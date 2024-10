Pourquoi les fans juifs aiment les Mets – The Forward

Par Beth Harpaz

9 octobre 2024

Comprendre pourquoi les Juifs aiment les Mets nécessite une compréhension talmudique de l’histoire de la ville de New York, de l’histoire du sport et de la psychologie juive.

Il s’agit de l’ADN du baseball et de Brooklyn dans les années 1950 ; être traité d’« incroyable » alors que vous êtes en fait la pire équipe du moment, et décevoir les fans si souvent que se réjouir de vos défaites devient un insigne d’honneur. Bien sûr, ces mêmes fans éprouvent une joie sans précédent lorsqu’il y a une grande victoire – comme ce fut le cas mercredi, lorsque les Mets ont remporté la série de divisions de la Ligue nationale.

Voici cinq choses juives à savoir sur les Mets de New York.

1. La connexion avec les Brooklyn Dodgers

Dans les années 1950, un habitant de Brooklyn sur trois était juifet les légendaires Dodgers étaient leur équipe. Sandy Koufax, née à Brooklyn, l’une des plus grandes athlètes juives de tous les temps, a rejoint les Dodgers en 1955 ; ses futurs coéquipiers du Temple de la renommée inclus Roy Campanella, Gil Hodges, Tommy Lasorda, Pee Wee Reese, Jackie Robinson et Duke Snider.

Mais en 1958, le propriétaire Walter O’Malley a déménagé l’équipe à Los Angeles, et en tant que Brooklynite moi-même, je peux vous dire avec certitude que nous en sommes toujours fous, et nous élevons nos enfants dans cette rancune également. Le déménagement des Dodgers à Los Angeles a laissé New York sans équipe de la Ligue nationale. Ainsi, lorsque les Mets sont arrivés en 1962, tous ces fans des Dodgers ont changé d’allégeance à la nouvelle équipe de la Ligue nationale jouant au Shea Stadium dans le Queens – et au diable les Yankees. .

Ce n’est pas pour rien qu’à l’époque de la fuite des blancs, de nombreux Juifs ont également fui Brooklyn – beaucoup d’entre eux se sont réinstallés dans l’est du Queens et à Long Island, ce qui a facilité l’accès à Shea.

2. Enracinement pour les outsiders

La saison inaugurale des Mets en 1962 a été la cinquième pire de l’histoire de la Ligue majeure de baseball : 40 victoires, 120 défaites. Directeur Casey Stengel a surnommé l’équipe «Amazin’» non pas parce qu’ils étaient si bons, mais parce qu’ils étaient si mauvais. Leur capacité à échouer de manière si spectaculaire, encore et encore – tout en remportant parfois une victoire à couper le souffle – les rend «l’équipe la plus métaphysiquement et spirituellement juive », comme le dit Meredith Shiner dans La franchiseson podcast sur les Juifs et le sport.

Il existe même un mème Internet, LOLMets, qui, selon Shiner, représente une sorte de « peur héritée » très juive, la croyance que le pire arrivera toujours, car en tant que fan de baseball, vous, vos ancêtres et votre progéniture avez choisi les Mets de New York. Et ceci est votre récompense pour ce choix.

En d’autres termes, quoi de plus juif que de s’attendre à ce que votre équipe perde, tout en gardant l’espoir qu’elle puisse réaliser un miracle – comme Moïse ouvrant la mer Rouge, Josué faisant tomber les murs de Jéricho, entretenant une flamme allumée pendant huit nuits. quand vous n’aviez que assez de pétrole pour un seul – ou gagner les World Series, comme les Mets l’ont fait en 1969, alors que personne ne pensait avoir une chance. Les Orioles de Baltimore étaient favoris pour gagner cette année-là, mais les Mets les ont battus 4 matchs à 1 dans une série au meilleur des sept, remplaçant le surnom d’Amazin’ Mets par le surnom de Miracle Mets.

Ils ont de nouveau remporté les World Series en 1986, cette fois avec une équipe rockstar comprenant Keith Hernandez, Gary Carter, Dwight Gooden et Darryl Strawberry. Leur chanson thème officielle, « Let’s Go Mets Go! » retentissait sur la piste de danse de chaque bar et bat-mitsva organisés cette année-là.

3. Les Mets dans la culture pop juive

Jerry Seinfeld est un Superfan des Mets et mentionne l’équipe dans l’épisode pilote de Seinfeldquand il dit : « Si vous savez ce qui s’est passé lors du match des Mets, ne dites rien. Je l’ai enregistré. Hernandez s’est joué dans un film en deux parties Seinfeld épisode, et dans un autre épisode, Jerry accepte d’obtenir le câble, illégalement, afin de regarder 75 matchs des Mets.

Dans l’émission télévisée Le couple étrange, le personnage Oscar Madison porte occasionnellement une casquette des Mets ; bien que son appartenance ethnique ne soit jamais explicitement mentionnée, il a été interprété par l’acteur juif Jack Klugman et la série était basée sur une pièce de théâtre de l’écrivain juif Neil Simon. Une version cinématographique de Le couple étrange comprenait une scène dans laquelle les Mets réalisent un triple play fictif.

Un nouveau livre, Le guide des vieux hommes juifs pour manger, dormir et s’amusercompte de nombreuses références aux Mets, dont ce joyau : « 100 % : Le nombre d’OJM qui écraseraient leur propre mère pour voir les Mets terminer la saison avec un meilleur bilan que les Yankees. »

4. Des joueurs juifs d’hier et d’aujourd’hui – et un tatouage en hébreu

Un mois avant les World Series 1969, le frappeur juif Art Shamsky a raté un programme double contre les Pirates de Pittsburgh à Rosh Hashanah. Un coéquipier a enregistré une note sur son casier disant : « Nous avons gagné le programme double. Pourquoi ne décolles-tu pas le reste de l’année ? Mais Shamsky est devenu l’un des héros de la victoire des Mets au championnat cette année-là et un favori parmi les fans juifs. (Les amateurs de Tout le monde aime Raymond vous vous souviendrez peut-être que le frère du personnage principal, Robert, a eu un chien qu’il a appelé Shamsky numéro 2, en l’honneur d’un chien qu’il avait enfant, nommé en l’honneur de son joueur de baseball préféré.)

L’équipe d’aujourd’hui comprend Harrison Bader, voltigeur du centre juifqui porte un Magen David à sa ceinture et une plaque d’identité en otage.

Un autre joueur, Mark Vientos, qui joue au troisième but, n’est pas juif mais a des lettres hébraïques tatouées sur sa poitrine – הפלפמ ou ha’pelpem — au-dessus des chiffres 4:6, suggérant un chapitre et un verset de la Bible. Le tatouage semble faire référence au livre du Nouveau Testament Philippiens, selon mon collègue Louis Keene, mais l’hébreu est un peu décalé et til n’y a aucun livre dans la Bible hébraïque avec ce titre.

5. Un propriétaire juif

Les Mets sont l’une des sept équipes de la MLB appartenant à des Juifs. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Steve Cohen est devenu propriétaire minoritaire de l’équipe en 2012 et a acheté une participation majoritaire en 2020 pour 2,4 milliards de dollars, une somme record pour une équipe de baseball ; avec une valeur nette comprise entre 15 et 20 milliards de dollars, Cohen est considéré comme le plus riche de tous les propriétaires de MLB.

Il est également diplômé de la Great Neck North High School, promotion 1974, et a organisé sa 50e réunion de lycée au Delta SKY360 Club de Citi Field le 28 septembre. Pour leur billet de 150 $ pour l’événement, ses camarades de classe ont reçu des boissons, de la nourriture et des cadeaux gratuits. un parking, une casquette des Mets et un aperçu de la suite privée de Cohen. Great Neck avait – et a toujours – une importante population juive, et de nombreux membres de la classe de Cohen sont juifs.

Les Mets n’étaient pas en ville ce soir-là, affrontant les Brewers à Milwaukee, donc les camarades de classe de Cohen n’ont pas pu soutenir l’équipe en personne. C’est aussi bien : ils ont perdu 6-0.

CORRECTION : Corrige la population juive de Brooklyn dans les années 1950 à un sur trois.