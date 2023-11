Pourquoi les États-Unis n’arrêtent pas cette guerre et d’autres réalités au Moyen-Orient

À mesure que le nombre de morts augmente, les calculs pourraient changer radicalement. Pour l’instant, voici un rappel de la réalité sur les décisions prises de Washington à Amman :

Les États-Unis ne veulent pas arrêter la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Lorsque les responsables américains exposent leurs objectifs dans ce nouveau conflit, ils mentionnent quatre points précis : indiquer clairement que les États-Unis soutiennent fermement Israël ; empêcher les combats de s’étendre au-delà de la bande de Gaza ; libérer plus de 200 otages pris par le Hamas ; et contribuer à atténuer la crise humanitaire.

Arrêter la guerre entre Israël et le Hamas ne figure pas sur la liste.

C’est principalement parce que les États-Unis sont d’accord avec l’objectif d’Israël de détruire le Hamas., un réseau palestinien désigné par Washington comme organisation terroriste, même si on ne sait pas exactement à quoi cela ressemblera finalement. Quand demandé le mois dernier par CBS News s’il pensait que le Hamas « doit être entièrement éliminé », le président Joe Biden a répondu : « Oui, je le pense ».

Pour l’instant, l’administration pousse Israël à autoriser des pauses dans les combats à des fins humanitaires et à être prudent dans ses choix de ciblage. Mais cela ne soutiendra pas un cessez-le-feu plus durable.

“Nous ne pensons toujours pas qu’un cessez-le-feu général soit approprié à l’heure actuelle”, a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. « Lorsque nous parlons d’un cessez-le-feu général, cela signifie une cessation complète des combats dans tout Gaza, ce qui, selon nous, profite actuellement au Hamas. »

Le général de division à la retraite des Forces de défense israéliennes Yaakov Amidror, conseiller à la sécurité nationale d’Israël de 2011 à 2013, a déclaré que le gouvernement de son pays ne ressentait actuellement aucune réelle pression de la part des États-Unis pour mettre fin à la guerre.

La seule pression, a-t-il dit, « est que nous minimisons le nombre de civils qui devraient être tués et la deuxième est d’autoriser davantage d’aide humanitaire aux civils de Gaza ».

Ce qui n’est pas dit en public : détruire – ou du moins dégrader le Hamas – est dans l’intérêt des États-Unis à plusieurs niveaux.

Le Hamas est un mandataire de l’Iran, un adversaire majeur des États-Unis, donc son démantèlement affaiblirait Téhéran. Le Hamas est une force déstabilisatrice dans une région qui reste essentielle aux intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis. Le groupe militant ne reconnaît pas non plus le droit d’Israël à exister, ce qui en fait un obstacle majeur à une solution à deux États, a souligné un responsable américain qui, comme d’autres personnes dans cette histoire, a obtenu l’anonymat pour s’exprimer en toute franchise.

De plus, rompre publiquement avec les Israéliens pourrait nuire aux liens des États-Unis avec un partenaire critique sur plusieurs fronts, notamment le partage de renseignements.

De toute façon, Israël ignorerait probablement les États-Unis.

Les États-Unis disposent d’outils importants qu’ils pourraient utiliser pour faire pression sur Israël au-delà des simples mots auxquels les responsables s’en tiennent actuellement.

Il pourrait menacer de réduire l’aide militaire au pays, de cesser de le défendre auprès des Nations Unies ou d’abandonner les efforts à long terme visant à aider Israël à normaliser ses relations diplomatiques avec les pays arabes. Certains démocrates du Congrès envisagent même de légiférer pour restreindre le partage de renseignements avec Israël.

Mais l’administration Biden a fermement rejeté de telles mesures.

Même en des temps plus normaux, le gouvernement israélien n’a pas toujours écouté Washington. Par exemple, les responsables américains exhortent depuis des années en vain Israël à cesser de construire des colonies sur le territoire de Cisjordanie revendiqué par les Palestiniens.

Lorsque Biden était vice-président, le gouvernement israélien a annoncé de nouveaux règlements alors que le dirigeant américain était en visite en Israël.

La brutalité de l’attaque du Hamas du 7 octobre a également tellement ébranlé les citoyens israéliens que nombre d’entre eux soutiennent des mesures militaires qu’ils auraient pu dénoncer auparavant. Cela signifie que les États-Unis doivent faire face aux exigences que les politiciens israéliens reçoivent de leurs propres électeurs.

C’est pourquoi les responsables américains considèrent ce qui ressemble généralement à de petites victoires comme de grandes victoires. Parmi eux : convaincre Israël d’autoriser l’arrivée d’une certaine aide humanitaire à Gaza et d’alléger l’avis d’évacuation de 24 heures aux résidents de la partie nord du territoire.

« Vous devez comprendre l’opinion publique en Israël », a déclaré un responsable israélien. « Les Israéliens, y compris les Israéliens de centre-gauche, sont furieux de savoir pourquoi nous laissons entrer l’aide humanitaire alors que nos otages sont là-bas et qu’on leur refuse les visites et que nous ne savons rien de leur état. »

Comme le dit Amidror : « La société israélienne a perdu sa naïveté. »

Plusieurs gouvernements arabes détestent le Hamas en privé.

De nombreux dirigeants arabes méprisent le Hamas, notamment en raison de ses racines islamistes et de ses liens avec l’Iran. Cela ne les dérangerait donc pas de voir le groupe se dégrader.

« Il y a eu une grande différence entre les réactions publiques et privées des pays arabes », a déclaré un haut responsable israélien aux journalistes à Washington le mois dernier. La plupart des pays arabes considèrent le Hamas « comme des ennemis et souhaitent qu’il soit dissuadé ».

Malgré leur mépris pour le Hamas, de nombreux dirigeants arabes exhortent publiquement et en privé les États-Unis à faire pression sur Israël pour qu’il accepte un cessez-le-feu. C’est en partie parce qu’ils craignent que la fureur des citoyens face aux images de Palestiniens morts et blessés ne se retourne contre eux.

« En envoyant beaucoup de matériel et beaucoup d’argent en Israël, [the U.S.] Cela les encourage à pousser et à escalader plutôt que de chercher une solution », a déclaré un diplomate arabe basé à Washington.

Israël ne semble pas tenir compte des avertissements de personnalités telles que le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, “Arrêtez cette folie.” Les responsables insistent sur le fait qu’ils font ce qu’ils doivent pour épargner les civils, mais le niveau de souffrance palestinienne est de plus en plus difficile à expliquer pour Israël.

L’Iran ne veut pas d’une guerre plus large.

Bien que l’Iran ne soit pas directement impliqué dans la guerre, il s’y intéresse vivement. L’Iran soutient le Hamas en lui fournissant des fonds, des armes et des entraînements, et cherche depuis longtemps à expulser les troupes américaines du Moyen-Orient.

Téhéran a profité de cette occasion pour fomenter davantage d’instabilité dans la région. Ses mandataires ont attaqué les troupes américaines en Irak et en Syrie avec des drones aériens et des roquettes au moins 38 fois depuis le 17 octobre, alors même que le Pentagone envoie une puissance de feu croissante dans la région.

Mais en privé, des responsables américains estiment que l’Iran cherche simplement à accroître la pression sur Washington et non à provoquer une guerre régionale plus vaste.

La meilleure preuve de ce calcul est la nature et l’ampleur des attaques – en particulier comparées à la réponse de l’Iran à l’assassinat ordonné par l’ancien président Donald Trump d’un haut commandant militaire iranien, Qassem Soleimani, en 2020.

D’une part, les groupes mandataires se sont appuyés presque exclusivement sur des drones et des roquettes d’attaque unidirectionnelles bon marché pour lancer les frappes, pour la plupart infructueuses. Le porte-parole du Pentagone, le brigadier. Le général Patrick Ryder a qualifié de telles démarches de « harcèlement ».

Et bien que Ryder ait déclaré que les États-Unis tiendraient l’Iran pour responsable des frappes, Téhéran n’en a pas revendiqué la responsabilité.

En revanche, en janvier 2020, le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien a lancé plus de 12 missiles balistiques contre plusieurs bases américaines en Irak, laissant plus de 100 soldats américains avec des traumatismes crâniens. L’Iran a déclaré qu’il s’agissait d’une vengeance pour le meurtre de Soleimani.

Téhéran n’a pas profité de la crise actuelle comme d’une opportunité pour intensifier son harcèlement contre les navires commerciaux dans le golfe Persique, comportement qui a déjà suscité la condamnation des États-Unis.

La réponse limitée – ou l’absence de réponse – des États-Unis aux attaques les plus récentes est également révélatrice. Biden a ordonné une frappe aérienne le 26 octobre contre deux installations en Syrie utilisées par des groupes liés à l’Iran, mais les attaques n’ont tué aucun militant.