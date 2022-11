Pourquoi les États-Unis et Israël empêchent l’aide à l’un des pays les plus pauvres du Moyen-Orient

Dans leur tentative de freiner l’influence grandissante de l’Iran, Washington et Tel-Aviv empêchent l’atténuation de la crise économique massive du Liban

Malgré la signature récente d’un accord historique sur la frontière maritime entre Tel-Aviv et Beyrouth, les tensions restent vives, Israël et les États-Unis tentant de forcer le Liban à se conformer à leur programme régional.

Bien que les dirigeants israéliens et libanais aient signé des lettres d’intention plus tôt ce mois-ci, mettant fin à leur différend frontalier maritime de longue date et évitant une escalade majeure de leur conflit en cours, les deux parties restent techniquement en guerre. Beyrouth refuse de reconnaître Israël, maintenant la position selon laquelle la question palestinienne doit d’abord être résolue, car Tel-Aviv maintient le contrôle sur la région des fermes de Shebaa que le Liban prétend être son territoire.

La semaine dernière, des frappes de drones auraient tué jusqu’à 25 personnes après avoir ciblé un convoi d’aide en carburant qui venait de passer le point de passage d’Al-Qaim vers la Syrie depuis l’Irak. Il existe des rapports contradictoires sur qui a effectivement perpétré l’attaque, Israël et les États-Unis étant accusés d’en être à l’origine. L’armée américaine a immédiatement pris ses distances par rapport à l’incident, en niant avoir mené des frappes, tandis que le gouvernement israélien a refusé de commenter et est désormais largement présumé coupable. Selon les autorités irakiennes, les camions-citernes, au nombre de 22 selon les médias d’État iraniens, ont été approuvés pour quitter le pays et semblaient faire partie du nouvel accord entre l’Iran et le Liban pour fournir du carburant gratuit.

Malgré l’opposition de hauts responsables américains, en août, le Premier ministre libanais Nijab Mikati a accepté une offre de Téhéran de fournir gratuitement du carburant au Liban. Bien que l’ambassadrice américaine au Liban, Dorothy Shea, ait averti Beyrouth de ne pas accepter l’offre de l’Iran, il a été décidé que continuer à recevoir le cadeau iranien était dans l’intérêt national libanais. Il est probable que le silence temporaire des États-Unis qui a suivi était en grande partie lié au différend frontalier maritime alors en cours entre Tel-Aviv et Beyrouth. Les États-Unis ont tenté à plusieurs reprises de contrer l’influence iranienne au Liban, allant même jusqu’à affirmer que Beyrouth n’avait pas besoin du carburant iranien, alors que le pays est clairement en état d’effondrement économique et souffre d’une pénurie.

Après que le Hezbollah, l’un des partis politiques les plus populaires du Liban, ait organisé des expéditions de carburant iranien en 2021, Washington s’est rapidement mis à contrer toute tentative future de Téhéran de venir en aide à l’économie libanaise. Un accord a ensuite été conclu en septembre 2021, sous la supervision des États-Unis, pour que l’Égypte fournisse du gaz naturel via la Jordanie et la Syrie au Liban, afin d’atténuer la crise énergétique. Cependant, le gouvernement américain s’était engagé à modifier les sanctions de la loi César qu’il applique actuellement contre Damas pour permettre à l’accord d’aller de l’avant, mais il ne l’a pas fait jusqu’à présent. Bien que l’État libanais se lance désormais rapidement dans l’exploration et, espère-t-il, l’extraction de gaz naturel du prospect offshore de Cana, sur lequel il a sécurisé ses droits dans le cadre de son accord sur la frontière maritime avec Israël, ce processus pourrait mettre des années à porter ses fruits.

A court terme, Beyrouth a besoin d’une solution à sa crise énergétique et l’Iran offre du carburant gratuit pour compléter une partie de ses besoins. Washington et son proche allié Tel-Aviv y voient un complot entre le Hezbollah et Téhéran pour prendre le contrôle de l’État libanais. Bien que le Liban soit techniquement un État indépendant, la réalité est que la France, les États-Unis et les États du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite, détiennent d’énormes parts d’influence dans les affaires politiques et économiques du pays, et aucun d’entre eux ne se sent à l’aise avec l’idée de Téhéran ayant une influence significative.

La stratégie régionale du gouvernement des États-Unis, avec laquelle Israël est également solidaire, est de combattre l’influence du gouvernement iranien. Une partie de cette stratégie consiste à faire pression sur davantage d’États arabes pour qu’ils normalisent leurs relations avec Tel-Aviv et qu’ils renoncent au consensus parmi les États de la Ligue arabe pour adhérer à l’Initiative de paix arabe. L’initiative soutenait que la reconnaissance d’Israël par les États arabes, ainsi que l’établissement de liens militaires, économiques et politiques, ne pouvaient se faire sans la réalisation d’une solution à deux États en vertu de laquelle la création d’un État palestinien viable serait établie. Jusqu’à présent, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, l’Égypte, le Soudan et la Jordanie ont tous normalisé leurs relations avec Tel-Aviv, abandonnant la cause palestinienne pour un État. L’administration américaine Biden cherche clairement à ajouter l’Arabie saoudite à la liste, mais veut finalement aller plus loin que cela.

Lors de la récente réunion sur le climat COP27, qui s’est tenue à Charm el-Cheikh en Égypte, des représentants libanais, irakiens et israéliens ont tous été photographiés debout les uns à côté des autres et avaient convenu d’une coopération à distance pour lutter contre le changement climatique. Dans les médias israéliens et américains, cela a été présenté comme une sorte de percée, bien qu’il ait été officiellement sapé à la fois par Bagdad et Beyrouth. Ce qui est certain, cependant, c’est que les États-Unis et Israël continuent d’envoyer un message au Liban, qu’ils ne le laisseront pas simplement vaquer à ses occupations et prospérer sans adhérer à leur propre programme. Par conséquent, les États-Unis n’ont pas autorisé l’accord Égypte-Jordanie-Syrie pour le transfert de carburant au Liban.

La partie la plus insidieuse de la position maintenue par le gouvernement américain est que le Liban ne peut pas simplement quitter complètement la sphère d’influence iranienne et Washington en est bien conscient. Tant que le Hezbollah libanais restera une force populaire dans le pays, il y aura toujours un lien entre Téhéran et Beyrouth. Cela signifie que la politique américaine est conçue pour punir le peuple libanais de ne pas se débarrasser du Hezbollah, ce que ni les États-Unis ni Israël n’oseront essayer de faire eux-mêmes. Si Israël et les États-Unis sont tous les deux d’accord pour empêcher le carburant iranien d’atteindre le Liban, cela signifie qu’ils privent simplement le Liban de sa capacité à se remettre sur pied, tout cela au nom de la lutte contre l’Iran et le Hezbollah. À leurs yeux, si le peuple libanais perçoit les importations de carburant iranien comme sa grâce salvatrice, cela va à l’encontre de l’hégémonie américaine et, avec la dernière victoire perçue du Hezbollah en forçant les Israéliens à négocier un accord sur la frontière maritime, Téhéran se retirerait avec un plus grand soutien au Liban.

Les États-Unis et Israël se révèlent incapables de permettre au peuple libanais d’atteindre un meilleur niveau de vie, du fait que le Hezbollah et l’Iran sont toujours là. Pendant ce temps, se débarrasser du Hezbollah serait non seulement militairement impossible, mais il n’y a pas non plus de preuve qu’une telle décision apporterait réellement la stabilité – comme en témoigne le cas du Soudan, qui a normalisé les liens avec Israël et s’est mérité une place dans les bons livres. du gouvernement américain, mais l’Occident n’a pas encore aidé le pays, qui endure un état de crise continu.