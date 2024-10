Pourquoi les étudiants de l’IU ont commencé à camper pour le College GameDay plus de 19 heures à l’avance – The Daily Hoosier

BLOOMINGTON — C’était une question simple, suivie d’une réponse simple.

« Pourquoi attendriez-vous dehors presque une journée entière pour le College GameDay d’ESPN ? »

« Pourquoi ne le ferais-je pas? »

« Il n’y a littéralement nulle part ailleurs où je préférerais être que d’être ici en ce moment. »

Pour les plus grands matchs de chaque saison de basket-ball masculin de l’IU au Simon Skjodt Assembly Hall, les étudiants feront la queue très tôt pour obtenir une bonne place près de l’avant de la section étudiante. C’est un spectacle beaucoup plus rare pour le football de l’Indiana, mais avec son départ 7-0, tout dans ce programme continue de changer.

Le junior de l’IU, Sam Foley, est passé par le Memorial Stadium à 7 h 30 vendredi, s’attendant à ce qu’une foule forme déjà une file d’attente pour la fosse GameDay. Personne n’était là. Il est revenu vers 10 heures du matin, et toujours aucun fan ne s’est attardé. Il s’est donc rendu au College Mall, a acheté de l’eau, des collations et d’autres fournitures, est retourné au complexe sportif IU vers 11 heures du matin et a installé une chaise pliante sur le trottoir de la E. 17th St.

Foley a été le premier étudiant en ligne pour le tout premier Saturday College GameDay à Bloomington avant le match d’IU contre Washington. Il ne pensait pas qu’il serait le premier là-bas – il voulait juste avoir une place dans la file d’attente.

« J’ai été un peu surpris, parce que mes amis à la maison ont commencé à me rendre nerveux, ils me disaient que les gens allaient rester ici la nuit dernière », a déclaré Foley. Le quotidien Hoosier. « Et je me suis dit : « Tire. Peut-être que je dois y aller (jeudi) soir. Et je me suis dit : « Je ne vais pas faire ça. » Deux nuits, je ne peux pas faire ça. Mais ensuite je suis revenu et il n’y avait personne ici.

Le senior Daniel Tauberman est arrivé peu de temps après Foley. Ils ne se connaissaient pas, mais ils savaient qu’ils auraient tout le temps de faire connaissance. Les fans ne seront pas autorisés à entrer dans la zone des stands derrière le plateau du GameDay avant 6h30 samedi, le spectacle étant diffusé en direct à 9h00.

Tauberman, comme Foley, était venu préparé. Il avait également une chaise de jardin, un chargeur portable, des jeux de société, de la nourriture et un ami venu plus tard dans la journée avec un sac de couchage et un ballon de football.

Il avait également un parapluie, ce qui s’est avéré utile lorsqu’une légère pluie est tombée vendredi en début d’après-midi. Mais la météo ne dissuaderait pas Tauberman.

«Cela ne veut rien dire. Je l’ai déjà vécu. Mon colocataire a apporté mon parapluie. J’y suis habitué. Je pense que c’était pour le match de Purdue (basketball) il y a quelques années, c’était comme une pluie verglaçante qu’ils avaient, et ils ont simplement pris leur bâche et l’ont mise sur eux », a déclaré Tauberman. « C’est une pluie légère. »

Même si IU pourrait organiser d’autres grands matchs de football au Memorial Stadium le reste de la saison, et potentiellement l’année prochaine et au-delà, c’est la seule fois où College GameDay sera en ville cette année – et avec un spectacle si populaire, rien ne garantit que ce serait le cas. reviens bientôt.

C’est la deuxième fois que GameDay apparaît à Bloomington, mais comme l’animateur Rece Davis l’a clairement indiqué vendredi en parlant aux médias locaux, « il y a un astérisque » dans cette émission. GameDay a eu lieu en 2017 avant le match d’ouverture de la saison jeudi soir contre Ohio State, et l’émission a été diffusée en direct à l’intérieur du Memorial Stadium pendant toute la durée, plutôt que dans son cadre habituel parmi une scène de foule de fans le samedi matin.

« J’ai hâte d’être parmi les fans de l’Indiana », a déclaré Davis. « Nous étions au stade en 2017, et c’était une super soirée et les gens étaient excités, mais il y a un petit quelque chose de différent dans le fait d’avoir toute notre empreinte sur le spectacle et les trois heures complètes, et de commencer la journée de football – et ensuite demain. , rendez-vous au stade pour le coup d’envoi. Juste une ambiance et une énergie différentes lorsque vous commencez tôt le matin. Les gens, j’en suis sûr, vont camper et nous allons avoir une foule immense, et ils vont être bruyants et excités, et il y a juste quelque chose d’énergisant là-dedans. Et je pense que c’est très différent lorsque nous allons dans un endroit où nous ne sommes jamais allés auparavant.

L’équipe GameDay a plusieurs liens avec l’Indiana et le programme de football. Le plus notable est Lee Corso, qui a entraîné les Hoosiers de 1973 à 1982. L’émission comportera probablement des hommages à son séjour à Bloomington, et les fans sont impatients de lui montrer leur amour. Foley savait que Corso avait mené IU à sa toute première victoire en bol – et a rapidement ajouté sa conviction que l’entraîneur-chef actuel Curt Cignetti mènerait les Hoosiers à leur premier championnat national.

Cette émission d’avant-match de football universitaire de trois heures sera une opportunité unique pour les fans d’IU et de Bloomington de se montrer dans le pays. Big Noon Kickoff de FOX était en ville pour le match de la semaine dernière contre le Nebraska, mais cette émission a commencé à être diffusée en 2019. GameDay, diffusé depuis 1987 et se rendant sur les campus depuis 1993, a une empreinte beaucoup plus grande et un statut plus prestigieux dans le sport. C’est devenu une institution du football universitaire.

Et c’est, entre autres choses, la raison pour laquelle Foley a estimé que cela valait la peine de camper pendant plus de 19 heures pour être au centre de cette expérience.

« J’ai l’impression que demain sera une raison pour laquelle la nation pourra comprendre pourquoi Bloomington en a tant besoin. J’ai l’impression que Bloomington a été très acharné pour son football au fil des ans, et un peu pour le basket-ball aussi, parce que le basket-ball n’a pas été aussi performant. Mais j’ai l’impression que c’est une bonne chose pour Bloomington. Je pense que c’est une bonne chose pour les fans d’IU », a déclaré Foley. «J’ai grandi à Martinsville, mes grands-parents avaient des abonnements pour les matchs de football, alors j’ai grandi en allant au Memorial Stadium. C’est donc agréable de voir une équipe performante et la nation se soucier réellement de notre équipe performante.

