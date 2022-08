Pourquoi les États-Unis accélèrent les boosters spécifiques à omicron

Les injections de rappel spécifiques à l’omicron qui devraient arriver la semaine prochaine sont accélérées et pourraient être approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis avant d’être entièrement testées chez l’homme.

Il y a une bonne raison à cela, selon la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky.

“Si nous attendons que ces données apparaissent dans les données humaines, pas seulement les données sur les souris, nous utiliserons ce que je considérerais comme un vaccin potentiellement obsolète”, a déclaré Walenksy sur le “Conversations sur les soins de santé” émission de radio la semaine dernière. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour la nation avant une poussée prévue de Covid à l’automne et à l’hiver, a-t-elle ajouté.

La FDA devrait autoriser de nouveaux boosters de Pfizer et Moderna dès cette semaine. Les tirs sont “bivalents”, ce qui signifie qu’ils ciblent à la fois la souche Covid originale et la sous-variante BA.5 omicron hautement transmissible.

Mais ils n’ont pas encore terminé les essais sur l’homme. Si la FDA approuve le vaccin, comme prévu, elle fondera cette décision sur des preuves réelles de l’innocuité des vaccins Covid existants, ainsi que sur des données d’essais cliniques de vaccins bivalents antérieurs ciblant des formes plus anciennes d’omicron et sur des données de laboratoire actuelles sur le BA.5 abattu chez la souris.

L’approche de la FDA n’a rien de nouveau : l’agence utilise déjà une stratégie similaire avec des vaccins contre la grippe, qui sont mis à jour en toute sécurité chaque année sans test humain pour suivre les virus de la grippe en mutation.

“La FDA a une vaste expérience dans l’examen des changements de souche dans les vaccins, comme c’est le cas avec le vaccin annuel contre la grippe”, a déclaré le commissaire de la FDA, Robert Califf. écrit sur Twitter La semaine dernière.

La stratégie d’approbation de l’agence a débat agité parmi les scientifiques, certains suggérant que les gens attendent les résultats des tests humains avant d’obtenir eux-mêmes l’un des rappels.

“Pour la FDA, s’appuyer sur des données de souris est tout simplement bizarre, à mon avis”, Jean Mooreimmunologiste chez Weill Cornell Medicine à New York, dit NPR plus tôt ce mois-ci. “Les données de la souris ne seront en aucun cas prédictives de ce que vous verriez chez les humains.”

Mais le pays a un besoin urgent de la couche de protection ciblée des vaccins mis à jour contre BA.5, qui représente actuellement près de 88 % des cas confirmés aux États-Unis, a déclaré Walensky : L’approbation accélérée pourrait aider les gens à obtenir ces doses avant que le virus ne cède potentiellement. à de nouvelles variantes, rendant les plans spécifiques à BA.5 “obsolètes”.

“Je pense qu’il est préférable d’utiliser un vaccin adapté à la variante que nous avons actuellement”, a déclaré Walensky, notant que les mises à jour des composants des boosters sont “très, très petites” et ne devraient pas affecter le sécurité des tirs.

Califf a souligné le même point sur Twitter la semaine dernière, en écrivant: “Les preuves du monde réel des vaccins actuels à ARNm COVID-19, qui ont été administrés à des millions d’individus, nous montrent que les vaccins sont sûrs. Comme nous le savons par expérience antérieure, des changements de souche peuvent être apportés sans affecter la sécurité .”

Les vaccins mis à jour seront disponibles sous forme de dose de rappel pour toutes les personnes qui ont terminé leur série de vaccination primaire, a déclaré un porte-parole du CDC à CNBC Make It plus tôt ce mois-ci. Le CDC s’attend à ce que le rappel mis à jour de Pfizer soit autorisé pour les personnes âgées de 12 ans et plus, et que le vaccin mis à jour de Moderna soit destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Ces projections d’éligibilité sont provisoires pour le moment, a noté le porte-parole. Mais Walensky a souligné que l’approbation des nouveaux boosters dès que possible devrait être une priorité à l’approche de l’automne et de l’hiver, lorsque BA.5 pourrait faire plus de ravages aux États-Unis.

“J’aimerais vraiment être en avance sur la variante cette saison”, a-t-elle déclaré.

