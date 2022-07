Pourquoi les experts disent que vous voudrez peut-être l’ignorer

Les prix Prime Day ne sont peut-être pas la meilleure offre d’Amazon

Ce n’est pas parce que quelque chose est réduit le Prime Day que c’est la meilleure offre que vous verrez n’importe où, ou même toute l’année. Naturellement, Amazon offrira les meilleurs prix sur ses propres équipements comme le Kindle, le streamer Fire TV et la marque de distributeur Vêtements. Par exemple, le géant du e-commerce annonce déjà une Fire TV 24 pouces pour seulement 90 $près de la moitié du prix de détail, tandis que d’autres offres préliminaires incluent jusqu’à 55 % de réduction sur les routeurs Wi-Fi Echo Show, Kindle Paperwhite et Eero Mesh de deuxième génération. Gardez à l’esprit que certains articles seront réduits plus tard. Les prix des matelas et des meubles d’extérieur sont susceptibles d’être plus bas autour de la fête du Travail, les jouets sont les plus démarqués le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, et les téléviseurs atteignent généralement leur prix le plus bas avant le dimanche du Super Bowl. Même Amazon regarde au-delà de son propre Prime Day avec un deuxième événement de vente maintenant prévu pour l’automne.

Les événements de vente concurrents font monter les enchères

D’autres bonnes affaires ne sont pas du tout exclusives à Amazon. Walmart, Target et Best Buy, entre autres, organisent des événements de transactions concurrentes – comme ils l’ont fait les années précédentes – pour coïncider avec Amazon Prime Day 2022. Cette fois, les “Deal Days” de 72 heures de Target démarrent plus tôt et durent plus longtemps, à partir du 11 juillet, un jour avant Prime Day. De plus, Target correspondra au prix de certaines offres Prime Day et bénéficiera d’une réduction supplémentaire de 5% pour les membres RedCard. “Chaque année, ils deviennent un peu plus compétitifs”, a déclaré Burrow.

Attendez-vous également à trouver des offres tout aussi intéressantes chez Walmart sur les appareils de cuisine, les aspirateurs et les accessoires Nintendo Switch, a-t-il déclaré, et comptez sur Best Buy pour rivaliser sur les appareils électroniques et Apple. Pendant ce temps, d’autres détaillants, dont Bed, Bath & Beyond, Kohl’s, Overstock, Samsung et Saks Fifth Avenue, offriront leurs propres démarques importantes, selon Kristen Gall, experte en commerce de détail et en magasin de Rakuten.

Comment être sûr d’obtenir les meilleures offres

Pour trouver les prix les plus bas dans l’ensemble, commencez à calculer les chiffres dès maintenant, a conseillé Kristin McGrath, experte en shopping chez RetailMeNot.

Les suivis de prix sont le moyen le plus simple de surveiller la qualité réelle d’une offre, en particulier pour les articles coûteux. Kristin McGrath expert shopping chez RetailMeNot