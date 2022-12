Pourquoi les fans d’Ajith Kumar tiennent-ils le ventre de l’acteur dans Meet and Greet ? Twitter veut savoir

Les fans sont toujours intéressés à cliquer sur des photos avec leurs acteurs préférés lorsqu’ils les repèrent dans n’importe quel lieu public, que ce soit un aéroport ou un restaurant. L’acteur tamoul Ajith Kumar a récemment donné à ses fans l’occasion de prendre des photos avec lui. Mais, il y avait quelque chose d’étrange dans ces photographies ! La façon dont les fans d’Ajith l’ont tenu par le ventre a incité les fans à se demander s’il s’agissait d’une “séance photo de grossesse”. HaHa !

Les utilisateurs en ligne ont définitivement un “œil drôle” et comment ! Comme Ajith Kumar a été repéré dans un look pimpant, les fans étaient impatients de cliquer sur des photos avec la star du sud de l’Inde. Il avait l’air fringant dans la chemise à carreaux bleu marine et le pantalon cargo noir alors qu’il s’avançait pour prendre des coups avec ses partisans.

L’utilisateur de Twitter, Samrat Ajith, a partagé des photos du Thunivu star avec ses fans qui ont pris des photos avec lui les uns après les autres. Alors que chaque photo montrait Ajith avec un homme / fan différent, la façon dont ils le tenaient et posaient avec lui semblait être similaire mais étrange. Un autre utilisateur de Twitter a répondu aux photos bizarres et a écrit: “Pourquoi tout le monde tient-il son ventre comme si c’était une séance photo de grossesse”

Une séance photo de grossesse met généralement en vedette la mère, le père et les membres de la famille immédiate qui posent pour les photos alors qu’ils se préparent à accueillir le bébé bientôt. Dans le tournage, le ventre de la mère est caressé comme s’ils caressaient le petit bébé à l’intérieur du ventre. Il est considéré comme l’une des poses emblématiques d’une femme enceinte ou d’une future maman.

Pendant ce temps, les fans d’Ajith Kumar posant de manière presque similaire ont incité les utilisateurs en ligne à faire une blague et à faire des commentaires amusants sur ses photos sympas avec des gens. “LOOOOL”, a écrit un utilisateur. Un autre s’est exclamé “Hhahahahaha” tandis que le troisième a commenté “Rofl”.

Ajith Kumar a récemment conclu son tournage pour Thunivu. Pendant ce temps, l’acteur a changé de look alors qu’il s’est rasé de près lors de la dernière apparition à l’aéroport. Apparemment, il a modifié le look de Vignesh Shivan AK62.

