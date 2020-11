Pourquoi les fans de Miley Cyrus pensent que ses nouvelles chansons parlent de l’ex Liam Hemsworth

Miley Cyrus demande “WTF Do I Know?”

Après avoir sorti son nouvel album, Coeurs en plastique, à minuit le vendredi 27 novembre, les fans de la chanteuse superstar ont décodé les paroles de chaque morceau, y compris quelques-uns qui semblent faire référence à son ancien mariage avec Liam Hemsworth. Sur le premier morceau de l’album, “WTF Do I Know”, chante le joueur de 28 ans, “Je suis du genre à conduire une camionnette dans votre manoir / Je suis complètement nu mais je le fais à la mode / Peut-être te marier juste pour causer une distraction / Ici pour te dire quelque chose que tu ne sais pas. “

Comme les fans se souviennent peut-être, Cyrus et Hemsworth ont annoncé leur démission en août 2019, après moins d’un an de mariage.

“Ai-je tort de passer à autre chose et je / Et tu ne me manques même pas?” Demande Cyrus. “Je pensais que ce serait toi jusqu’à ce que je meure / Mais je laisse aller.”

Cyrus continue de réfléchir à la fin de la relation tout au long de la chanson. «Qu’est-ce que je sais? Je suis seule / Parce que je ne pourrais pas être le héros de quelqu’un», dit-elle. «Tu veux des excuses? Pas de moi / j’ai dû te laisser dans ta propre misère.