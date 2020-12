Tout sport, cricket ou autre, s’accompagne de rivalités: entre équipes, entre joueurs mais très rarement entre membres d’une même équipe.

Le skipper indien Virat Kohli et Hitman Rohit Sharma sont les piliers actuels de la formation indienne au bâton. Les deux ont emmené l’Inde vers de glorieuses victoires et souvent, des comparaisons sont faites entre les deux, et la question est: «Qui est le vrai GOAT? n’a souvent pas de réponses.

Alors que les deux joueurs de cricket ne deviennent rivaux que pendant la saison de la Premier League indienne (IPL), avec Sharma menant les Indiens de Mumbai et Kohli à la tête du camp des Royal Challengers Bangalore, les fans des deux joueurs de cricket indiens ne semblent pas se limiter à la seule IPL. Ils ne semblent pas non plus aller facilement les uns sur les autres en ligne.

Si vous êtes tombé sur ces commentaires sur la guerre de territoire et que vous vous demandez pourquoi la rivalité amère existe, vous n’êtes pas seul. Curieuse de savoir pourquoi les fans des deux joueurs de cricket appartenant à la même équipe se détestent, la journaliste australienne Chloe Amanda Bailey s’est rendue sur Twitter pour poser directement la question aux fans.

Elle a également ajouté un mème: Nasseruddin Shah disant «Gunah hai yeh». (C’est un crime.)

Son tweet, cependant, a peut-être déclenché la boîte de Pandore alors que les fans de cricket ont lancé une mini-guerre pour expliquer pourquoi l’un était meilleur que l’autre.

Parce que Virat Kohli loue toujours la performance de Rohit Sharma mais Rohit Sharma ne fait jamais l’éloge de la performance de Virat Kohli.De nombreuses vidéos disponibles sur YouTube si vous voulez voir, où Virat fait l’éloge de Rohit Sharma. Mais aucune vidéo disponible où Rohit loue Virat Kohli. https://t.co/VoaWi9pqcE – ARJIT GUPTA (@ ImArjitGupta18) 16 décembre 2020

Peut-être qu’ils se sont courus tant de fois – Arsiya khanam (@ Asha48350148) 16 décembre 2020

Pourquoi existe-t-il le mot Rohitians ou Viratians? – Sanju Sabu (@ SanjuSabu13) 16 décembre 2020

Et leurs propres mèmes.

Il y avait aussi des spéculations, selon lesquelles Virat Kohli avait à un moment donné un rendez-vous avec la femme de Rohit Sharma, Ritika Sajdeh, mais la plupart des rumeurs ont été rejetées, elle étant la sienne dirigée depuis 2013, à la place.

Bien que la rivalité entre les fans puisse exister, elle n’existe pas autant chez les joueurs. Dans un « petit-déjeuner avec des champions » interview de 2017, Kohli avait mentionné qu’au début, lorsque Rohit Sharma faisait irruption dans la scène, il se sentait menacé. « Je suis aussi un jeune joueur, alors quel est le nouveau type dont tout le monde est emballé? » Kohli a expliqué en hindi.

Puis la coupe du monde T-20 a eu lieu, et Kohli a vu le bâton de Rohit Sharma. Il continue ensuite en faisant l’éloge en disant: « C’est incroyable. Je n’ai vu personne mieux le chronométrer que lui. »