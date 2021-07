Pourquoi les évêques catholiques ont raison à propos de Joe Biden et de la communion

Depuis que les évêques catholiques américains ont annoncé leur décision de publier un document d’enseignement sur la réception de la Sainte Communion, les sites d’information et de médias sociaux regorgent d’indignation.

Le contrecoup est le produit de la conviction que les enseignements de l’église doivent s’adapter pour éviter d’être controversés à l’époque moderne.

La pléthore de réactions mal informées est troublante, faisant allusion au problème plus large des catholiques non informés. Lorsque 69% des catholiques américains ne croient pas en la présence de Jésus dans l’Eucharistie, et 59% soutiennent l’avortement, il n’est pas surprenant qu’ils soient irrités par les enseignements séculaires de l’église sur la bonne réception du Fils de Dieu.

Le représentant Ted Lieu, D-Calif., a fait la une des journaux avec son tweeter, « Au lieu de refuser Dieu aux êtres humains catholiques qui ne sont pas d’accord avec vos opinions politiques, vous devriez inviter tout le monde à la table de Dieu. L’amour de Dieu n’est pas une transaction quid pro quo. Vous vous souvenez d’Agape ? Il n’est pas étonnant que le nombre de membres catholiques diminue rapidement.

Wajahat Ali, chroniqueur au Daily Beast, tweeté de la même manière, « L’Église catholique américaine fait tout son possible pour que les gens quittent l’Église. Stratégie marketing intéressante.

Les tweets démontrent une idée fausse selon laquelle le nouveau document d’enseignement était un stratagème vicieux pour discriminer les ennemis politiques dans la ligne de communion, et que l’église catholique devrait se vendre aux caprices de l’époque. Ces idées ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité.

Bonne réception du Fils de Dieu

La clarification de l’église découle d’un désir d’empêcher les destinataires de la communion de mettre en danger leurs âmes immortelles. Les références fréquentes du président Joe Biden à son catholicisme ont mis en lumière sa représentation publique de la foi, faisant de lui un exemple central de cette question.

Biden a scandalisé et désorienté de nombreux fidèles en continuant à recevoir la Sainte Communion tout en soutenant l’avortement, que l’église considère comme un grave péché.

Reconnaissant la nécessité d’éclaircir cette question, les évêques ont rempli leur rôle pastoral en proposant un document pédagogique sur la doctrine préexistante concernant la Sainte Communion. La doctrine rappellerait aux catholiques qu’ils doivent être en état de grâce pour être spirituellement préparés à rencontrer notre Seigneur dans le sacrement de la Sainte Communion.

Selon les enseignements de l’église, ceux qui ne reçoivent pas la communion en état de grâce commettent un péché mortel, qui est éternellement condamnable s’il n’est pas confessé dans le sacrement de pénitence avant la mort.

Dans ce contexte, les prêtres rendent service aux catholiques comme Biden lorsqu’ils refusent de leur donner la communion, car ils veillent à ce que ces personnes ne commettent pas le péché grave supplémentaire de sacrilège.

Cela ne devrait pas être choquant ou incendiaire. Pourtant, l’indignation qui a suivi la déclaration des évêques était assourdissante.

Les évêques soutenant le document ont été considérés comme des passifs ultra-conservateurs, comme si leurs idéologies politiques avaient quelque chose à voir avec leur défense de la doctrine de l’Église.

Des phrases comme « test décisif de l’avortement » ont fait la une des journaux, suggérant que les opinions politiques sur l’avortement ont motivé la déclaration plutôt que l’enseignement catholique selon lequel il constitue un péché grave.

Les attaques contre le catholicisme dit « traditionnel » ne sont pas nouvelles dans le paysage politique américain, où les catholiques qui suivent les enseignements de leur foi sont de plus en plus considérés comme incompatibles avec la vie publique.

John F. Kennedy a été confronté au sectarisme anti-catholique lors de l’élection présidentielle de 1960. Son célèbre discours à la Greater Houston Ministerial Association a finalement changé le cours de sa campagne lorsqu’il a mis l’accent sur son rôle d’Américain plutôt que sur son identité de catholique et sur l’importance de séparer l’Église et l’État.

Cependant, tous les catholiques ne sont pas prompts à choisir la politique plutôt que les principes de leur foi, et beaucoup sont persécutés pour cela.

Le processus de nomination de la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett a révélé le parti pris anti-catholique qui imprègne la société américaine. Barrett a été examinée et discriminée sur la base de la conviction que son allégeance à la foi catholique serait mutuellement exclusive avec son devoir de juge. La sénatrice Dianne Feinstein, D-Calif., a commenté lors de l’audience de confirmation de Barrett: « Le dogme vit bruyamment en vous, et c’est préoccupant. »

Ce qui est plus préoccupant que le droit de Barrett de suivre les promesses de son baptême, c’est la tentative pernicieuse de rebaptiser le catholicisme selon les époques.

Les catholiques caméléons méprisent la tradition

Feinstein, Lieu et d’autres renforcent cette idée que pour être catholique dans le monde moderne, nous devons nous adapter. Nous devons rendre l’église éveillée et attrayante, afin qu’elle soit une organisation plus confortable pour en faire partie.

« Cher @USCCB« , a tweeté Lieu, » Je suis catholique et je soutiens : – La contraception – Le droit d’une femme de choisir – Les traitements contre l’infertilité – Le droit pour les personnes de divorcer – Le droit du mariage homosexuel. La prochaine fois que j’irai à l’église, je te défie de me refuser la communion.

Alors que des problèmes sociaux tels que ceux-ci règnent au premier plan des guerres culturelles, les catholiques sont tenus de monter à bord du train ou de s’écarter complètement.

Le tweet de Lieu ne laisse aucun doute sur son allégeance et soulève la question de savoir pourquoi il reste dans une foi avec laquelle il est fondamentalement en désaccord sur presque tous les problèmes. Pourtant Lieu non seulement conserve le titre de catholique, mais comme beaucoup d’autres, il cherche à changer l’église pour qu’elle corresponde à son mode de vie et aux idées de l’époque.

Oubliés de Lieu et d’autres sont les catholiques des siècles passés. Les premiers martyrs chrétiens ont subi des morts barbares plutôt que de s’incliner devant de faux dieux ou de fausses religions.

Les catholiques modernes se souviennent-ils de Saint Thomas More, qui a renoncé à la chancellerie d’Angleterre en raison de son refus de tolérer le divorce et le remariage du roi Henri VIII ? Se souviennent-ils quand More, un héros de conscience, est allé à sa mort parce qu’il a refusé de reconnaître Henri VIII comme chef de l’église catholique en Angleterre ?

Que serait l’église aujourd’hui sans des individus assez courageux pour défendre leur foi malgré le rejet de leur temps ?

Ils comprirent les paroles du Christ : « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. …parce que tu n’es pas du monde, mais je t’ai choisi hors du monde, c’est pourquoi le monde te hait. «

Ils ont reconnu l’altruisme et la souffrance requis de tous les catholiques qui aspirent à la perfection en Christ. Même s’ils échouaient à cause de la faiblesse humaine, la puissance des sacrements guérirait leur péché et les remettrait sur la bonne voie.

Plus important, ils en savaient assez pour voir au-dessus des caprices de leurs générations, et qu’adorer un veau d’or peut plaire aux multitudes pendant des jours, mais la justice de Dieu est éternelle.

Ils savaient qu’il ne fallait pas modeler la foi sur les temps instables. Pourquoi pas nous ?

Theresa Olohan est membre d’Opinion au comité de rédaction de USA Today. Suivez-la sur Twitter : @olohan_theresa