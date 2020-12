Les fans ne peuvent pas ébranler cette théorie sur l’un des Taylor Swiftles nouvelles chansons de.

Il y a moins d’une semaine, le 11 décembre, la chanteuse a béni Swifties avec l’album sœur surprise à folklore, intitulé toujours. Depuis la sortie de son neuvième album studio, les fans n’ont laissé aucune parole non dissociée, y compris ce qui ressemble à des mots très soigneusement choisis pour le morceau, « Coney Island ».

Plus largement, la chanson jongle avec les thèmes de la perte, du regret et de la nostalgie, mais en y regardant de plus près – ou devrions-nous dire, Ecoutez—Certains Swifties ont théorisé que la chanson faisait référence à de nombreux ex de la liste A de la star, de John Mayer à Calvin Harris, le tout en quelques versets.

Pour commencer, avec les lignes « Étiez-vous debout dans le couloir / avec un gros gâteau, joyeux anniversaire », la chanson rappelle apparemment le même anniversaire que Swift a chanté sur elle rouge morceau, « The Moment I Knew », qui raconte l’histoire de son petit ami ne se présentant pas pour elle à son 21e anniversaire. Comme les fans le savent bien, son petit ami à l’époque était Jake Gyllenhaal.