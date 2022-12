Pourquoi les femmes autochtones ramènent « la première cérémonie » — la naissance — dans leurs communautés

Ellen Blais a été enlevée à sa mère alors qu’elle n’avait que quelques heures. En tant que survivante de la rafle des années soixante, Blais n’a pas grandi en connaissant sa communauté, sa culture ou qui elle était.

“J’ai été adopté dans un foyer non autochtone et il y avait du racisme”, a déclaré Blais Non réservé hôte Rosanna Deerchild. “Je peux maintenant le dire à haute voix. Il y avait beaucoup de racisme dans cette maison.”

En tant qu’adulte considérant son cheminement de carrière, Blais a réfléchi à ce qu’elle pourrait faire pour empêcher que sa propre expérience ne se répète dans la vie d’autres enfants.

“J’ai pensé : ‘Quelqu’un doit se tenir au chevet de nos femmes et empêcher ces appréhensions de se produire. Parce que ce n’est pas OK'”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas bien que j’aie grandi pendant tant de décennies de ma vie sans savoir qui je suis, sans comprendre mon identité et ma culture.

“Et alors j’ai décidé de devenir sage-femme.”

Blais a obtenu un diplôme universitaire de sage-femme en 2006, a créé un cabinet appelé Seventh Generation Midwives Toronto, puis a travaillé pour une agence de protection de l’enfance en tant que sage-femme prénatale à haut risque. Ce travail a cimenté l’importance de ce qu’elle faisait, dit-elle.

“J’ai travaillé avec 500 mamans et 500 bébés au cours de ces années”, a déclaré Blais. “Et il m’a fallu un certain temps pour dire:” Vous savez quoi? Chaque femme avec qui je travaille est ma mère biologique, que je n’ai jamais connue. Et chaque bébé que j’aide cette femme à mettre au monde, et ne pas lui être enlevée, c’est moi.

“C’était une réalisation incroyable que … c’est qui ma mère était vraiment”, a-t-elle poursuivi. “Je ne l’ai jamais connue, mais c’est qui elle est. Et elle m’aimait.”

Les sages-femmes ont été “jetées sur le côté”

Aujourd’hui, Mme Blais est directrice des sages-femmes autochtones de l’Association des sages-femmes de l’Ontario, où elle travaille à étendre les services de sage-femme aux communautés autochtones de la province.

La pratique de sage-femme a commencé à être reconnue et réglementée par les systèmes de santé canadiens au début des années 90, mais c’est une pratique qui a des racines beaucoup plus profondes dans le monde.

En Amérique du Nord, les sages-femmes et les doulas autochtones pratiquaient leurs traditions et aidaient à mettre au monde des bébés autochtones bien avant la création des systèmes de santé gouvernementaux. C’étaient des mères, des tantes, des sœurs et des grands-mères qui avaient des compétences d’accouchement – et une connaissance des cérémonies d’accouchement traditionnelles – qu’elles ont transmises de génération en génération.

Mais après le contact avec les Européens, la colonisation et la Loi sur les Indiens, les sages-femmes autochtones ont été « mises de côté », a déclaré Blais. Les accouchements ont été retirés des communautés et des foyers et placés dans des hôpitaux, a-t-elle ajouté.

Ainsi, lorsque les femmes autochtones accouchaient, elles étaient souvent envoyées à l’extérieur de leur communauté pour accoucher, parfois à des centaines ou des milliers de kilomètres.

Mme Blais est maintenant directrice des sages-femmes autochtones pour l’Association of Ontario Midwives. (Soumis par Ellen Blais)

Ils le sont souvent encore.

“Nous appelons cela l’évacuation de la naissance”, a déclaré Blais.

Cela arrive, dit-elle, parce qu’« il n’y a plus la base de connaissances dans la communauté » pour fournir des soins prénataux, d’accouchement et post-partum complets.

Mais voyager à l’extérieur de leur communauté peut être dangereux pour les femmes autochtones enceintes, a-t-elle déclaré.

“Racisme anti-autochtone [is] endémique dans le système de santé », a déclaré Blais. Les sages-femmes interviendraient dans « ces horribles processus coloniaux », comme l’appréhension des enfants, a-t-elle dit, qui affirme que « retirer les enfants de leurs parents est la bonne chose à faire ».

“Et ça ne l’est pas. Nous le savons.”

Dans d’autres cas, des personnes sont décédées en attendant des soins ou n’ont pas reçu le bon type de soins, a déclaré Blais. Et il reste le spectre de décennies de stérilisation forcée ou contrainte.

“Nous pensons que si nous avions des sages-femmes là-bas, cela n’arriverait pas”, a déclaré Blais.

Naissance dans une communauté éloignée du Québec

Les pratiques d’accouchement traditionnelles faisaient partie de la communauté crie de Chisasibi, dans le nord du Québec, depuis des générations. Mais comme dans de nombreuses communautés éloignées, ils ont été remplacés par des accouchements en milieu institutionnel.

Denise Perusse est originaire de Chisasibi, à environ 1 500 kilomètres au nord de Montréal. Elle raconte qu’elle a vécu une expérience difficile lorsqu’elle a accouché pour la première fois en 1995. Ses contractions sont devenues irrégulières et le personnel de l’hôpital l’a avertie qu’elle pourrait devoir être évacuée médicalement.

“J’avais peur d’être seul”, se souvient Perusse. “J’aurais été envoyé dans le sud avec peut-être une escorte, je ne sais même pas à l’époque. Donc, le simple fait de savoir que je n’aurais pas le soutien des personnes importantes dans ma vie était effrayant.”

Sa mère a recommandé de faire venir une femme qui avait aidé les autres lors d’accouchements difficiles. “Et j’ai dit:” Oui. N’importe quoi, n’importe quoi – je ne veux pas partir. “”

La femme, une sage-femme crie traditionnelle nommée Sarah Ratt, est entrée dans la pièce pour vérifier Perusse. La sage-femme a pu localiser le rythme cardiaque du bébé simplement en regardant le ventre de Perusse, l’a fait marcher et a aidé le travail à progresser.

Ensuite, Ratt a raconté à Perusse comment elle avait accouché dans la brousse, avec seulement ses deux jeunes enfants en remorque. Elle coupait du bois, réchauffait la maison et préparait tout, toute seule. “Donc, c’était un peu comme, je pense, sa façon de dire:” Si je peux le faire dans la brousse, vous pouvez le faire ici. “”

Perusse a donné naissance à sa fille, Luna, sans avoir besoin d’être renvoyée. Elle a appris plus tard que Ratt était mort dans un accident de voiture quelques mois après la naissance de Luna; sa fille était le dernier bébé que Ratt a aidé à accoucher.

“Je me suis sentie tellement bénie d’avoir eu cette opportunité pour cette aide de cette femme”, a déclaré Perusse.

L’ouverture de la maison de naissance temporaire à Chisasibi, Qc, le 1er décembre 2021. De gauche à droite : Bertie Wapachee, Marcella Washipabano, Sylvie Carignan, Gabrielle Dallaire, Maude Poulin, Denise Perusse, Arlene Swallow, Lisa Bobbish, Mariève Hémond, Sara-Michelle Bresee, Margaret Dick, Sarah Tapiatic, Natasha Bates. (Marcel Grogorick/CCSSSBJ)

En 2017, les services de sages-femmes sont revenus sur le territoire d’Eeyou Istchee, ainsi qu’une maison de naissance temporaire à Chisasibi, où Perusse a occupé un rôle administratif. Elle espère devenir sage-femme un jour.

L’accouchement est “sacré”

Beaucoup de choses ont changé pour les sages-femmes autochtones depuis que Blais a obtenu son diplôme de l’école de sages-femmes en 2006.

Il y a maintenant 35 sages-femmes autochtones en Ontario, selon l’Association of Ontario Midwives (AOM). Celles-ci font partie des quelque 120 sages-femmes, sages-femmes aînées et étudiantes sages-femmes autochtones à travers le Canada, selon le Conseil national autochtone des sages-femmes.

Pour augmenter davantage ces chiffres, l’AOM a aidé à établir un financement provincial pour les programmes de formation des sages-femmes autochtones dans plusieurs communautés des Premières Nations. Une clause d’exemption dans la Loi sur les sages-femmes de l’Ontario aide à faciliter ces enseignements; il permet aux Autochtones qui souhaitent exercer la profession de sage-femme dans leur communauté de le faire sans obtenir un diplôme de sage-femme de quatre ans d’une université ni s’inscrire auprès de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario.

Samantha Spencer est l’une des sages-femmes en formation auprès de Kenhtè:ke Midwives à Tyendinaga, près de Kingston, en Ontario.

Bien que toutes les sages-femmes autochtones n’intègrent pas les enseignements culturels dans leur pratique, Spencer affirme que la culture et la cérémonie seront un aspect important de son parcours.

“Une partie de ma guérison et de la guérison de ma communauté – et de la guérison en tant que peuple – consiste à ramener nos pratiques culturelles et à les intégrer à notre apprentissage”, a déclaré Spencer.

“Je ne pense pas que j’arrêterai jamais d’apprendre la cérémonie”, a-t-elle ajouté. “Toutes ces choses que j’ai apprises, j’espère les intégrer [into my midwifery practice] et j’espère donner aux générations à venir.”

Lorsque Madison White est tombée enceinte pour la première fois, elle avait le soutien de membres de sa famille et d’une sage-femme. Mais elle a dit avoir vu des amis qui étaient enceintes en même temps ne pas recevoir de soins de soutien de la part des médecins – alors elle a décidé de devenir doula et fait ce travail depuis 2017.

Une doula fournit un soutien émotionnel, une éducation et parfois des soins spirituels à une personne enceinte, en tandem avec les soins médicaux d’un médecin ou d’une sage-femme.

“Je suis devenu un défenseur des cérémonies ancestrales de l’accouchement”, a déclaré White, originaire d’Akwesasne. “Laisser votre corps faire ce qu’il doit faire, contre [a doctor saying], ‘OK, monte sur le lit. Je pars dans deux heures. On doit sortir ce bébé.'”

La façon dont un bébé vient au monde est importante, a-t-elle déclaré.

“Quand nous regardons nos noms, nos noms indiens, ils ont mis en scène comment s’est déroulée notre naissance, comment s’est déroulée la grossesse, quels ont été les facteurs du jour de votre venue au monde”, a-t-elle déclaré. “Et c’est aussi qui vous deviendrez… c’est pourquoi l’accouchement est si sacré et important pour nous et la nouvelle vie qui arrive… c’est la première cérémonie.”

“Tout le monde a vécu l’expérience de la naissance”, a déclaré l’éducatrice en naissance Tagwanibisan Armitage-Smith, membre de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg. “Si nous pouvons donner une naissance aimante à chaque famille, imaginez à quel point notre monde sera aimant.” (Soumis par Tagwanibisan Armitage-Smith)

Tagwanibisan Armitage-Smith est éducatrice à la naissance et doula en formation avec le collectif de doulas Aunties on the Road à Ottawa. Sa communauté d’origine est la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg au Québec.

Elle croit que la plupart des formations de doula au Canada mettent l’accent sur le fait d’être professionnel et de supprimer les émotions. Mais le travail des doulas autochtones met l’accent sur les relations communautaires et la compréhension des émotions, a-t-elle déclaré.

“Cela nous aide à mieux nous présenter pour [our clients]”, a déclaré Armitage-Smith.

À ses yeux, faire ce travail – et intégrer les pratiques traditionnelles – c’est réparer les dégâts causés par la colonisation, les alertes à la naissance et la rafle des années 60.

“Lorsque vous brisez la famille en son cœur, au tout début de la vie, c’est la meilleure façon de détruire les gens”, a-t-elle déclaré. “Et donc c’est vraiment de cela qu’il s’agit dans cette récupération… nous reconstituer.”