Le 1er février, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a présenté le budget de l’Union 2021 à Lok Sabha. Et tandis que le gouvernement a annoncé une série de réformes fiscales et une augmentation des dépenses de santé, les experts de la santé et de la protection des enfants qualifient le budget de cette année de «pire pour les enfants au cours des dix dernières années».

Dans le cadre du neuvième budget du gouvernement Narendra Modi, le ministre des Finances a proposé une forte augmentation des dépenses en capital pour le prochain exercice à Rs 5,54 lakh crore, à partir de Rs 4,39 lakh crore pour l’exercice en cours. Cependant, plusieurs secteurs sont restés négligés, un secteur enregistrant une forte baisse de l’allocation des fonds – le budget pour les enfants.

Les enfants de l’Inde ne reçoivent que 2,46% du budget total de l’Union 2021-22 (BE), une réduction de 3,16% en 2020 par le HAQ Center for Child Rights trouvé dans un rapport.

L’année 2020 a pris des mesures sévères pour la santé, l’éducation et la protection des enfants en Inde. Et pourtant, le budget 2021 a noté une diminution des dépenses dans tous les secteurs en ce qui concerne le budget pour les enfants, que ce soit dans le département de la santé, de l’éducation, du développement ou de la protection.

« Le budget pour les enfants (BfC) a été réduit de 16,22% au stade des estimations révisées (RE) en 2020-2021 », a déclaré le co-directeur de la Fondation HAQ, Kumar Shailab, à News18. « C’est le niveau le plus bas depuis dix ans ».

Malgré les nouvelles implications de la pandémie de Covid-19 sur la sécurité et le bien-être des enfants – préoccupations qui ont été bien reconnues par diverses parties prenantes, y compris la justice et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), Shailab qui a dirigé l’équipe de chercheurs qui a créé le Selon le rapport Haq, le budget n’a pas à cœur l’intérêt supérieur des enfants.

Alors que la santé de l’enfant a reçu un coup de pouce, les allocations budgétaires pour l’éducation et la protection des enfants ont fortement baissé.

« D’une part, l’Inde se vante de sa jeune population et de la richesse du pays en capital humain. Mais qu’adviendra-t-il de ce capital humain si elle n’alloue pas les ressources dont elle a besoin pour concrétiser son potentiel? » Dit Shailab.

Éducation

Le coronavirus a profondément affecté l’éducation mondiale des enfants. Le nombre d’enfants non scolarisés devrait augmenter de 24 millions, ce qui pourrait inverser des décennies de progrès. En Inde, l’émergence de l’éducation en ligne comme alternative à l’enseignement ordinaire a révélé les problèmes rencontrés par les étudiants, en particulier issus des secteurs marginalisés, en raison de l’accès inégal aux outils numériques et à Internet. L’année dernière a également vu de graves répercussions sur l’éducation des femmes. Avec la fermeture des écoles et le chômage à grande échelle, de nombreuses filles ont abandonné ou ont été retirées de l’école.

Malgré l’accent particulier mis par le ministre des Finances sur la nouvelle politique de l’éducation, 2020, lors du discours sur le budget, le secteur de l’éducation des enfants reste gravement sous-financé. Un examen des budgets précédents montre que la part de l’allocation budgétaire pour l’éducation des enfants est passée de 2,18% en 2020-2021 à 1,74% en 2021-2022. Le budget total de l’éducation a été réduit de 6% (Rs 6 000 crores) par rapport à l’année dernière. L’allocation de cette année – Rs 93,224 crore – est la plus faible en trois ans.

L’allocation de fonds pour le programme phare clé comme Samagra Shiksha a été réduite de 19,87 par rapport à l’année précédente. En fait, l’ensemble du budget indique la négligence du secteur de l’éducation avec une allocation de fonds pour le ministère de l’Éducation scolaire et de l’Alphabétisation en baisse de 9,71% par rapport à l’année dernière. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a reçu 23 crores de Rs l’année dernière, a également été confronté à des coupes budgétaires avec une allocation budgétaire de 21 crores de Rs.

protection

La pandémie de coronavirus a également conduit à une augmentation enregistrée des abus sexuels et de la traite, les femmes et les enfants étant les plus vulnérables à la violence et aux abus. La protection des enfants reste néanmoins la moins prioritaire en termes d’allocation de ressources avec seulement 0,03% du budget total de l’Union 2021-22.

Dans le cadre du budget actuel, le système intégré de protection de l’enfance (ICPS), l’un des principaux programmes phares du gouvernement pour compléter les services de protection de l’enfance, a été fusionné avec les services de protection de l’enfance. Ce dernier, avec les services de protection de l’enfance, constitue désormais la «Mission Vatsalya», qui a reçu Rs 900 crore. « C’est un énorme manque à gagner de près de 40% par rapport à l’allocation de Rs 1 500 crore à ICPS seul en 2020-2021 », a déclaré à News18 M Rammhohan, un activiste anti-trafic basé à Telangana et directeur de HELP.

<< Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils n'ont pas alloué de fonds spécifiquement aux victimes de la traite ou de la maltraitance. La protection de l'enfance est un vaste secteur qui ne comprend pas seulement l'entretien des établissements pénitentiaires ou de soins pour mineurs et des établissements pour survivants d'abus, de traite ou de violence mais doit également inclure l'indemnisation des victimes », a déclaré Rammohan.

Le militant a également souligné qu’en plus de réduire le financement de la protection de l’enfance, le budget avait réduit le financement du Ministère de la femme et du développement de l’enfant dans son ensemble. En 2020-2021, Rs 25516,41 crore avait été alloué au ministère. En 2021, le montant est tombé à Rs 20400,6.

Cela représente une diminution de plus de 20% et est une source de préoccupation pour les agences et les institutions qui travaillent à la réduction de la violence de genre en promouvant l’éducation chez les filles.