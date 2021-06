Pourquoi les experts disent que vous voudrez peut-être attendre pour acheter une nouvelle maison

Avec des prix des maisons neuves et existantes à des niveaux record et une demande toujours aussi élevée, les acheteurs potentiels feraient mieux d’attendre plus de stocks et moins de concurrence, selon les experts du logement.

Actuellement, les maisons restent sur le marché pendant six jours en moyenne dans tout le pays, selon les données de Zillow, un redressement incroyablement rapide. C’est le rêve d’un vendeur, mais une mauvaise nouvelle potentiellement pour les acheteurs, qui font face à une concurrence énorme et pourraient finir par payer plus et renoncer à des parties importantes du processus d’achat d’une maison – comme les inspections – pour faire accepter leur offre rapidement.

Quelques facteurs différents ont créé cet environnement d’achat d’une maison, explique Jeff Tucker, économiste principal chez Zillow. La plus évidente est la pandémie de Covid-19, qui a accéléré les délais d’achat de nombreuses personnes. Couplé à des taux d’intérêt historiquement bas, les acheteurs voulaient s’assurer un espace supplémentaire et une bonne affaire sur leurs prêts hypothécaires.

Cela a coïncidé avec un grand groupe de millennials, la plus grande génération d’Amérique, atteignant leurs premières années d’achat d’une maison, dit Tucker. Il s’attend à ce que la demande continue d’être élevée pendant quelques années, car ces jeunes de la fin de la vingtaine et du début de la trentaine commencent naturellement à nicher.

Mais avec un marché aussi chaud, les acheteurs potentiels pourraient être mieux d’attendre l’automne ou même l’année prochaine pour acheter, dit Tucker. Bien que personne ne puisse dire avec certitude ce qui se passera, il dit que les stocks commencent déjà à rebondir un peu, ce qui donnera aux acheteurs plus d’options. Zillow s’attend à ce que les prix des maisons restent élevés pour l’année prochaine, au moins.

« C’est une période très difficile pour être un acheteur. Le marché est aussi chaud que nous ne l’avons jamais vu auparavant », a déclaré Tucker. « S’ils peuvent regarder et attendre les prochains mois, le temps est de leur côté. »