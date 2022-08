Pourquoi les États-Unis ont-ils un taux de syndicalisation en baisse ?

“Comment se fait-il que nous ayons vu un tel déclin de la syndicalisation aux États-Unis?”

C’est la question que nous a posée l’un de nos téléspectateurs, Cameron, lorsque nous avons lancé un appel à sujets à expliquer. Il arrive à un moment intéressant.

Plus tôt cette année, l’Amazon Labour Union a remporté sa première élection dans un grand entrepôt à New York et plus de 200 établissements Starbucks ont voté pour se syndiquer depuis que les baristas de Buffalo ont brisé le sceau en décembre 2021. Le National Labor Relations Board rapporte que les pétitions pour l’union les élections sont en hausse de 56% cette année, par rapport à 2021.

Ce niveau d’énergie et d’élan dans le mouvement ouvrier est remarquable à la lumière de la longue et forte baisse des taux de syndicalisation depuis les années 1950. Les sciences sociales disposent d’outils limités pour établir ce qui a causé ce déclin, et différents experts ont tendance à mettre l’accent sur différents facteurs. Mais dans la vidéo ci-dessus, nous explorons quelques facteurs clés de la faible densité syndicale aux États-Unis par rapport à d’autres pays riches.

Si vous êtes comme Cameron et que vous avez une grande question sur ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, nous aimerions vous aider à trouver votre réponse ! Remplissez notre formulaire et votre question pourrait être répondue ensuite : https://forms.gle/Mgp2oqa3gr8tNw1M7

Veuillez noter que pour ce format, nous n’acceptons que les questions vidéo via le formulaire ci-dessus.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.