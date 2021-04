Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

« Fais comme les Kardashians » est ma devise depuis 2007 quand Garder le rythme des Kardashians créé pour la première fois sur E !. De leurs lignes de vêtements et de leurs empires de beauté aux routines de fitness et même aux célèbres salades Health Nut qu’ils mangent dans l’émission, j’ai tout essayé. Et je n’ai jamais été déçu. Bible! Donc quand Khloe kardashian a annoncé son partenariat avec Dose & Co. en tant que copropriétaire de la marque, je savais que je devais essayer les poudres de collagène bien-aimées pour voir si le battage médiatique était réel. Alerte spoiler: Ma tasse de café du matin ne serait pas complète sans une boule de Dose & Co.!

«La santé et le bien-être sont quelque chose qui me passionne énormément, et je voulais trouver un moyen d’aider à informer les gens sur les avantages du collagène, sans confusion ni prix coûteux. Je recherchais des marques et parlais à des experts du monde entier lorsque J’ai découvert Dose & Co. Une fois que j’ai essayé la marque, j’ai rapidement vu à quel point elle s’intégrait facilement dans ma routine et mon style de vie », a déclaré Khloé à propos du partenariat. « J’ai été tellement impressionné par les ingrédients, les résultats et la vision que je savais que je voulais m’impliquer davantage. »

Fondé par Libby Matthews, nutritionniste certifiée, Dose & Co. propose une gamme de poudres de collagène de première qualité visant à aider les problèmes de peau, de cheveux et d’ongles. Que vous utilisiez la crème de collagène sans produits laitiers dans votre café au lait du matin ou que vous mélangiez la poudre de collagène pur dans la boisson de votre choix ou que vous ajoutiez une cuillère de poudre de protéine de collagène dans votre smoothie post-entraînement, la marque facilite l’intégration du collagène dans votre quotidien. routine.