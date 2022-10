Pourquoi les fans de Taylor Swift pensent qu’elle s’en prend à John Mayer, aborde les rumeurs de fiançailles et plus encore dans “Midnights”

Le nouvel album de Taylor Swift “Midnights” est sorti vendredi, et les fans recherchent déjà des œufs de Pâques et publient leurs théories sur les réseaux sociaux.

Ce n’est un secret pour personne que Swift a eu sa part de querelles de célébrités, et elle a certainement eu un certain nombre de relations de haut niveau, ce qui lui a donné beaucoup d’expérience de vie à tirer lors de l’écriture de ses chansons. Il semble que personne n’était en sécurité en ce qui concerne “Midnights” alors que Swift tirait des expériences à la fois anciennes et nouvelles.

Les fans sur les réseaux sociaux sont convaincus que la chanson “Would’ve, Could’ve, Should’ve” parle de l’ex-petit ami John Mayer. Les deux sont sortis ensemble de 2009 à 2010. Si la chanson parle de lui, ce ne serait pas la première fois qu’elle écrit sur leur relation. De nombreux fans pensent également que sa chanson “Dear John” de son album “Speak Now” de 2010 est inspirée par Mayer.

Les fans des paroles ont ancré leur théorie sur : “À 19 ans, et la vérité honnête de Dieu est que la douleur était le paradis/ Et maintenant que j’ai grandi, j’ai peur des fantômes/ Les souvenirs sont comme des armes/ Et maintenant que je sais , j’aimerais que tu me laisses me demander.” Elle continue à chanter sur le chagrin qu’elle a éprouvé quand il a rompu avec elle.

Lorsque Swift et Mayer étaient ensemble, Swift avait 19 ans et Mayer avait 32 ans, l’âge actuel de Swift. Les fans sont devenus fous sur Twitter, avertissant Mayer qu’il “devrait avoir peur”, l’un d’entre eux allant jusqu’à dire : “J’aurais aimé que John Mayer soit toujours avec nous, je sais que mon gars aurait absolument adoré ce site Web s’il était en vie aujourd’hui. SE DÉCHIRER.”

Mayer n’est pas la seule victime des paroles de Swift sur cet album. Certains fans affirment également que la chanson de Swift “Vigilante S–t” est une fouille contre Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, à propos de son divorce avec Kim Kardashian. Swift et West ne s’entendent plus depuis que West l’a référencée dans l’une de ses chansons sans lui demander la permission.

Les indices qu’ils ont relevés dans cette chanson tournent autour du fait que Swift se lie d’amitié avec l’ex-femme de quelqu’un après lui avoir donné la preuve qu’elle voulait. Il fait également référence à un divorce brutal dans lequel le sujet de la chanson perd la garde de ses enfants.

“Maintenant, elle a la maison, les enfants, la fierté/ Imaginez-moi, comme des voleurs avec votre ex-femme”, chantonne-t-elle. “Et elle est si jolie / Conduire dans votre Benz.”

Les utilisateurs de Twitter ont eu une journée sur le terrain avec ces paroles.

“ÇA DOIT ÊTRE À PROPOS DE KIM KARDASHIAN ET TAYLOR OMG … JE CRIE”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Est-ce que le justicier parle de taylor et kim faisant équipe pour se venger de kanye parce que oh mon dieu”, a écrit un autre.

“Vous ne pouvez pas me dire qu’il ne s’agit pas de Kim Kardashian et Kanye West. Nous aimons, adorons et respectons une petite Taylor Swift”, a écrit un troisième utilisateur de Twitter.

Swift a également chanté sur les rumeurs de fiançailles entourant sa relation avec Joe Alwyn. Elle a chanté sur leur relation dans une chanson intitulée “Lavender Haze”, une phrase qu’elle dit avoir apprise en regardant “Mad Men” qui signifie essentiellement qu’elle est amoureuse.

Dans la chanson, elle chante la pression que les médias ont toujours exercée sur elle et ses relations. Et même si cette fois c’est une attention positive, elle ressent toujours la pression des médias qui lui posent constamment des questions sur l’état de sa relation avec Alwyn.

“Je suis damnée si je me soucie de ce que les gens disent / Les années 1950, ils veulent de moi / Je veux juste rester dans cette brume de lavande”, chante-t-elle. “Tout ce qu’ils me demandent, c’est si je vais être ta fiancée / La seule sorte de fille qu’ils voient est une femme d’un soir ou une femme.”

Plus tôt ce mois-ci, Swift a déclaré qu’elle et Alwyn avaient “dû esquiver des rumeurs étranges, des trucs de tabloïd, et nous les ignorons simplement”, ajoutant que “cette chanson parle en quelque sorte de l’acte d’ignorer ces trucs pour protéger les vrais trucs”.

Les deux ont également un duo sur l’album, une ballade intitulée “Sweet Nothing”.

Selena Gomez, membre de longue date de l’équipe féminine de Swift, a montré son soutien au dernier album de son amie en s’affichant en train d’écouter la chanson “Mastermind” sur son histoire Instagram.

“qu’elle est”, Gomez a légendé l’instantané.