Pourquoi les fans de football italiens devraient envisager Helbiz Live

Fans de football italien, si vous ne connaissez pas Helbiz Live, vous passez à côté.

Dans les guerres de football en streaming, les joueurs établis dominent la scène. Selon vos préférences, nous sommes nombreux à souscrire à une combinaison d’ESPN+, Peacock et Paramount+, entre autres. Pourtant, il existe un univers de services de streaming basés sur la ligue qui sont plus spécialisés. Par exemple, iFollow existe spécifiquement pour les fans de football anglais de la ligue inférieure.

Mais en ce qui concerne le football italien, un nom que beaucoup d’entre nous ne connaissent peut-être pas est Helbiz Live.

Helbiz est une société italienne établie à New York en 2015. Les lecteurs qui vivent dans les grandes villes ont peut-être vu leurs scooters ou vélos garés à côté des trottoirs parmi les autres sociétés de location de scooters. La marque a étendu son empreinte. Plutôt que des vélos de rue et des scooters, Helbiz s’est attaqué à un public de niche dépensant de l’argent pour la fidélité. Dans ce cas, il s’agissait de fans de football italiens. Le service a commencé à proposer la Serie B (deuxième division) en streaming cette saison pour un prix d’abonnement mensuel ou annuel. L’accord CBS avec la Serie A ne couvre pas les niveaux inférieurs.

Divisions inférieures en Italie

La Serie B est un investissement précieux. J’ai longtemps été un défenseur du football italien. Même alors, la Serie B peut parfois canaliser les pires stéréotypes. La plongée et les gestes de la main sont monnaie courante. Comme d’autres deuxièmes divisions, il est trop physique. Cependant, le niveau de talent dans la ligue est de premier ordre, ce qui conduit à une qualité de jeu supérieure à celle à laquelle vous pouvez vous attendre de la Serie B.

Ensuite, il y a les clubs en compétition. Commencez par un club comme Venezia. L’un des clubs de football préférés des États-Unis a connu une belle course en Serie A. Maintenant, il se bat pour survivre en deuxième division. Qu’il s’agisse du magnifique stade au bord de l’eau, des tenues à la mode ou de l’extrême influence américaine, les matchs de Venise sont à ne pas manquer.

Le club est en difficulté cette saison. Début février, Venezia n’est qu’à quelques points au-dessus de la zone de relégation. S’ils sortent de la Serie B cette saison, vous ne pourrez pas diffuser légalement leurs matchs. Par conséquent, vous voudrez les regarder cette saison, juste au cas où.

La Serie B compte également un certain nombre de clubs familiers. Gênes, Bari, Cagliari, Parme et SPAL entre autres. Les deux derniers ont une influence américaine. Il y a aussi un certain nombre de managers intéressants qui errent sur la touche. Cela inclut Claudio Ranieri récemment revenu à Cagliari, Daniele de Rossi à SPAL et Filippo Inzaghi à Regina. La table est serrée partout et il y a un certain nombre de joueurs reconnaissables.

S’abonner à Helbiz Live pour la Serie B

Maintenant que je vous ai convaincu que la ligue mérite votre attention, qu’en est-il du service de streaming ? À l’heure actuelle, le coût de l’abonnement mensuel est d’environ 6 $ par mois. Certes, c’est un peu élevé pour recevoir une ligue, même si ce n’est pas aussi élevé que le Season Pass MLS. Cependant, vous avez accès à tous les matchs, y compris les rediffusions.

Le flux est de la ligue mais la qualité est de premier ordre. J’ai regardé des matchs sur un ordinateur, un téléphone, une tablette et diffusés sur un téléviseur. À chaque fois, l’image et le son étaient clairs. Si vous manquez un match en direct, la rediffusion est disponible sans spoiler de score. Il existe également des modules complémentaires tels que des résumés du week-end, des interviews et des résumés de matchs. Vous pouvez identifier une équipe favorite et accéder facilement à son calendrier et à ses matchs. De plus, certaines options d’abonnement sont assorties de crédits pour les locations Helbiz.

Il y a quelques inconvénients clés. Helbiz en tant qu’entreprise a connu des difficultés de croissance. Par conséquent, ce n’est pas un fournisseur de sports aussi établi qu’ESPN. Il y a essentiellement quatre publicités qui sont diffusées tout au long des matchs, vous pouvez donc vous lasser des belles personnes qui font du scooter ou des enfants impressionnés par les anciens joueurs de Serie B. Il n’y a pas de tableau de classement intégré à l’application. Ainsi, vous devrez peut-être chercher ailleurs pour voir à quelle position chaque club entre dans le match. De plus, le contenu est en italien et vous devez vous assurer que vous vous abonnez via le site anglais qui n’est peut-être pas le premier qui apparaît lors de la recherche. Si vous ne parlez pas la langue ou avez besoin d’entendre ce qui se passe, vous aurez peut-être du mal à suivre les matchs.

J’ai acheté un abonnement saison complète en septembre pour regarder mon club préféré, et je ne l’ai pas regretté. Le service de streaming est bon et présente bien la ligue, avec à la fois passion dans les tribunes et qualité sur le terrain. Cependant, j’espère ne pas avoir à l’acheter à nouveau la saison prochaine, car mon club préféré continuera, espérons-le, à se battre pour sa promotion.

Au moins, je sais que Helbiz Live me permettra de profiter légalement de l’ambiance et de l’expérience s’ils restent en Serie B.

PHOTO : IMAGO / LaPresse