Pourquoi les fans de cricket sont impatients de voir R Ashwin ‘Mankading’ Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20

Ravichandran Ashwin n’était pas là quand ‘Mankading’ est devenu une chose dans le cricket, mais le vétéran indien est certainement devenu l’affiche du rare licenciement dans le sport depuis 2019. Ashwin est un fervent partisan de la fin du non-attaquant. malgré la stigmatisation qui l’entoure, cela ajoute la cerise sur le gâteau et les fans attendent maintenant avec impatience de voir le mode de licenciement “peu orthodoxe” entrer en jeu lorsque l’Inde affrontera l’Angleterre lors des demi-finales très attendues du concours de la Coupe du monde T20 à Adélaïde Ovale. Et ils veulent seulement qu’un Ashwin sans vergogne fasse le “sale boulot”.

Les règles du Mankad/Mankading sont simples : le frappeur recule pendant le lancer pour obtenir un avantage. Le lanceur, dans leur foulée de livraison, les congédie en secouant les bails sans avertissement préalable. Les gardiens des lois du cricket MCC ont réaffirmé que la course d’un non-attaquant tout en reculant est conforme aux lois du jeu. En fait, le nouveau code de lois du MCC a déplacé le retrait du non-attaquant (Mankad) de la loi 41 – Jeu déloyal à la loi 38 – Rupture.

Ashwin sait que c’est juste. Jos Buttler, skipper anglais, souhaite cependant garder une distance raisonnable avec un licenciement qui, selon lui, va à l’encontre de “l’esprit du jeu”.

Hahaha, quelqu’un m’a envoyé ceci et m’a dit que cela faisait exactement 1 an que cette pénurie s’était produite. Alors que la nation entre en confinement, c’est un bon rappel pour mes concitoyens. Ne vous promenez pas. Restez à l’intérieur, restez en sécurité! #21JourVerrouillage pic.twitter.com/bSN1454kFt – Ashwin🇮🇳 (@ashwinravi99) 25 mars 2020

Choc des égos ?

Lors d’un concours Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals à IPL en 2019, la fraternité de cricket a été laissée divisée après un off-spinner, puis le capitaine du Pendjab Ravichandran Ashwin a renvoyé le frappeur des Royals Jos Buttler en le “ Mankading ”. Ashwin, sentant que Buttler reculait trop loin, s’arrêta pendant son action de bowling et enleva les cautions de l’extrémité des non-grévistes. Buttler est resté perplexe et en colère.

Cricket Twitter était en flammes. Ashwin, impassible.

« C’est là dans les règles du jeu. Je ne sais pas d’où vient la compréhension de l’esprit du jeu, car tout naturellement, si c’est là dans les règles, c’est là », a déclaré Ashwin malgré le fait qu’il ait été victime de l’indignation massive.

En 2022, l’esprit du débat sur le jeu a de nouveau pris d’assaut le monde lors du troisième match féminin ODI entre l’Inde et l’Angleterre à Lord’s, qui a vu Deepti Sharma éliminer l’Anglais Charlie Dean du côté des non-attaquants.

Charlie, du côté non-attaquant, a tenté d’aller plus tôt et de voler quelques mètres en errant hors du côté non-attaquant. En voyant cela, Deepti s’est retournée pour la chasser dans sa foulée de livraison, ce qui signifiait une victoire de 16 points pour l’Inde et un balayage de la série 3-0.

Cet incident n’a pas été très bien accueilli par plusieurs joueurs anglais et leurs médias.

“Je trouve très troublant qu’une très grande partie des médias en Angleterre pose des questions à une fille qui respectait les lois du jeu et aucune à une autre qui gagnait un avantage illégal et était une récidiviste. Cela inclut les personnes raisonnables et je pense que c’est une chose culturelle. Les Anglais pensaient que c’était mal de le faire et parce qu’ils régnaient sur une grande partie du monde du cricket, ils ont dit à tout le monde que c’était mal », a écrit Harsha Bhogle sur Twitter.

Jos Buttler, la position de l’Angleterre

“Non, je rappelle le batteur”, a déclaré Buttler, 32 ans, à TalkSPORT. Des sentiments similaires ont été repris par ses coéquipiers Moeen Ali et le joueur de cricket vedette Ben Stokes.

Harsha… amener la culture dans l’opinion des gens sur un Mankad ? https://t.co/QNyY8K59kP — Ben Stokes (@benstokes38) 1 octobre 2022

Ashwin a encore frappé

Ashwin a une fois de plus donné son opinion honnête sur la fin du non-attaquant.

“Honnêtement, je n’aimerais pas non plus sortir comme ça, juste parce que je n’aime pas ça, ce n’est pas comme si je ne pouvais pas sortir comme ça. Donc personne n’aime sortir. Je n’aime pas être entaillé au bowling, épuisé, lbw ou de toute façon, de même, je n’aimerais pas non plus être éliminé du côté des non-attaquants. Parce que c’est une forme de licenciement et c’est assez légal et je n’y vois aucun problème », a déclaré Ashwin lors de la conférence de presse avant le choc de l’Inde contre le Zimbabwe.

Dans les deux débats déchaînés sur le “Mankad”, les joueurs indiens et anglais étaient dans le feu de l’action, qu’il s’agisse de cricket masculin ou féminin. Et pour dire l’évidence, les deux nations ne sont pas sur la même page.

Ashwin donnera-t-il un avertissement préalable aux frappeurs anglais ou ira-t-il simplement?

Maintenant, tout ce que je veux, c’est quand l’Ind affrontera l’Angleterre en demi-finale Ashwin sans attaquant. S’il vous plaît, faites en sorte que cela se produise #T20Iworldcup — Yashraj (@yashhitange) 5 novembre 2022

La scène est parfaitement préparée pour qu’Ashwin élimine un non-attaquant en demi-finale. En attendant cet effondrement. ARANGEZ-VOUS POUR QUE CELA ARRIVE —Sarah Waris (@swaris16) 6 novembre 2022

Plus qu’une masterclass de kohli, je veux voir Ashwin manquer de majordome à la fin des non-attaquants en sf. – ShortArmJab (@MLNXTD_) 6 novembre 2022

Les fans de cricket, attendant l’affrontement Inde contre Angleterre jeudi en demi-finale de la Coupe du monde T20, sont impatients de voir ce qui se déroulera à l’Anneau d’Adélaïde.

