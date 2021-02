Pourquoi les fans d’Ariana Grande pensent-ils que ses nouvelles chansons parlent de Dalton Gomez

Ariana Grande les fans ne peuvent pas en avoir assez Positions (Deluxe).

La chanteuse de 27 ans a abandonné l’édition augmentée de son sixième album studio le 19 février. Cette nouvelle version comprend cinq titres supplémentaires, dont le récent « 34 + 35 Remix » avec Chat Doja et Megan Thee Stallion, ainsi que «quelqu’un comme u (interlude)», «essai routier», «pire comportement» et «chose principale». Et après avoir écouté l’album, de nombreux Arianators sont convaincus que les tubes parlent de son fiancé Dalton Gomez.

Prenons «quelqu’un comme toi», par exemple. Dans l’intermède, Grande chante: « J’attendais quelqu’un comme toi. Bébé cette fois, ne sois pas trop beau pour être vrai. » Et oui, les auditeurs pensent que la gagnante d’un Grammy fait référence à son homme principal. Comme un fan le met, « Eh bien, nous savons tous que quelqu’un comme toi est définitivement à propos de Dalton. »

Ils ne pouvaient pas non plus s’empêcher de jaillir sur les références apparentes au «pire comportement». À un moment donné de la chanson, Grande chante: « Pas de téléphone, pas de photos, pas de message. Cet amour n’est pas jetable », que certains adeptes interprètent comme un clin d’œil à la nature privée de leur relation.

« Est-ce que quelqu’un a réellement écouté les paroles du pire comportement? » un fan tweets. « Comme si c’était littéralement à propos d’elle et de Dalton. Elle parle de la façon dont il devrait dire » je fais « et ils sont fiancés, elle dit de ne pas publier de photos et de garder leur vie personnelle privée. »