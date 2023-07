Pourquoi les fabricants canadiens de sauces piquantes transpirent à cause d’une sécheresse au Mexique – National

Les Canadiens devront peut-être baisser le feu dans leurs assiettes cet été alors que les fabricants de sauce piquante sont aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

UN sécheresse au Mexique et les niveaux d’épuisement dans le fleuve Colorado ont entraîné une diminution de l’offre de piments forts exportés aux États-Unis et au Canada. Les fabricants canadiens de sauce piquante estiment que les problèmes persisteront pendant au moins un mois de plus, mais ce n’est que le dernier d’une série croissante de défis pour l’industrie.

Les perturbations de l’approvisionnement en poivrons, en particulier les jalapenos rouges, sont signalées depuis plus d’un an maintenant, mais les médias ont déclaré de nouvelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont fait monter la pression pour les producteurs aux États-Unis au cours des derniers mois.

Nadia Harlow, propriétaire de Spice of Life, un fabricant de sauce piquante basé à Pefferlaw, en Ontario, a déclaré que son entreprise ressentait également la morsure.

« J’ai rencontré des difficultés en essayant d’obtenir des poivrons. J’ai dû interrompre l’une de mes sauces populaires, simplement parce que je ne trouve tout simplement pas les poivrons pour cela », a déclaré Harlow.

Alors qu’elle essaie d’acheter plus de poivrons cultivés en Ontario, la saison de croissance dans la province est plus courte et il n’est donc pas possible de remplacer complètement la chaîne d’approvisionnement.

« C’est juste quelques mois de l’année, ce n’est pas très long. Nous devons donc importer », a-t-elle déclaré.

« Nous comptons sur les distributeurs pour les faire venir. Cela a été difficile. »

Selon la Commission nationale de l’eau du Mexique, plus de 44 % des municipalités du Mexique étaient en sécheresse en mai. Les piments, en particulier les jalapenos rouges, ont été rares.

Harlow a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’offre reprenne dans six à huit semaines, lorsque les producteurs canadiens commenceront à cueillir des poivrons dans les fermes d’ici août. Mais on ne sait toujours pas s’il pourrait y avoir d’autres problèmes d’approvisionnement une fois la saison de croissance canadienne terminée.

Elle a également des mots de réconfort pour les clients à la recherche d’une touche de chaleur avec leurs repas.

«En attendant, ils peuvent opter pour mes sauces piquantes plus douces. Ce n’est pas mon ‘million plus’, qui a des poivrons fantômes. Mais ma chaleur habituelle est encore assez chaude », a-t-elle déclaré.

« Donc, nous pourrions peut-être les retenir pendant quelques semaines de plus. »

En avril 2022, la société californienne Huy Fong Foods, qui produit la populaire sauce piquante Sriracha, a lancé une déclaration avertir les consommateurs des pénuries.

« Actuellement, en raison des conditions météorologiques affectant la qualité des piments, nous sommes désormais confrontés à une pénurie plus grave de piment », a averti le fabricant.

« Malheureusement, cela est hors de notre contrôle et sans cet ingrédient essentiel, nous ne pouvons fabriquer aucun de nos produits. »

La semaine dernière, les médias américains ont cité un porte-parole de Huy Fong disant que bien que la « production limitée » ait récemment repris, ils étaient toujours confrontés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

« Malheureusement, nous connaissons toujours une pénurie de matières premières », a déclaré un porte-parole cité par CNB Nouvelles.

Selon rapports, les bouteilles de Sriracha se vendaient jusqu’à 120 $ en ligne aux États-Unis. Au Canada, les annonces sur Amazon et eBay n’ont pas encore atteint ce niveau de prix, mais les packs de deux de Sriracha coûtent près de 40 $.





Drew Jacobson, propriétaire et exploitant de Hurt Berry Farms Inc., a été épargné des pires effets de la sécheresse mexicaine parce qu’il cultive ses propres poivrons. Mais Jacobson a déclaré que l’industrie était confrontée à des problèmes d’approvisionnement depuis le début de la pandémie.

« Le prix des poivrons a augmenté à cause de la rareté. Donc, ce que beaucoup de fabricants canadiens font maintenant, et ce que nous avons décidé de faire au cours des dernières années, c’est de commencer à développer le nôtre », a déclaré Jacobson.

« Beaucoup de fabricants disent maintenant, eh bien, pourquoi dépensons-nous de l’argent supplémentaire alors que nous pouvons simplement le faire nous-mêmes ? Nous avons beaucoup de nouvelles fermes de poivre ontariennes et canadiennes qui font leur apparition. »

Harlow a déclaré qu’elle espère que cela conduira à un approvisionnement local plus fort.

« J’ai remarqué qu’au cours des cinq à sept dernières années, beaucoup d’agriculteurs se tournent vers les produits cultivés en serre. Et les poivrons sont absolument magnifiques.

Jacobson a ajouté: «Je pense que nous pouvons faire pousser beaucoup de choses ici. Il y a en fait un producteur en Ontario qui cultive des bananes dans des serres. Je dis toujours que nous pouvons tout faire pousser ici, nous devons juste mettre l’argent et l’effort.

— avec des fichiers d’Associated Press