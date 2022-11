Pourquoi les États-Unis ont-ils tant de fusillades de masse ? La recherche est claire : les armes à feu.

En Chine, environ une douzaine d’attaques apparemment aléatoires contre des écoliers ont tué 25 personnes entre 2010 et 2012. La plupart ont utilisé des couteaux ; aucun n’a utilisé une arme à feu.

En revanche, dans cette même fenêtre, les États-Unis ont connu cinq de leurs fusillades de masse les plus meurtrières, qui ont tué 78 personnes. A l’échelle de la population, les attaques américaines ont été 12 fois plus meurtrières.

Au-delà des statistiques

En 2013, les décès américains liés aux armes à feu comprenaient 21 175 suicides, 11 208 homicides et 505 décès causés par une décharge accidentelle. Cette même année au Japon, un pays comptant un tiers de la population américaine, les armes à feu n’ont été impliquées que dans 13 décès.

Cela signifie qu’un Américain est environ 300 fois plus susceptible de mourir par homicide ou accident par arme à feu qu’un Japonais. Le taux de possession d’armes aux États-Unis est 150 fois plus élevé que celui du Japon. Cet écart entre 150 et 300 montre que les statistiques sur la possession d’armes à feu n’expliquent pas à elles seules ce qui rend l’Amérique différente.

Les États-Unis ont également certains des contrôles les plus faibles sur qui peut acheter une arme à feu et quels types d’armes peuvent être possédés.

La Suisse a le deuxième taux de possession d’armes à feu le plus élevé de tous les pays développés, environ la moitié de celui des États-Unis. Son taux d’homicides par arme à feu en 2004 était de 7,7 par million d’habitants – un taux inhabituellement élevé, en accord avec la relation entre la possession d’armes à feu et les meurtres, mais toujours une fraction du taux aux États-Unis.

Les lois suisses sur les armes à feu sont plus strictes, fixant une barre plus élevée pour l’obtention et la conservation d’une licence, pour la vente d’armes à feu et pour les types d’armes pouvant être possédées. Ces lois reflètent plus que des restrictions plus strictes. Ils impliquent une façon différente de penser les armes à feu, comme quelque chose que les citoyens doivent affirmativement gagner le droit de posséder.