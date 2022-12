Pourquoi les fans de Fantasy TV ont eu leur meilleure année

Si l’on en croit les gros titres de cet automne, la confrontation de l’année allait être celle de Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir contre HBO Maison du Dragon – deux extensions coûteuses de franchises fantastiques très appréciées, qui sont sorties à une semaine d’intervalle et ont invité des tas de comparaisons inévitables, car c’est ce qui se passe lorsque tout le monde porte des robes de velours.

“Ce n’est pas un match à mort ou quoi que ce soit”, a déclaré George RR Martin, auteur de Game of Thrones. Raconté The Hollywood Reporter en juillet. “Nous n’avons pas à être mis entre parenthèses.”

Mais ils l’étaient totalement.

Il est naturel que deux émissions fantastiques à gros budget fassent des comparaisons, et les humains aiment choisir leur camp, même pour des conflits relativement légers. Les Beatles contre les Rolling Stones. Star Wars contre Star Trek. Marvel contre DC.

Mais après avoir fait défiler un titre après l’autre pour savoir quelle émission gagnerait (“Gagner quoi?” J’ai pensé), la concurrence ne semblait guère être la question. En tant que personne qui aime regarder des émissions dans le genre fantastique, pendant environ un mois et demi, j’ai fait le plein de luttes de pouvoir, de politique et d’intrigue en P majuscule, mais de la manière que je préfère. Je ne regarderai pas Succession à moins qu’ils ne donnent à tout le monde de longs cheveux blonds platine.

Sur TikTok, j’ai regardé un déluge de vidéos disséquant Sauron et Daemon. Mes discussions de groupe étaient poppin ‘avec des mèmes de dragon, et des amis ont fait des arguments convaincants autour d’une bière sur les sorciers de la Terre du Milieu.

Oubliez ROP contre HOTD. Si vous êtes le genre de personne qui dans ce genre de chose – vous savez, les discours glorieusement insipides remplis de présage et les perruques douteuses – nous vivons à une époque d’abondance. Ce n’est pas une raison pour se battre. C’est une raison de célébrer.

Nous l’avons fait, les filles. Les nerds ont gagné.

J’étais tellement absorbé par ROP et HOTD, je n’ai même pas pu Andor de Disney Plus jusqu’à ce qu’il soit sur le point de se terminer fin novembre. Quelle bénédiction des dieux de la fantasy d’avoir encore un autre spectacle qui ne demande qu’à être consommé.

Andor pourrait être l’un des meilleurs exemples de la raison pour laquelle il était bon d’être un fan de fantasy en 2022.

Lucasfilm



Les émissions fantastiques qui sortent ne doivent pas toutes être de grandes balançoires larges visant à plaire à tout le monde. Il y a de la place pour la nuance comme il n’y en a jamais eu auparavant car un spectacle n’a pas à tout accomplir. En écrivant sur Andor, mon collègue Mark Serrels a souligné que l’émission est la première fois que les téléspectateurs ont vraiment une idée du “fluage sans prétention du fascisme” de l’Empire au niveau du sol. Les sorciers de l’espace ont laissé tomber celui-ci, et le spectacle en était meilleur.

Netflix, qui clôt l’année avec mercredi, un spin-off de la famille Addams qui est devenu son troisième émission la plus regardée. Il suit mercredi Addams dans un pensionnat pour parias qui sont des loups-garous, des vampires, des gorgones et autres. Mercredi s’irrite de vivre dans l’ombre de sa mère Morticia, qui était populaire et qui réussissait en tant qu’étudiante. Pendant tout ce temps, l’adolescent poursuit obstinément un mystère à l’école. Mercredi partage un bon morceau d’ADN avec Les aventures glaçantes de Sabrina – une autre émission sombre et effrayante sur une adolescente déterminée fréquentant une école d’enfants magiques et équilibrant de gros problèmes avec les faiblesses de l’adolescence.

Mais ce n’est pas la même émission, et il est encourageant que mercredi puisse encore avoir une chance après l’annulation de CAOS. Nous pouvons toujours utiliser plus de programmes télévisés mettant en vedette des filles sûres d’elles, à la limite de l’arrogance et dotées de pouvoirs cool.

Tout cela pour ne rien dire de la première partie de l’année, qui comprenait le retour d’Ewan McGregor en force en tant que Obi Wan Kenobi; la charmante Mme Marvel; She-Hulk : avocate; et Choses étrangesqui nous a donné le cadeau parfait qu’était le charmant métalleux de Joseph Quinn Eddie Munson.

Pour une fois, la complainte “c’est pour ça qu’on ne peut pas avoir de belles choses” ne s’applique pas. Nous pouvons, et nous le faisons.

Et au moins pour l’instant, cela ressemble à un moment de sécurité pour les fans de fantasy, où même si un spectacle apparaît qui n’est pas génial, il ne bloquera pas le plus grand mouvement. Dans sa critique de l’adaptation de Wheel of Time de l’année dernière sur Prime Video, Richard Trenholm de CNET a déclaré: “Le genre fantastique a plus que jamais la possibilité d’être follement imaginatif et délicieusement unique”, tout en appelant l’émission “remplisseur de fantaisie formule”. Bien que je ne préconise pas la production d’émissions similaires sans vie, je suis content que l’on ne gâche pas le plaisir de tout le monde.

Viendra-t-il un moment où la télévision fantastique atteindra un point de saturation ? Où je ne supporte pas d’apprendre la géographie d’un autre continent fictif, ou de me souvenir des Halbrands et des Adars de tout cela ? Peut-être.

Mais jusque-là, je suis content. Flottant nonchalamment sur une chambre à air sur la mer Sundering, juste heureux d’être là.