Pourquoi les experts disent que vous ne devriez pas vous inquiéter, pour le moment

« Delta plus » peut ressembler à un nouveau service de streaming ou à une mise à niveau vers un espace supplémentaire pour les jambes sur un vol intérieur.

Si seulement c’était si simple. « Delta plus » est une sous-lignée de la variante delta du coronavirus hautement contagieuse, qui fait rage à travers le comté et fait grimper le nombre de cas de COVID-19.

Le nom lui-même – « delta plus » – suggère que la variante a subi une mise à niveau pour devenir plus virulente. Mais bien que l’on sache peu de choses sur la sous-lignée et ses mutations, les experts de la santé disent qu’elle ne se propage pas efficacement maintenant aux États-Unis, et les Américains ne devraient pas l’ajouter à leur liste d’inquiétude en cas de pandémie.

« C’est un nom cool qui est à la mode », a déclaré le Dr Daniel Rhoads, chef de section de microbiologie à la Cleveland Clinic. « Quand quelqu’un dit » delta plus « ou l’un de ces nouveaux noms, cela signifie que le virus continue d’évoluer avec nous », mais il n’y a aucune preuve suggérant que la nouvelle sous-lignée devrait être préoccupante.

Il a déclaré que le coronavirus avait ajouté quelques mutations à la variante delta d’origine pour créer la souche « delta plus », classée par les scientifiques comme AY.1. Il a d’abord sonné l’alarme car il contenait la mutation K417N, qui affecte la protéine dopé du virus.

La plupart des vaccins COVID-19, et tous ceux autorisés aux États-Unis, utilisent la protéine enrichie pour déclencher le système immunitaire du corps. Le corps crée des anticorps qui reconnaissent la protéine dopée du coronavirus si jamais elle pénètre dans le corps et attaque.

« Nous ne savons pas exactement ce que fait (la mutation), mais nous savons que la protéine enrichie est un élément clé du virus car c’est principalement à cela qu’elle répond lorsque nous fabriquons des anticorps », a déclaré Rhoads.

Une autre sous-lignée du variant delta, AY.2, contient également la mutation. Théoriquement, une mutation de la protéine enrichie peutaffecter le fonctionnement des vaccins et fournirprotection globale contre le coronavirus.

Jusqu’à présent, la variante « delta plus » semble être tout en écorce et sans morsure. Les sous-lignées AY.1 et AY.2 ont eu de nombreuses occasions de se propager car les Centers for Disease Control and Prevention rapportent que la variante delta représente plus de 90% des cas de coronavirus séquencés aux États-Unis, mais elle n’a pas pris de l’ampleur .

« Si quelque chose a un tas de mutations mais qu’il ne commence pas à décoller, alors ce n’est par définition pas un problème », a déclaré William Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health. « Tout le monde est obsédé par l’évasion des vaccins. Ce qui est plus inquiétant, c’est la rapidité avec laquelle il se transmet et se propage. Lorsque vous regardez AY.1 et AY.1, ils représentent une petite fraction (des cas delta), et ils n’augmentent pas non plus.

Les sous-lignées AY.1 et AY.2 ne représentaient que 0,1 % et 0,8 % des cas delta, respectivement, du 18 au 31 juillet, selon le CDC. À titre de comparaison, une autre sous-lignée de la variante delta appelée AY.3 représentait 9,1% des cas.

Hanage et d’autres experts de la santé s’intéressent davantage à la variante B.1.621, identifiée pour la première fois en Colombie, qui reste sans nom mais gagne rapidement du terrain en Floride, où une vague dévaste ses résidents non vaccinés.

L’État représente un tiers de tous les cas de coronavirus dans le pays, signalant 110 477 cas pour la semaine se terminant le 29 juillet et 11 515 hospitalisations mardi, selon les données du département américain de la Santé et des Services sociaux.

Bien que les experts de la santé ne soient pas encore préoccupés par la variante delta plus, ils affirment que la transmission continue donne au virus une marge de manœuvre pour créer potentiellement une variante plus contagieuse et dangereuse. Les Américains peuvent aider à éviter cela en se faisant vacciner et en portant des masques dans les zones de transmission élevée ou substantielle à la propagation de l’empêchement.

« Le virus mute de manière plus ou moins aléatoire, et la plupart des mutations sont préjudiciables au virus et le rendent en fait moins efficace », a déclaré Rhoads. « Mais plus vous donnez au virus une chance de lancer les dés, plus il a d’opportunités de bien faire les choses. »

