Pourquoi les fans de football préfèrent la promotion et la relégation

La promotion et la relégation est un système utilisé dans la majeure partie du monde du football. Les clubs montent et descendent au classement de leur pays en fonction de leur force relative via les résultats sur le terrain d’une saison à l’autre. Et les fans de football du monde entier le préfèrent massivement à l’alternative.

L’alternative est le système de franchise. Celui où la même liste d’équipes est enfermée dans la première division, quelle que soit leur mauvaise performance. De même, les équipes des niveaux inférieurs y sont bloquées, quel que soit le nombre de matchs qu’elles gagnent. Autrement dit, à moins qu’ils ne déboursent des dizaines ou des centaines de millions de dollars en frais d’expansion pour monter d’un niveau (ou deux ou trois).

Mais pourquoi les fans du paysage du football préfèrent-ils généralement le modèle de promotion et de relégation ? Tant dans les pays où la pratique est ancrée dans la tradition que dans ceux qui luttent pour qu’elle soit mise en œuvre dans leur région, il existe des défenseurs inébranlables du concept.

Explorons donc l’éventail des raisons pour lesquelles le mécanisme a un grand attrait.

Compétition juste

Avant tout, la promotion et la relégation offrent une concurrence (relativement) loyale. Il fonctionne sur le principe du mérite sportif. Les meilleures équipes concourent au plus haut niveau parce qu’elles ont mérité leur place. Vous n’arrivez pas à être au sommet de la pyramide de votre pays simplement en étant situé dans une grande ville. Ou en coupant un gros chèque. Il faut gagner pour y arriver, et gagner pour y rester.

Malheureusement, dans de nombreuses ligues, il existe encore souvent un déséquilibre concurrentiel notable. Cela comprend plusieurs ligues de premier plan comme l’EPL, la Liga, la Ligue 1 et la Bundesliga. Avec certains propriétaires ayant accès à des dépenses presque illimitées sur les salaires et les transferts des joueurs, une culture des nantis et des démunis est définitivement apparente.

Mais peu importe combien vous pouvez dépenser plus que vos rivaux, vous devez toujours jouer et gagner jeux pour éviter la relégation. Il en va de même pour les clubs qui espèrent se qualifier pour la compétition continentale ou monter dans les rangs. Le succès sur le terrain est ce qui détermine votre destin – pas des mesures telles que la commercialisation, la valeur du propriétaire, le marché télévisuel dans lequel vous vous trouvez ou la démographie de votre ville. Le simple fait de dépenser de l’argent et d’avoir un nom tel que “Paris” ou “Madrid” sur votre maillot ne garantit pas une place permanente au sommet.

Des enjeux élevés et des matchs plus significatifs toute la saison

Rien ne crée autant de drame qu’une course de promotion ou de relégation. Avec une intrigue à la fois en haut et en bas du classement, pro / rel crée généralement une histoire très convaincante pour une saison donnée. Et cela signifie généralement que plus de jeux comptent pour quelque chose. Rester en dehors de la zone de largage, pour certains clubs, est aussi important que de gagner un trophée. Gagner la finale des éliminatoires de promotion et terminer troisième du championnat EFL est connu comme le match le plus riche du football. Le gagnant peut gagner jusqu’à 350 millions de dollars en revenus et paiements TV.

Un match entre deux équipes de bas de tableau dans une ligue de football européenne à la fin du printemps est beaucoup plus significatif qu’un concours entre des équipes MLS de même classement en septembre, par exemple. Il y a plus d’une raison pour les fans et les médias de prêter attention à chaque match toute l’année. Vous ne pouvez pas vous déconnecter lorsque votre équipe abandonne la course au titre à mi-parcours. Ils pourraient essayer de se qualifier pour les places européennes, ou glisser vers le bas du tableau et être relégués.

Notre football est ouvert à tous

Le principal argument de vente des systèmes de promotion et de relégation est sans doute qu’ils sont inclusifs pour tout le monde. Aucun club ou communauté n’est automatiquement licencié parce qu’il n’a pas une population assez importante ou un propriétaire milliardaire prêt à payer 500 millions de dollars pour une nouvelle équipe de franchise.

Oui – dans la plupart des ligues, il existe des normes professionnelles de base que vous devez respecter pour être éligible à une promotion à un niveau supérieur. Mais en supposant que vous les rencontriez (installations du stade, personnel, etc.), n’importe qui peut théoriquement atteindre le sommet du sport.

Il existe des clubs prospères dans le monde qui, aux États-Unis, ne satisferaient pas aux exigences actuelles du marché fixées par la Fédération américaine de football pour participer à la première division américaine (MLS). C’est assez idiot si vous pensez cela. Des clubs tels que Leicester City, Newcastle United, Brighton, Athletic Bilbao, Fiorentina et d’autres ne parviennent pas à atteindre le seuil de population de 1 000 000 de la région métropolitaine pour une équipe de division 1 aux États-Unis. Mais presque partout ailleurs, peu importe si toute sa ville peut tenir dans le stade, si un club gagne, il peut jouer au plus haut niveau.

Une voie de justice (ou de rédemption)

La promotion et la relégation en place peuvent offrir un moyen de punir les équipes néfastes. D’un autre côté, les clubs et les communautés malchanceux ont une chance de remonter les échelons.

Peut-être le plus célèbre, un scandale en Italie en 2004-05 a entraîné des déductions de points et / ou des relégations. Les équipes punies comprenaient la Juventus, la Lazio et la Fiorentina.

Sur une note plus positive, la capacité de se reconstruire après avoir fait face à des difficultés est un aspect merveilleux de la promotion et de la relégation.

Le Wimbledon FC était un club hors championnat en Angleterre pendant la majeure partie de son histoire, mais il a atteint la première division de l’époque en 1986. Ils ont même remporté la FA Cup en 1988. Le club est resté en Premier League jusqu’en 2000. En 2002, “Les Dons” ont reçu l’autorisation de déménager à près de 60 milles à Milton Keynes. Un nouveau club, l’AFC Wimbledon, a été formé par des supporters et s’est rapidement élevé dans la pyramide. Ils ont remporté six promotions en 13 saisons. En 2016/17, Wimbledon a atteint le même niveau que MK Dons, le Wimbledon original déplacé et renommé.

Dans des endroits comme l’Amérique du Nord, si vous perdez votre équipe locale de premier plan, c’est probablement pour toujours. Et toute tenue de remplacement pourrait se limiter à une place permanente dans une division inférieure. Ou pire, exister en tant qu’affilié de ligue mineure au service d’une autre équipe à des centaines de kilomètres.

La variété est l’épice de la vie

Un aspect souvent négligé de la promotion et de la relégation est la variété qu’elle apporte aux ligues. Plutôt que le même tableau de clubs chaque saison (comprenant généralement certains qui vivent près du bas pendant des années à la fois), de nouvelles équipes et une nouvelle énergie sont injectées dans les ligues chaque année. Qu’il s’agisse de clubs affamés qui viennent d’obtenir une promotion ou d’équipes qui sont descendues et cherchent à se racheter.

Cela ne doit pas être confondu avec l’instabilité. Dans la plupart des ligues, le nombre d’équipes et le nombre de matchs au calendrier sont les mêmes chaque année. Seuls certains noms sont différents. L’instabilité serait, comme nous l’avons vu trop souvent au fil des ans dans le football américain, des équipes qui se replient entièrement et sont remplacées, le cas échéant, par de toutes nouvelles équipes d’expansion.

Le sang frais sur la liste du programme chaque année est amusant pour les supporters, avec de nouvelles rivalités et de nouveaux endroits à visiter.

Moments mémorables

Dernier point mais non le moindre, bien sûr, les innombrables scènes dramatiques que la promotion et la relégation ont livrées au fil des ans.

La plupart des gens choisissent d’essayer d’oublier le chagrin de la relégation, et avec raison. Mais la joie absolue de la promotion, ou de la survie, est une source d’émotion inégalée.

Récemment, nous avons été traités avec des scènes de délice lorsque . En Allemagne, le FC Union Berlin a été promu en Bundesliga pour la première fois en 2019, créant une vague d’excitation similaire :

L’un des moments les plus remarquables est survenu lors de la demi-finale retour de la promotion du championnat en 2013. Leicester City a remporté une pénalité de temps d’arrêt à Watford, avec un score de 2-2 au total. Le penalty (et le rebond) a été sauvé. Vingt secondes plus tard, Watford a marqué pour se qualifier pour la finale des séries éliminatoires à Wembley et envoyer Vicarage Road dans un pandémonium absolu :

Watford finirait par perdre la finale contre Crystal Palace cette année-là pour la dernière place en Premier League, mais ce moment ne sera jamais oublié. Et Leicester City, bien sûr, serait promu la saison suivante et remporterait remarquablement le titre de Premier League en 2016 dans l’une des plus grandes histoires d’opprimés de tous les temps.

Ce ne sont là que quelques-uns des moments que vous ne voyez nulle part ailleurs dans le sport. Il n’y a vraiment rien de tel. C’est une dimension de l’intrigue qui n’existerait tout simplement pas sans promotion et relégation. Il n’est pas étonnant que la plupart des fans de football ne l’échangent pour rien au monde.