Après avoir fait appel à des entrepreneurs privés comme Blackwater pendant des décennies, Washington est maintenant «préoccupé» par le nouveau nom de famille PMC

L’ingérence dans les affaires d’autres pays par le biais d’entrepreneurs privés est depuis longtemps un élément de base des opérations d’influence américaines. Maintenant, Washington essaie d’accuser la Russie de faire la même chose, et c’est soudainement une mauvaise chose.

Tout d’abord la marque ne gagne pas toujours la course. Est-ce que quelqu’un se souvient quand les appareils mobiles BlackBerry étaient partout et que presque personne n’avait entendu parler d’un iPhone, par exemple ? Eh bien, les États-Unis ont créé le BlackBerry des sous-traitants militaires/de sécurité privés – Blackwater – après des décennies d’externalisation des opérations militaires et de renseignement par le biais de diverses sociétés écrans. Et maintenant, ils sont tellement préoccupés par le nouvel équivalent iPhone – le groupe russe Wagner – que Washington suit ses activités (y compris les opérations non confirmées) en Ukraine, en Syrie, à travers l’Afrique et en Serbie, selon des câbles obtenus par POLITICO.

“Le gouvernement américain est préoccupé par la mesure dans laquelle Wagner s’ingère dans la politique intérieure des pays souverains, violant les droits de l’homme et les privant de leurs richesses minérales”, a-t-il ajouté. selon un “haut fonctionnaire de l’administration” cité dans le rapport. Laissant de côté la nouvelle préoccupation de Washington pour la souveraineté des pays en développement sur leurs richesses minérales, alors que c’est souvent la principale raison sous-jacente pour laquelle ils sont généralement ciblés par les États-Unis pour une certaine liberté et démocratie grâce à la puissance de feu, il est difficile d’ignorer que la présence de le groupe Wagner semble être concentré dans des endroits déjà connus pour être la cible d’activités clandestines américaines et alliées.

L’année dernière, par exemple, le Mali a choisi le groupe Wagner pour un nouveau partenariat après avoir expulsé les forces françaises dont les efforts pour sécuriser le pays étaient si spectaculaires qu’il y a eu deux coups d’État en autant d’années. La présence éventuelle de Wagner Group en Serbie fait maintenant l’objet de nombreuses discussions. Le PMC se serait établi dans un «centre culturel” à Belgrade, mais ces affirmations, initialement tirées d’un poste de Telegram, ont été démenties à la fois par le chef de Wagner, Evgeny Prigozhin, et par le président serbe, Aleksandar Vucic, qui a également récemment critiqué les annonces de recrutement de Wagner en serbe diffusées sur les réseaux sociaux.















Si ces affirmations s’avèrent vraies sur toute la ligne, il semble que la Serbie recherchait de l’aide pour empêcher le pays de devenir un flophouse pour les chanceliers de changement de régime soutenus par l’Occident ciblant Moscou et son principal allié, Belgrade. Et la présence d’entrepreneurs militaires privés occidentaux en Ukraine est bien établie, avec des offres d’emploi qui auraient fait leur apparition dès le début du conflit. « Recherché : d’anciens soldats multilingues prêts à se rendre secrètement en Ukraine pour la belle somme pouvant aller jusqu’à 2 000 dollars par jour – plus un bonus – pour aider à sauver des familles d’un conflit de plus en plus sinistre », lire un. Au-delà de ce rôle secret de sécurité, il faudrait être assez naïf pour penser que, sous le couvert du brouillard de la guerre, un petit glissement de mission vers des opérations cinétiques n’est pas tentant.

C’est le gouvernement américain qui a créé le modèle des contrats de défense modernes lorsqu’un certain Erik Prince – un fils de l’inventeur du miroir de courtoisie automobile, Edgar Prince, l’un des principaux donateurs du Parti républicain à l’époque et un ami de l’ancien secrétaire américain à la Défense (et plus tard vice-président) Dick Cheney – a créé Blackwater, qui a ensuite obtenu des contrats de sécurité lucratifs sans appel d’offres pour le gouvernement américain en Irak et en Afghanistan pendant la guerre mondiale contre le terrorisme de Washington. L’entreprise a commencé à ressembler à une maison de retraite pour les fonctionnaires et les cadres de la CIA et du Pentagone, qui se sont commodément déplacés vers Blackwater pour profiter d’un salaire lucratif. Et bien que l’entreprise ait développé une réputation de cow-boy à la suite d’incidents comme lorsque le personnel de Blackwater a ouvert le feu et tué 14 civils sur la place Nisour en Irak en 2007, le modèle de sécurité privée américain a prospéré sous les administrations américaines suivantes.

Blackwater a mis en lumière le type d’opérations secrètes qui avaient longtemps été sous-traitées par Washington pour des raisons de déni plausible. L’entreprise elle-même “a créé un réseau de plus de 30 sociétés fictives ou filiales en partie pour obtenir des millions de dollars de contrats avec le gouvernement américain après que la société de sécurité ait fait l’objet de vives critiques pour conduite imprudente en Irak”, selon le New York Times. L’entreprise a travaillé pour des gouvernements étrangers comme la Jordanie pour former des pilotes d’hélicoptère avec un financement du gouvernement américain, a formé des forces spéciales canadiennes pendant deux ans et a travaillé directement avec la CIA dans ce que le New York Times a décrit comme un “programme secret pour traquer et assassiner des hauts responsables d’Al-Qaïda.” Ainsi, malgré ses contrats officiels apparemment bénins avec le gouvernement américain pour la protection du personnel américain dans les zones de conflit, il a néanmoins servi de prolongement direct des intérêts de Washington en matière de défense, de renseignement et de politique étrangère, au même titre que d’autres également financés par la CIA à travers programmes d’aide.















Dans l’un de ces programmes, datant de 2010, des entrepreneurs privés ont été embauchés avec l’argent de l’USAID pour exécuter des opérations d’influence à Cuba grâce à la création d’un réseau de médias sociaux de type Twitter appelé ZunZuneo. L’idée était d’attirer des Cubains sans méfiance à travers “contenu non controversé,” seulement pour finalement conduire la foule vers des troubles civils.

Au plus fort de la guerre froide, la CIA a financé le travail de la journaliste et militante féministe Gloria Steinem sous le « Service de recherche indépendant », un groupe de façade qui organisait des festivals internationaux de la jeunesse dans le but d’influencer les jeunes du monde entier en présentant une alternative plus attrayante au révolutionnaire soviétique.

Air America a tristement fourni un front secret à la CIA et au Pentagone pour fournir un soutien essentiel aux opérations militaires et de renseignement américaines dans les théâtres du monde entier, allant de la guerre du Vietnam à l’invasion bâclée de Cuba dans la Baie des Cochons, avant d’être dissoute en 1974.

Ces exemples qui sont tombés dans le domaine public ne sont que la pointe de l’iceberg.

Le vrai problème avec le groupe Wagner pour les États-Unis et ses alliés est qu’il est en concurrence avec ses homologues occidentaux et pourrait servir à protéger les intérêts des clients qui s’écartent de l’agenda occidental. Si le gouvernement américain a un problème avec cela maintenant, il ferait bien de se rappeler que ce sont eux qui ont lancé ce bal particulier en premier lieu.