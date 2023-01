Pourquoi les États-Unis se sont détournés des vaccins Covid de l’opération Warp Speed

L’une des plus grandes réalisations de l’administration Trump – et oui, il y a eu des réalisations – a été l’opération Warp Speed, l’effort public-privé pour développer rapidement des vaccins Covid.

Mais c’est la rare réalisation à Washington dont presque personne ne veut s’attribuer le mérite: les démocrates répugnent à admettre que Trump a fait quoi que ce soit de bien, et de nombreux républicains pensent – ​​ou disent à leurs électeurs qu’ils pensent – ​​que les vaccins Covid sont dangereux ou que les vaccins ne le font pas importent de toute façon, et ne veulent pas que Trump soit crédité du rôle substantiel de son administration pour les rendre disponibles en un temps record.

Mais, bien sûr, les vaccins Covid étaient extrêmement bons. Ils n’atténuent pas suffisamment la transmission pour provoquer la fin de la pandémie à laquelle nous aspirions tous, mais ils vous rendent beaucoup moins susceptible d’en mourir, ont sauvé des millions de vies au total et ont permis à la vie de revenir à la normale sans masse décès un an seulement après le début de la pandémie.

Nous avons accompli beaucoup de choses avec l’opération Warp Speed, notamment en prouvant que les États-Unis étaient encore capables de se relever pour faire face à une crise. Nous aurions aussi pu apprendre beaucoup à partir de Opération Warp Speed ​​– mais nous ne nous en sommes généralement pas souciés.

La semaine dernière, David Kessler, qui dirigeait l’opération de distribution de vaccins sous la première administration Biden, a quitté la Maison Blanche, marquant ce qu’Axios a appelé la «fin symbolique de l’opération Warp Speed».

Le départ de Kessler a à peine fait les manchettes, mais il aurait dû. C’est parce que le ralentissement en sourdine de l’opération Warp Speed ​​montre que nous sommes sur la bonne voie pour oublier les leçons de Covid – et être tout aussi pris au dépourvu lorsque la prochaine pandémie surviendra inévitablement.

Tout d’abord, un point rapide qui, à mon avis, n’est pas assez dit: Warp Speed ​​mérite un crédit substantiel pour avoir sauvé des vies au début de la pandémie. Les entreprises fabriquant des pièces cruciales pour le vaccin ont crédité les autorisations spéciales de Warp Speed ​​d’avoir rétabli leur alimentation en quelques minutes après une panne et d’avoir convaincu les fournisseurs de réduire leurs délais de production de 75 jours à 7. Des partenariats négociés pour chaque partie de la chaîne d’approvisionnement – de des flacons en verre aux seringues en passant par les emballages pour l’expédition – a permis un déploiement rapide. Même le ministère de la Défense s’est impliqué dans la logistique, en faisant voler du matériel et des vaccins d’un endroit à l’autre.

De nombreuses rétrospectives sur Warp Speed ​​ont eu lieu en janvier et février 2021, alors que les vaccins venaient de sortir, mais il y avait encore une frustration généralisée que les vaccins ne soient pas encore disponibles pour tous ceux qui les voulaient. Il y avait des déclarations prématurées que l’opération avait été un échec.

Ce n’était pas le cas. Fin avril, les vaccins étaient disponibles dans la majeure partie du pays pour tous ceux qui en voulaient. Le NIH estime que Warp Speed ​​a sauvé 140 000 vies américaines en accélérant le développement et le déploiement de vaccins d’environ cinq mois.

Par la suite, des appels ont été lancés aux États-Unis pour qu’ils continuent de diriger la résolution des goulots d’étranglement dans la distribution mondiale du vaccin Covid. Cela ne s’est pas produit. Des appels ont également été lancés pour appliquer toute cette expertise et cette capacité nouvellement acquises à la lutte contre d’autres maladies qui tuent des centaines de milliers de personnes chaque année et à la préparation de la prochaine pandémie. Cela ne s’est pas produit non plus.

L’immunologue Moncef Slaoui, qui dirigeait Warp Speed ​​sous l’administration Trump, a passé des années avant la pandémie à plaider pour une mesure simple et bon marché qui aurait permis de développer des vaccins encore plus rapidement : maintenir la capacité inutilisée afin que le pays puisse répondre aux urgences.

Comme il l’a dit à Science dans une interview en 2021 :

“Tout le concept – après avoir traversé la pandémie de grippe, l’épidémie d’Ebola, l’épidémie de Zika – était de dire:” Écoutez, le problème est toujours le même, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’installations de fabrication inactives, attendant d’être utilisées . Même si nous en avions un, nous aurions des problèmes car nous devrions arrêter de fabriquer d’autres vaccins, qui sont essentiels pour sauver la vie des gens. Nous avons donc pensé : “Pourquoi ne pas prendre une installation dédiée et les faire travailler à la découverte de vaccins contre des agents potentiels d’épidémie connus, l’un après l’autre ?” Ils deviendraient incroyablement habiles et entraînés à aller vite, à découvrir des vaccins. L’entreprise était prête à mettre à disposition l’installation et à ne demander que le coût de son exploitation. Malheureusement, il n’a pas volé.

Mais, à la suite du succès de l’opération Warp Speed, il était optimiste que Covid changerait le désintérêt du gouvernement américain à maintenir la capacité de développement rapide de vaccins. “Cette pandémie coûte 23 milliards de dollars par jour à l’économie américaine, chaque jour”, a-t-il déclaré. “Investir 300 à 500 millions de dollars par an dans une telle installation, c’est des cacahuètes et sauverait d’innombrables vies.”

Avec encore deux ans de recul et le départ éventuel de Kessler de la Maison Blanche, l’optimisme de Slaoui est presque douloureux. Cet investissement ? N’est pas arrivé. Avant la pandémie, certains des experts les plus intelligents de ce pays ont passé des années à nous dire qu’une pandémie approchait et serait catastrophique, mais que nous pouvions nous préparer et atténuer considérablement les dommages. Nous ne l’avons pas fait.

Pendant la pandémie, nous avons développé une expertise considérable dans le développement et la distribution de vaccins, que nous aurions facilement pu mettre à profit pour maintenir la capacité de développement rapide de vaccins afin de prévenir la prochaine pandémie. Nous ne l’avons pas fait. Étant donné l’impopularité de Warp Speed ​​et la division politique croissante de la vaccination, je ne suis même pas sûr que, si une autre pandémie frappait, nous tenterions à nouveau quelque chose comme Warp Speed.

La politique autour de la pandémie, et en particulier autour des vaccins, n’a fait que devenir plus toxique. Plus tôt cette semaine, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a construit son profil national au sein du GOP autour de son opposition obstinée aux restrictions de l’ère Covid, a déclaré qu’il pousserait la législature de l’État à adopter des politiques permanentes telles que l’interdiction des mandats de masque et du vaccin Covid. mandats dans les écoles. Il ne serait pas surprenant de voir des républicains – y compris Trump, malgré le rôle de son administration dans le lancement de l’opération Warp Speed ​​– concourir en 2024 pour voir qui peut minimiser avec plus de force la menace de Covid et des futures pandémies.

Je ne veux pas que ce soit purement déprimant. L’histoire de l’opération Warp Speed ​​est aussi celle d’une incroyable réussite humaine. 140 000 Américains – peut-être plus – sont en vie parce que des équipes de personnes dévouées ont travaillé des heures absurdes pour obtenir les vaccins du laboratoire, à travers des essais et jusqu’aux portes des médecins plus rapidement que quiconque ne le croyait possible. Je les admire et je m’en inspire. Et c’est pourquoi je suis triste que nous semblions nous éloigner de ce qu’ils ont accompli.

