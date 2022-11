Pourquoi les experts électoraux s’opposent-ils au dépouillement manuel des bulletins de vote ?

Cela prend plus de temps que de compter avec des machines, c’est moins fiable et c’est un cauchemar logistique pour les élections américaines.

Un nombre croissant de législateurs républicains ont fait pression pour passer au décompte manuel, un argument enraciné dans de fausses théories du complot selon lesquelles les systèmes de vote ont été manipulés pour voler les élections de 2020.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve de fraude ou de falsification généralisée des machines en 2020, certaines juridictions ont voté pour la mise au rebut des machines et ont plutôt procédé à des comptages manuels cette année.

De nombreuses études – dans le domaine du vote et d’autres domaines tels que la banque et la vente au détail – ont montré que les gens font beaucoup plus d’erreurs de comptage que les machines, en particulier lorsqu’ils atteignent des nombres de plus en plus grands. Ils sont également beaucoup plus lents.

“Le comptage par machine est généralement deux fois plus précis que le comptage manuel et un processus beaucoup plus simple et plus rapide”, a déclaré Stephen Ansolabehere, professeur de gouvernement à l’Université de Harvard, qui a mené des recherches sur les comptages manuels.

Dans une étude menée dans le New Hampshire, il a découvert que les agents électoraux qui comptaient les bulletins de vote à la main étaient décalés de 8%. Le taux d’erreur pour le comptage des machines est d’environ 0,5 %, a déclaré Ansolabehere.

Combien de temps le comptage manuel peut-il retarder les résultats ? Selon la juridiction et le personnel, cela peut prendre des jours, des semaines ou même des mois.

Dans le comté de Cobb, en Géorgie, après les élections de 2020, un décompte manuel ordonné par l’État pour seulement les votes présidentiels sur environ 397 000 bulletins de vote a pris cinq jours à des centaines de personnes. Un responsable électoral du comté a estimé qu’il aurait fallu 100 jours pour compter chaque course sur chaque bulletin de vote en utilisant les mêmes procédures.

Les partisans du comptage manuel désignent souvent des pays comme la France, qui l’utilisent avec plus ou moins de succès, mais c’est parce qu’ils ont des élections plus simples avec une seule course à la fois, a déclaré Ansolabehere.

Aux États-Unis, les bulletins de vote sont beaucoup plus compliqués, contenant parfois des dizaines de courses locales, étatiques et fédérales à la fois.

Le dépouillement manuel de tous les bulletins de vote a lieu dans certaines parties des États-Unis – dans certaines petites villes du nord-est, par exemple – et c’est possible dans les petites juridictions, a déclaré Gowri Ramachandran, avocat principal au Brennan Center for Justice. Le Brennan Center s’est opposé aux plans d’un décompte manuel sans précédent des bulletins de vote par correspondance dans le comté de Nye, Nevada, le qualifiant de “violation de la loi et de la pratique courante”. Le décompte manuel a été suspendu après une décision de la Cour suprême du Nevada fin octobre.

Les décomptes manuels sont également fréquemment utilisés dans les examens post-électoraux, mais cela ne concerne généralement qu’un échantillon de bulletins de vote et se fait sans la pression temporelle d’essayer de communiquer rapidement les résultats.

Une récente enquête de l’Associated Press auprès des principaux candidats du secrétaire d’État du parti dans 24 États a révélé que la grande majorité s’opposait au dépouillement manuel des bulletins de vote. Malgré la popularité croissante du processus sujet aux erreurs parmi certains républicains, 13 des 23 candidats au poste de secrétaire d’État qui ont répondu ont déclaré qu’ils s’opposaient à la mise en œuvre d’un décompte manuel des bulletins de vote à l’échelle de l’État au lieu d’un décompte automatique.

Karena Phan et Ali Swenson, Associated Press