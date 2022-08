Pourquoi les États-Unis peinent à moderniser leur réseau électrique

Les pannes sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis. L’Américain moyen a connu un peu plus de huit heures de coupures de courant en 2020, avec la durée globale des coupures de courant aux États-Unis plus que doublé depuis 2015, selon le Département américain de l’énergie.

“Ce n’est pas parce que le réseau a changé, mais parce que la menace des conditions météorologiques extrêmes est bien plus grande”, a déclaré Alison Silverstein, consultante indépendante au Conseil américain pour une économie économe en énergie. “Et le nombre d’événements météorologiques extrêmes de toutes sortes a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, en particulier.”

Malgré les efforts de l’administration Biden pour améliorer la situation, des actions récentes suggèrent que le gouvernement fédéral manque la capacité d’imposer une modernisation du réseau.

Il y avait au total 549 des actions politiques et de déploiement sur la modernisation du réseau au cours du deuxième trimestre de 2022, mais sur les 12,86 milliards de dollars d’investissements envisagés, les régulateurs n’ont approuvé que 478,7 millions de dollars, selon le NC Clean Energy Technology Center.

“Les systèmes électriques sont un domaine de compétences fédérales et étatiques partagées”, selon Romany Webb, chercheur principal au Sabin Center for Climate Change Law de l’Université de Columbia. “Le fait que nous ayons cette autorité partagée entre le gouvernement fédéral et les États est l’un des facteurs qui contribue à la complexité du type de modernisation du réseau et de construction d’infrastructures supplémentaires.”

De plus, certains régulateurs étatiques et régionaux ont souvent des incitations politiques à lutter contre les modifications du réseau électrique.

“Les entités étatiques qui réglementent les services publics d’électricité sont appelées commissions des services publics d’État”, a déclaré Webb. “Dans certains États, ces commissaires sont élus. Donc, si nous parlons de faire des investissements qui vont être très coûteux et qui vont augmenter les factures d’électricité, ils pourraient voir beaucoup de réticence de la part des clients à ce sujet et cela pourrait affecter [the commissioners’] chances de réélection. »

Ceux qui sont directement touchés par les efforts de modernisation du réseau affirment qu’il existe des raisons valables de lutter contre de tels projets perturbateurs.

“Nous ne sommes pas opposés au solaire, mais il n’appartient pas aux terres agricoles. Il n’appartient pas à une zone agricole et il n’appartient certainement pas aux terres forestières”, a déclaré Susan Ralston, présidente de Citizens for Responsible Solar. “Ces projets sont très destructeurs pour la terre et en fin de compte, nous essayons de faire ce qui est juste pour notre comté. Nous essayons de préserver la nature rurale de notre pays et de vraiment convaincre nos élus que le monde rural le caractère est plus important que de céder aux développeurs.”

