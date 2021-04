Le Dr Scott Gottlieb a déclaré vendredi à CNBC que les États-Unis étaient peu susceptibles d’éradiquer Covid comme ils l’ont fait avec d’autres maladies, telles que la polio et la variole, à moins que les Américains ne modifient considérablement leur attitude à l’égard de la vaccination.

« C’est possible. Nous ne semblons pas être prêts à le faire et à prendre l’action collective que cela va nécessiter », a déclaré l’ancien chef de la Food and Drug Administration sur « Squawk Box ».

«Il faudra que les personnes exerçant de sérieuses vertus soient vaccinées même si elles se sentent individuellement à faible risque d’infection, car même si elles sont personnellement à faible risque, elles peuvent toujours attraper et transmettre l’infection et vous ne pouvez pas l’éradiquer une maladie où vous avez un contingent important de personnes qui vont continuer à l’attraper et à la transmettre », a-t-il déclaré.

Aucun cas de polio n’est apparu aux États-Unis depuis 1979, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le premier vaccin contre la maladie – qui peut provoquer la paralysie – est devenu disponible dans le pays en 1955.

C’était plus de 70 ans depuis que la dernière épidémie de variole naturelle a été enregistrée aux États-Unis, selon le CDC. En 1980, après une campagne mondiale de santé publique de plusieurs années impliquant des vaccinations de masse, l’organe décisionnel de l’Organisation mondiale de la santé la variole proclamée éradiquée.

Vaccinations de routine ne se produit plus pour la variole, selon le CDC. Cependant, l’agence recommande toujours aux enfants de quatre doses de vaccin antipoliomyélitique à différents âges en grandissant.

«Nous éradiquons les cas où nous avons des taux de vaccination très élevés et où le vaccin est un vaccin unique où il est totalement protecteur pour une longue durée et pour la vie», a déclaré Gottlieb, qui siège au conseil d’administration de Pfizer, qui fait l’un des trois vaccins Covid autorisés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis. Moderna fabrique l’autre vaccin à deux doses. Le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson a été suspendu par la FDA en raison de cas de problèmes de coagulation sanguine rares mais graves.

« Vous regardez la rougeole, la variole, la polio, nous vaccinons les enfants. Cela leur offre un niveau de protection qui dure à perpétuité ou jusqu’à l’âge adulte et nous sommes donc en mesure d’éradiquer – ou d’éradiquer en grande partie – ces maladies dans les sociétés où nous avons des niveaux de vaccination qui sont très élevés », a déclaré Gottlieb. Il est peu probable que ce soit le cas aux États-Unis pour Covid, a-t-il déclaré. En outre, une part «assez importante» de la population adulte résiste à la vaccination Covid et les vaccins ne sont pas encore disponibles pour les jeunes enfants, a-t-il expliqué.

«Lorsqu’il sera disponible pour les enfants, il y a maintenant un débat très sain dans ce pays pour savoir s’il va être obligé pour que les enfants retournent à l’école et il semble que la réponse sera« non »dans la grande majorité des États, « Dit Gottlieb. « Cela ne crée pas la configuration pour éradiquer ce virus. Cela crée une configuration où nous pouvons amener ce virus à de faibles niveaux. Mais vous allez toujours avoir des poches de propagation. Si nous voulons l’éradiquer, nous devons prendre des décisions différentes en tant que société. «

Cependant, de nombreux collèges et universités aux États-Unis exigent des vaccins Covid pour les étudiants qui reviennent pour le semestre d’automne.

Les commentaires de Gottlieb vendredi sont venus un jour après que les commentaires ont été rendus publics par le PDG de Pfizer Albert Bourla, qui a déclaré qu’il est « probable » que les gens auront besoin d’une troisième dose de vaccin Covid dans l’année suivant la vaccination complète.

Les remarques ont renouvelé la conversation sur la durée de la menace du coronavirus, que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré pandémie il y a 13 mois.

Aux États-Unis, environ 24% de la population a été entièrement vaccinée contre Covid, selon le CDC. Le président Joe Biden a demandé aux États de s’assurer que tous les adultes sont éligibles pour recevoir le vaccin dans les prochains jours.

Cependant, alors même que des millions d’Américains supplémentaires sont vaccinés, les cas de coronavirus aux États-Unis continuent d’augmenter. La moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes était de 70 484, en hausse de 7% la semaine dernière, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins. C’est bien loin de leurs sommets historiques plus tôt cette année, mais cohérent avec les niveaux observés pendant la poussée estivale.

Certaines personnes ont suggéré, y compris Bourla, que les vaccinations contre les coronavirus pourraient devenir un événement annuel, similaire à la grippe saisonnière. À court terme, Gottlieb a déclaré qu’il s’attend à ce que ce soit vrai.

«Il est difficile de prédire à quoi ressembleront les choses dans sept ans, dans 10 ans avec Covid et dans quelle mesure cette infection sera réduite socialement, mais au moins dans un avenir prévisible, vous pourriez voir que cela est annualisé … vaccination », a-t-il dit.

Plus de 31 millions de cas de coronavirus aux États-Unis ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, selon les données Hopkinset au moins 565 293 personnes dans le pays sont décédées des suites de la maladie. Les cas cumulés et les décès aux États-Unis, le plus élevé de tous les pays du monde, représentent environ 20% des totaux mondiaux.