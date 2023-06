Pourquoi les experts recommandent Roth 401 (k) s pour l’épargne-retraite

Si votre lieu de travail propose un plan 401 (k) – et surtout s’il correspond à un certain pourcentage de vos cotisations – à peu près tous les planificateurs financiers américains vous inciteraient à investir. Mais ce n’est pas aussi simple que d’adhérer au régime de votre employeur. Dans près de 9 plans sur 10, vous aurez le choix : Voulez-vous un 401(k) traditionnel ou un Roth ? Les plans traditionnels, qui s’accompagnent d’un allégement fiscal initial et sont financés avec des dollars avant impôts, sont beaucoup plus répandus. Mais Roths, que vous financez avec de l’argent sur lequel vous avez déjà payé des impôts, gagne en popularité. Quelque 28 % des travailleurs ont versé des cotisations Roth en 2021, contre 18 % en 2016, selon le Plan Sponsor Council of America. Aucun type de compte ne convient à tout le monde, mais les jeunes investisseurs seraient insensés de négliger l’option Roth, déclare Jeremy Finger, planificateur financier agréé et fondateur de Riverbend Wealth Management. « Les jeunes employés à revenu moyen ou faible devraient se présenter au Roth 401(k) », dit-il. « Ils paient moins d’impôts sur leurs cotisations et ils ont plus de temps pour que l’argent s’accumule. » De plus, quelques modifications apportées aux lois concernant Roth 401 (k) s dans la législation « Secure 2.0 » de l’année dernière ont rendu les comptes encore plus attrayants. Voici pourquoi les experts financiers disent qu’il serait sage d’investir au moins une partie de votre épargne-retraite dans un seul.

Comment fonctionnent les Roth 401(k)

Dans un 401(k) traditionnel, les cotisations sont versées avec de l’argent avant impôt qui est déduit de votre revenu imposable. En échange de cet avantage initial, vous devez de l’impôt sur le revenu lorsque vous retirez l’argent à la retraite. L’allégement fiscal des comptes Roth fonctionne en sens inverse. Étant donné que vous alimentez ces comptes avec de l’argent sur lequel vous avez déjà payé des impôts, vous ne pouvez pas déduire votre contribution de vos impôts. Mais à condition que vous ayez 59 ans et demi et que vous ayez détenu le compte pendant au moins cinq ans, l’argent que vous retirez à la retraite, y compris vos revenus, est libre d’impôt. Compte tenu de cette dynamique, de nombreux travailleurs en début de carrière favorisent les comptes Roth. Si vous gagnez moins et donc dans une tranche d’imposition inférieure, il est logique de payer des impôts maintenant plutôt que plus tard, alors que vous pourriez gagner beaucoup plus. « Je dis à tous mes jeunes clients de carrière de maximiser leur Roth », déclare Catherine Valega, CFP chez Buzzing Bee Advisory à Boston, Massachusetts. Mais à mesure que ses clients vieillissent et s’enrichissent, ajoute-t-elle, il est plus logique pour eux de profiter de l’avantage fiscal immédiat offert par un compte traditionnel. Même pour les clients fortunés, un Roth fournit toujours une couverture utile en cas de hausse généralisée des taux d’imposition. En fait, étant donné que les taux d’imposition devraient augmenter en 2026 lorsque les tranches actuelles établies par la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi expireront, « je travaille même avec des clients très fortunés, en leur disant : ‘Profitons des taux d’imposition plus bas maintenant par rapport à l’avenir », déclare Valega.

Roth 401(k)s contre Roth IRA

Si vous pensez que les règles des Roth 401(k) ressemblent à celles des Roth IRA, vous avez raison. Mais il y a quelques différences essentielles. Contrairement aux Roth IRA, qui viennent avec des suppressions progressives en fonction de vos revenusles plans d’entreprise n’ont pas de limite de revenu, ce qui signifie que vous êtes autorisé à cotiser quel que soit votre salaire. De plus, vous pouvez contribuer beaucoup plus à un Roth 401 (k) qu’à un Roth IRA. Pour 2023, vous pouvez contribuer jusqu’à 22 500 $ à un Roth 401 (k), plus 7 500 $ supplémentaires pour les personnes de 50 ans et plus. Les Roth IRA, quant à eux, sont assortis d’une limite de contribution de 6 500 $, plus 1 000 $ supplémentaires si vous avez 50 ans ou plus. Un inconvénient pour les investisseurs 401(k) : Tout retrait avant 59 ans et demi est soumis à une pénalité de 10 %. Il en va de même pour un IRA si vous retirez vos revenus, mais vous pouvez retirer jusqu’à ce que vous avez contribué à un Roth IRA à tout moment sans devoir payer d’impôt.

Modifications de la législation fiscale qui profitent aux investisseurs Roth 401 (k)