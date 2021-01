Plus d’échantillons de coronavirus devraient être envoyés pour un séquençage génétique. | David L. Ryan / Le Boston Globe via Getty Images

Les États-Unis sont en retard sur un autre outil pour mettre fin à la pandémie: le séquençage génétique viral.

Il y a une raison pour laquelle une nouvelle variante plus contagieuse du SRAS-CoV-2 est apparue pour la première fois au Royaume-Uni: le pays effectue beaucoup de séquençage génétique viral. Depuis le début de la pandémie, des chercheurs britanniques ont téléchargé 151 859 séquences individuelles de SARS-CoV-2 sur GISAID, une plateforme internationale de partage de données génomiques virales. C’est le plus grand nombre de séquences partagées par n’importe quel pays au monde.

Si une souche plus contagieuse de SRAS-CoV-2 avait d’abord évolué aux États-Unis, les scientifiques ne l’auraient probablement pas remarqué aussi rapidement. Malgré une population plus importante que le Royaume-Uni, une industrie de la recherche biomédicale sophistiquée et des dizaines de millions de cas supplémentaires de Covid-19, à ce jour, les laboratoires américains n’ont téléchargé que 69111 séquences, selon le GISAID.

«C’est embarrassant, c’est tout ce que je peux dire», a déclaré à Vox Diane Griffin, microbiologiste et immunologiste chez Johns Hopkins.

Les États-Unis ont pris du retard sur tant d’aspects de la riposte à la pandémie – du manque initial de tests au déploiement actuel tendu et maladroit des vaccins Covid-19. L’absence de surveillance génétique n’en est qu’une autre. Sans cela, nous sommes tenus dans l’ignorance: les scientifiques ne peuvent pas voir, clairement ou rapidement, comment et si le virus mute de manière inquiétante. Cela nous laisse également sans autre outil utile à déployer dans les études de recherche de contacts.

Et c’est un domaine dans lequel ce pays devrait investir et réussir, disent les scientifiques – du moins avant la prochaine pandémie.

Comment les États-Unis échouent à tester les génomes viraux

Plus tôt cette année, Griffin faisait partie d’un comité faisant des recommandations pour un récent rapport des National Academies of Science sur l’état de la surveillance génomique aux États-Unis. La surveillance génomique est utilisée, de façon routinière, dans le monde entier pour suivre la grippe et pour essayer de prédire quelles souches vaccinales contre la grippe seront les plus efficaces au cours d’une saison donnée. Les outils de séquençage génétique ne sont pas une nouvelle technologie, et les académies voulaient un rapport pour étudier comment ils étaient déployés dans la pandémie aux États-Unis. Le séquençage génétique est particulièrement important en ce qui concerne les coronavirus, car ils utilisent l’ARN comme code génétique, et les virus à ARN sont connus pour muter fréquemment.

Le rapport, lorsqu’il a été publié en juillet, décrivait un sombre paysage du suivi des mutations du SRAS-CoV-2. Ce n’est pas seulement que les États-Unis ne collectent pas suffisamment d’échantillons de génome du virus. Il le fait d’une manière non systématique et patchwork.

«Les sources actuelles de données sur la séquence du génome du SRAS-CoV-2 … sont inégales, généralement passives, réactives, non coordonnées et sous-financées aux États-Unis», conclut le rapport. Et les données qui existaient? Le rapport a estimé qu’il était «insuffisant pour répondre à de nombreuses questions pressantes sur l’évolution et la transmission du virus».

Au début de la pandémie – en mars – le gouvernement britannique a investi 20 millions de livres (27 millions de dollars) pour lancer le consortium COVID-19 Genomics UK (COG-UK), qui coordonne la collecte de ces données auprès des laboratoires de santé publique. Le consortium suit également les échantillons génétiques viraux provenant de cliniques de santé, de laboratoires de recherche universitaires et d’installations de recherche en santé publique, pour aider à générer un aperçu en temps quasi réel de l’évolution du virus dans le pays.

C’est ce qui permet aux chercheurs de générer des cartes comme celle-ci, qui montre comment la nouvelle souche plus contagieuse du virus s’est propagée géographiquement dans le pays au fil du temps.

PHE a publié les données sous-jacentes du rapport technique B.1.1.7, nous permettant de voir la diffusion de la nouvelle variante plus en détail pic.twitter.com/eSBQzuaIpi – Théo Sanderson (@theosanderson) 8 janvier 2021

Les riches données génétiques, lorsqu’elles sont associées à des rapports de cas, aident également les chercheurs à poser et à répondre à des questions cruciales, telles que: Cette nouvelle variante est-elle plus mortelle que les autres? Les scientifiques ont pu déterminer rapidement que la réponse est «non». (Cela dit, un virus plus contagieux peut encore finir par tuer plus de personnes qu’un virus plus virulent.)

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont un programme de surveillance génétique appelé SPHERES (SARS-CoV-2 Sequencing for Public Health Emergency Response, Epidemiology, and Surveillance), mais il est moins bien coordonné que l’effort britannique. À l’heure actuelle, les laboratoires doivent essentiellement lever la main et se porter volontaires pour contribuer. Et le financement de leurs efforts n’est pas cohérent. Cela conduit à un patchwork de surveillance à travers le pays. «Vous savez peut-être ce qui se passe à Boston ou à New York, mais vous n’avez aucune idée de ce qui se passe dans l’Iowa», dit Griffin.

«En d’autres termes», déclare le microbiologiste de Stanford David Relman, qui a également contribué au rapport des National Academies, «quiconque a les moyens et l’intérêt de s’engager dans la génomique est certainement encouragé à le faire. Mais le séquençage génomique, dit-il, n’est pas devenu un «pilier central des efforts de santé publique».

Ce que nous perdons lorsque nous ne collectons pas d’échantillons génétiques de virus en circulation

Le rapport des National Academies a été publié en juillet. La situation s’est-elle beaucoup améliorée depuis? «Non», dit Griffin. Il y a eu un petit mouvement positif: récemment, les sociétés privées de génomique Illumina et Helix ont commencé à aider à la détection de nouvelles variantes aux États-Unis. Même ainsi, James Lu, président d’Helix, a déclaré au MIT Technology Review que les États-Unis doivent encore passer du séquençage de quelques centaines d’échantillons par jour à environ 7 000 par jour.

La surveillance de la génomique virale ne permet pas seulement aux chercheurs de repérer de nouvelles variantes, elle les aide à tirer des leçons cruciales sur la façon dont le virus se propage.

Les scientifiques profitent du fait que les virus se reproduisent constamment. Et chaque fois qu’ils font une copie, ils peuvent faire une petite faute de frappe dans leur code génétique. La plupart du temps, ces mutations n’ont aucun sens, mais elles se produisent à un rythme régulier. Et cela permet de faire un arbre généalogique du virus. Si un échantillon viral et un autre ont des fautes de frappe similaires, les chercheurs peuvent déterminer qu’ils sont plus étroitement liés.

Cela peut générer des informations clés.

«Au début de la pandémie, nous avons mis la main sur certains des premiers cas identifiés dans le Connecticut», déclare Mary Petrone, étudiante au doctorat qui travaille dans un laboratoire de biologie moléculaire à Yale. À l’aide de données génomiques, Petrone et ses collègues ont pu déterminer si ces cas avaient été introduits de l’étranger ou venaient de quelque part aux États-Unis. Les données génétiques ont révélé que les virus ressemblaient davantage à ceux qui circulent sur la côte ouest qu’aux souches de l’étranger. «Cela nous disait: il y a en fait une transmission domestique», dit-elle.

Le laboratoire de Petrone a fourni un aperçu clé pour comprendre la propagation du virus aux États-Unis. Mais ce n’était pas comme si le CDC leur avait ordonné de le faire. «Notre laboratoire a été créé à l’origine pour faire ce type de recherche sur les virus transmis par les moustiques», dit-elle. «Lorsque la pandémie a frappé, nous avons basculé, car il y avait un besoin urgent de santé publique de répondre à certaines de ces questions. Nous étions donc vraiment prêts à faire ce type de travail. »

La mise en place de plus de laboratoires pour effectuer ce travail pourrait également contribuer aux efforts de recherche des contacts, dans l’ensemble. «Par exemple, si 10 étudiants sont testés positifs,» Julie Segre, scientifique à l’Institut national de recherche sur le génome humain, écrit dans un e-mail, «sont-ils venus à l’école déjà colonisés? [i.e. infected] ou ont-ils transmis le virus à l’école. » Les preuves génétiques peuvent aider à répondre à une telle question et à prévenir de futures épidémies.

Ce qu’il faut faire: coordination et argent

Et ce n’est pas nécessairement un travail bon marché ou facile à faire. Alors que la technologie qui séquence les génomes viraux est devenue relativement peu coûteuse ces dernières années (un séquenceur USB plug-in vous coûtera environ 1500 $), il faut encore beaucoup de travail de laboratoire qualifié pour préparer des échantillons à analyser. «Vous n’avez certainement pas besoin d’un doctorat pour le faire», dit Petrone. «Mais vous devez être assez bien formé en biologie moléculaire en laboratoire. Il existe de nombreuses étapes où vous pouvez contaminer vos échantillons. Cela peut être assez coûteux à faire. »

Le laboratoire de Petrone peut effectuer un séquençage complet du génome; c’est-à-dire qu’ils peuvent lire chaque lettre du code génétique d’un virus. Mais tous les laboratoires n’auraient pas besoin de le faire pour contribuer à un effort de surveillance. Par exemple, le groupe de Petrone travaille sur un test plus simple qui peut identifier la variante B117 plus contagieuse qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni. «C’est quelque chose que vous pourriez exécuter dans une clinique», dit-elle.

Mais créer un réseau de surveillance étendu pour la nouvelle variante nécessiterait beaucoup plus de coordination que ce qui se passe actuellement.

C’est pourquoi le gouvernement américain doit être plus proactif à ce sujet et aider à mettre en place un réseau national pour les données génomiques. Et cela peut arriver. Selon STAT, la nouvelle administration Biden prévoit d’intensifier les efforts de séquençage génomique du pays dans le cadre d’un programme de dépenses d’urgence de 415 milliards de dollars pour Covid-19 qu’elle demandera au Congrès d’approuver. (Peut-être aussi de bon augure: Biden a sélectionné Eric Lander, un généticien qui a codirigé le projet sur le génome humain, pour diriger le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, qui sera élevé à un poste au niveau du Cabinet.)

Pour qu’un réseau de surveillance génétique robuste soit le plus utile, il doit également être sauvegardé avec d’autres ensembles de données riches. De nouvelles variantes apparaissent tout le temps. Ce qui compte, c’est de savoir si ces variantes sont liées à de moins bons résultats pour la santé, à davantage de réinfections ou à une propagation plus rapide.

«Dans l’idéal, nous aurions accès à des données fiables et cohérentes sur chaque échantillon – au moins, l’emplacement géographique, mais plus serait mieux», écrit Adam Felsenfeld, directeur des sciences du génome à l’Institut national de recherche sur le génome humain, écrit dans un e-mail. Si possible aussi, «il faudrait des détails sur le dossier médical des patients», écrit-il, pour essayer de déterminer si les modifications génétiques du virus correspondent à différentes évolutions de la maladie. Encore une fois, cela nécessiterait une coordination, car les chercheurs auraient besoin du consentement éclairé des personnes pour collecter ces données personnelles.

Un réseau de surveillance du génome viral n’est pas seulement nécessaire pour cette pandémie, mais aussi pour les futures.

«Ce ne sera pas la dernière pandémie», dit Griffin. «Si nous pouvions mettre en place l’infrastructure et adopter la bonne approche, alors vous avez des éléments en place que vous pourriez activer»… pour la prochaine fois.