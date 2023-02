Pourquoi les États-Unis et la Chine se disputent-ils le silicium ?

En octobre 2022, l’administration Biden a interdit à grande échelle la vente de puces semi-conductrices avancées à la Chine. Ils ont également mis en place une série d’autres règles qui empêchent la Chine de fabriquer elle-même ces puces. Les puces sont utilisées dans la technologie de tous les jours, comme nos téléphones portables et nos ordinateurs. Mais ils sont également cruciaux pour les systèmes militaires et de renseignement, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles ils sont au centre d’une querelle entre les États-Unis et la Chine.

Les micropuces ont été inventées pour la première fois aux États-Unis dans les années 1950, après quoi leur utilisation s’est rapidement étendue dans le monde entier. Depuis lors, la chaîne d’approvisionnement de ces puces s’est développée et étendue pour inclure des pays d’Europe et d’Asie. Et tandis que certains pays ont rattrapé l’avantage des États-Unis dans la fabrication de ces puces avancées, la Chine est toujours loin derrière malgré de multiples tentatives pour obtenir un avantage.

Regardez le dernier épisode de Vox Atlas pour comprendre pourquoi la Chine perd cette guerre froide avec les États-Unis à cause des micropuces.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.