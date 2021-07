Pourquoi les États-Unis n’atteindront pas les objectifs du 4 juillet

Le président a déclaré qu’il espérait que le jour de l’indépendance marquerait un tournant dans la pandémie.

Et pourtant, les efforts de vaccination dans certains États se sont heurtés à un mur alors même que la variante delta de la maladie se propage rapidement à travers le pays.

De Krispy Kreme à l’argent sonnant et dur, les incitations ne manquent pas maintenant pour inciter les Américains à se faire vacciner contre Covid. Mais les taux de vaccination restent inférieurs à 70% et devraient y rester, selon Iwan Baranway, professeur d’économie d’entreprise et de politique publique à Wharton.

« Ces incitations sont une excellente idée et elles sont très attrayantes, mais la preuve n’est tout simplement pas là que ces incitations s’attaquent aux obstacles », a déclaré Baranway.

« Nous entrons dans une population de personnes qui s’y opposent avec véhémence ou qui ont une situation de vie trop compliquée », a-t-il déclaré. Ce groupe ne sera pas influencé par les édulcorants vaccinaux, comme les cadeaux en espèces, les billets de sport et la nourriture gratuite, a-t-il ajouté.

Pour certains, des obstacles socio-économiques subsistent, comme faire la queue pour garder les enfants ou s’absenter du travail pour se faire vacciner.

Baranway a passé des années à étudier ce qui fonctionne pour encourager les patients à prendre leurs médicaments. Les incitations financières ne sont pas convaincantes pour les patients qui ont une vie compliquée, a-t-il déclaré. Les faibles revenus, les logements inadéquats, le manque de moyens de transport et la prestation de soins aux autres membres du ménage sont autant de facteurs qui peuvent faire obstacle.