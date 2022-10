Pourquoi les États-Unis ne reculeront pas sur le sentier de la guerre avec la Chine

Les politiques de Washington sont guidées par l’inflation des menaces et une vision de contrôle mondial

Les tambours de guerre battus à Washington DC s’accélèrent. La visite peu judicieuse de Nancy Pelosi à Taïwan a été suivie de celle d’autres membres du Congrès. Quelques semaines plus tard, le président Biden a déclaré que les États-Unis étaient prêts à défendre Taïwan en cas d’invasion chinoise et, dans les deux jours qui ont suivi, des navires de guerre américains et canadiens menaient une autre des opérations provocatrices de « liberté de navigation » dans le détroit de Taïwan qui ont devenu de plus en plus fréquent depuis le pivot du président Obama vers l’Asie, et maintenant il a accéléré l’adoption du Taiwan Policy Act, qui vise à “Soutenir la sécurité de Taïwan et son droit à l’autodétermination.”

S’il passe, il deviendra l’héritage de la politique étrangère de Biden, nonobstant la guerre par procuration contre la Russie via l’Ukraine. Cela renversera l’observation de longue date des États-Unis sur la politique d’une seule Chine, transformant son «ambiguïté stratégique» vieille de plusieurs décennies en la certitude stratégique de l’engagement américain envers l’indépendance de Taiwan.

Après le pivot d’Obama vers l’Asie et les guerres commerciales, technologiques et monétaires bruyantes de Trump, Biden a été élu pour adopter une approche plus modérée et pacifique. Au lieu de cela, sa présidence a conçu une véritable quatrième crise du détroit de Taiwan, une crise qui risque une guerre nucléaire.

Lire la suite L’envoyé américain donne des conseils à la Chine

Même au milieu de tout le tumulte du conflit en Ukraine, les cercles politiques américains sont remplis d’alarmisme à propos de la Chine. Prenez le prestigieux Council on Foreign Relations, un élément extrêmement important de la communauté de la politique étrangère américaine depuis 1918, lorsque le rapport de ses fondateurs a constitué la base des fameux quatorze points avec lesquels le président Wilson a répondu au décret de paix bolchevique par son appel à l’auto- détermination de tous les peuples. Ces derniers mois, Affaires étrangèresson journal phare, a publié des titres tels que « Taiwan ne peut pas attendre : ce que l’Amérique doit faire pour empêcher une invasion chinoise réussie », « Comment survivre à la prochaine crise du détroit de Taiwan », « Washington doit être prêt pour une confrontation avec ou sans un voyage Pelosi », « L’Amérique doit se préparer à une guerre contre Taïwan » et « Le temps presse pour défendre Taïwan : pourquoi le Pentagone doit se concentrer sur la dissuasion à court terme », le dernier par nul autre que Michele Flournoy, une fois pressenti pour être le secrétaire à la Défense de Biden.

Ces gros titres ne sont pas que de l’air chaud. En plus de réactiver le dialogue quadrilatéral, de former AUKUS et de donner à l’OTAN une attention sans précédent sur la Chine, l’administration Biden a supervisé une concentration massive de forces dans le Pacifique occidental, avec 57 de ses 111 navires opérant dans le monde attachés à la septième flotte. Il comprend trois “super” et trois porte-avions plus petits, abritant des avions de combat F-35 à capacité nucléaire. En outre, les États-Unis ont participé à de nombreux exercices militaires dans la région, y compris les navigations dites de « liberté de navigation » dans le détroit de Taiwan.

Bien sûr, le déclin de la puissance économique des États-Unis au cours des dernières décennies s’est également accompagné d’un déclin de la puissance militaire des États-Unis, comme en témoigne la série d’échecs militaires de ce siècle qui a abouti au retrait ignominieux d’Afghanistan. Inévitablement, par conséquent, des voix de prudence se font également entendre aux États-Unis. Alors que Affaires étrangères lui-même peut également diffuser des articles intitulés « Pékin joue toujours le long jeu à Taïwan » et « Pourquoi la Chine n’est-elle pas sur le point d’envahir », de nouvelles contre-institutions ont également vu le jour. L’un des plus importants est le Quincy Institute for Responsible Statecraft, partant du principe que ‘[t]es échecs pratiques et moraux des efforts américains pour façonner unilatéralement le destin d’autres nations par la force nécessitent une refonte fondamentale des hypothèses de la politique étrangère américaine.

Lire la suite Les États-Unis poursuivent leur propre déclin en effrayant les scientifiques chinois

Cependant, dans quelle mesure ces nouvelles institutions peuvent-elles changer ? Après tout, il existe un consensus – entre les deux principaux partis et à travers le clivage entre les écoles « réalistes » et « libérales internationalistes » de pensée en politique étrangère – que la Chine constitue la principale menace pour les États-Unis. Certes, l’expert principal de l’institut Quincy sur la Chine met en garde contre la « menace d’inflation » à l’égard de la Chine, recommande aux décideurs américains “[p]produire des évaluations plus équilibrées et factuelles des capacités et des intentions de la Chine », et les exhorte à “Créer un système régional et mondial centré sur un niveau maximal d’interactions à somme positive, y compris, entre autres, des structures de coopération et des accords pour faire face à des menaces régionales et mondiales communes spécifiques, notamment le changement climatique, les pandémies, l’instabilité financière, les cyberattaques et Prolifération des ADM. Il prône également «la revitalisation de la politique d’une seule Chine envers Taïwan parallèlement à des efforts accrus pour accroître les incitations à la fois à Pékin et à Taipei à faire des compromis de manière à rendre possibles d’éventuelles discussions politiques. Cependant, même lui recommande que le but ultime de la politique américaine soit “une posture de force de déni active plus réalisable financièrement, conçue pour empêcher la Chine de contrôler clairement sa périphérie maritime.”

Si nier à la Chine sa souveraineté sur ses eaux légitimes doit être l’objectif de la politique américaine, même aux yeux des détracteurs de l’actuel bellicisme américain, il est peu probable que les États-Unis soient détournés de la voie de l’agression militaire.