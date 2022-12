Pourquoi les équipes MLB signent des stars pour des accords sur 10 ans

Pedro Moura Analyste FOX Sports MLB

Dans la troisième édition de notre nouveau dossier hebdomadaire, analysons quelques éléments sous-examinés de cette intersaison. Nous examinerons d’abord une tendance indéniable au sein du marché des agents libres, puis la réémergence d’une équipe de grands marchés et une autre mini-tendance qui se développe sans être détectée.

Les offres de hockey arrivent au baseball

Entre 2011 et 2013, trois superstars – Albert Pujols, Joey Votto et Robinson Canó – ont signé des accords d’une décennie qui ont duré jusqu’à leur 40e anniversaire. Personne d’autre n’a signé un tel contrat jusqu’à l’accord de 11 ans et 300 millions de dollars de Trea Turner avec les Phillies plus tôt ce mois-ci. Le sien a été rapidement suivi de deux autres, à la fois par Xander Bogaerts (11 ans, 280 millions de dollars) et Carlos Correa (13 ans, 350 millions de dollars, puis 12 ans, 315 millions de dollars).

Pourquoi cette ruée soudaine ? De toute évidence, le contrat de 13 ans de Bryce Harper d’il y a quatre ans, le menant jusqu’à l’âge de 39 ans, a influencé l’industrie. En étalant les 330 millions de dollars de Harper sur 13 ans au lieu de, disons, 10, les Phillies ont réduit leur obligation annuelle de taxe de luxe de près de 8 millions de dollars. Cela a rendu leurs dépenses folles des deux derniers hivers plus acceptables pour la propriété. Il y a eu neuf contrats dans l’histoire du sport pour dépasser 10 ans; dont sept ont été convenus depuis 2021.

Considérez-le comme davantage une stratégie d’évitement fiscal qu’un plan strict pour compter sur le joueur à 40 ans. Si 300 millions de dollars est le prix que Turner doit signer, il est beaucoup plus logique que Philadelphie le paie sur 11 ans que huit. .

Ces tactiques ne sont pas entièrement nouvelles. Les franchises de la Ligue nationale de hockey les pratiquent depuis près de 15 ans maintenant, quelques années après que la ligue a mis en place un plafond salarial. La MLB n’a pas de plafond, bien sûr, mais de nombreuses équipes traitent les seuils de la taxe de luxe comme un plafond non officiel.

En fait, il y a un exemple récent de baseball sur un beaucoup à plus petite échelle. Avant la saison 2018, les Dodgers ont signé avec Chase Utley un contrat de 2 millions de dollars sur deux ans, bien que les deux parties aient l’intention de poursuivre leur partenariat pour une seule saison de plus. La deuxième année a réduit de moitié le chiffre de la taxe de luxe, ce qui a permis aux Dodgers d’économiser de l’argent.

Une question intéressante est de savoir jusqu’où ces accords pourraient aller. L’Athletic a rapporté un jour que les Phillies avaient d’abord offert à Harper le même chiffre sur 15 ans, et il l’a négocié jusqu’à 13. La Major League Baseball se réserve le droit de rejeter les accords qui contournent manifestement la taxe, il y a donc une limite ici. On ne sait pas exactement ce que cela pourrait être. L’agence libre 2023 de Shohei Ohtani pourrait bien nous le dire.

Les Cubs s’engagent enfin sur un chemin

Pourquoi, les fans des Cubs avaient demandé à la propriété cet hiver, de dépenser beaucoup d’argent pour attirer Seiya Suzuki et Marcus Stroman il y a un an, s’ils n’avaient pas prévu d’augmenter ce duo d’agents libres avec plus de talents vétérans ?

C’était une bonne question. Il valait la peine de se demander pourquoi les Cubs ont choisi l’hiver dernier de garantir 156 millions de dollars à deux agents libres alors qu’à peu près chacune des cinq années précédentes aurait été plus logique.

Ce n’est pas que l’une ou l’autre transaction semble terrible. Suzuki a raté près d’un tiers de la saison, mais s’est bien acquitté lorsqu’il était sur le terrain. Stroman a également été blessé, mais il a suffisamment bien lancé lorsqu’il était en bonne santé pour qu’il soit sur la bonne voie pour se retirer après la saison 2023.

C’est plus que les offres ne correspondaient pas à la liste actuelle des Cubs. Le but de la MLB, évidemment, n’est pas d’être médiocre. Le but est de gagner. Et si vous ne pouvez pas gagner, ou si vous ne voulez pas dépenser assez pour gagner, pratiquement toutes les autres équipes ont démontré que la meilleure stratégie suivante est de perdre (et d’économiser) suffisamment pour pouvoir bientôt gagner.

Au lieu de cela, les Cubs 2022 se sont améliorés d’environ cinq victoires en signant Suzuki et Stroman. Cela les a propulsés vers une saison de 74 victoires. Ils seront repêchés 13e l’été prochain au lieu de quelque chose comme huitième ou neuvième. L’infusion de talents de 156 millions de dollars aurait eu beaucoup plus d’impact sur les Cubs 2019 ou 2020, qui étaient à quelques joueurs de se battre sérieusement, ou plus sérieusement. Au lieu de cela, les Cubs ont choisi d’agir plus tard.

Mais ils en ont finalement fait assez pour justifier leur décision. Ces dernières semaines, ils ont promis près de 70 millions de dollars en masse salariale 2023 à Cody Bellinger, Jameson Taillon, Drew Smyly et Dansby Swanson, et pris des engagements à long terme de près de 250 millions de dollars envers ces deux derniers acteurs. Swanson, l’arrêt-court qui vient de terminer une année de carrière, pourrait les pousser au bord de la discorde. Ils devaient y arriver le plus tôt possible, sur la base de ces ramassages d’agents libres.

Suzuki et Swanson auront 29 ans en 2023. Stroman a la clause de non-participation. Smyly a 33 ans. Taillon a 31 ans et ne lance plus aussi fort qu’avant. Bellinger n’aura pas 28 ans avant la pause des étoiles, mais cela fait longtemps qu’il n’a pas été génial. Quelques ajouts supplémentaires au jeu de rôle d’ici le jour de l’ouverture aideraient les Cubs à obtenir un retour sur ces investissements.

Ce ne sont pas seulement les joueurs de haut niveau qui sont payés

L’une des histoires de l’agence libre au cours de la dernière décennie a été la concentration des dollars au sommet du marché. Souvent obligés de choisir entre plusieurs offres similaires, les vétérans de la classe moyenne gagnent moins qu’avant.

Cela n’attire pas la même attention que la multitude d’accords d’une décennie, ce qui est compréhensible, mais il convient de noter que les équipes paient davantage les joueurs moins nombreux cet hiver que ce qui est devenu la norme.

Prenons le cas du releveur droitier Trevor May. Il y a deux ans, il est devenu le premier agent libre notable à signer avec les Mets sous le règne de Steve Cohen. Il venait d’enregistrer des saisons exceptionnelles consécutives et, pour ses efforts, il a obtenu un contrat de 15,5 millions de dollars sur deux ans.

May n’était plus qu’un agent libre. Il a lutté contre les blessures et l’inefficacité en 2022, et pourtant il recevra à peine une réduction de salaire en 2023. Oakland, de toutes les équipes, a accepté de lui payer 7 millions de dollars pour la saison prochaine. Ou pensez au receveur Omar Narváez, qui a signé avec les Mets pour deux ans et 15 millions de dollars après une terrible saison 2022. Ou considérez le gaucher de 42 ans Rich Hill, qui était pire en 2022 qu’en 2021, mais qui recevra une augmentation de 3 millions de dollars de Pittsburgh en 2023.

Plus de joueurs gagnent plus d’argent cet hiver.

Pedro Moura est l’écrivain national de baseball pour FOX Sports. Il a précédemment couvert les Dodgers pour The Athletic, les Angels and Dodgers pour le Orange County Register et LA Times, et son alma mater, USC, pour ESPN Los Angeles. Il est l’auteur de “Comment battre un jeu cassé”. Suivez-le sur Twitter à @pedramoura .