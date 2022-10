Pourquoi les équipes européennes sont tellement meilleures que l’USWNT maintenant

[Insert LOUD AUDIBLE SIGH here]

Quelle semaine et demie pour le football féminin.

Cela a commencé avec les révélations affligeantes et exaspérantes d’abus et d’inconduite systémiques dans la NWSL dans le rapport de Sally Yates au début de la semaine dernière. Ensuite, il y a eu une étincelle de joie bien méritée dans l’atmosphère électrisante d’un Wembley à guichets fermés aux États-Unis. l’équipe nationale féminine a affronté l’Angleterre. Maintenant, la séquence est terminée avec des défaites consécutives pour l’USWNT en Europe – une défaite 2-1 contre l’Angleterre et une défaite 2-0 contre l’Espagne.

Cette défaite 2-0 mardi est survenue contre une équipe espagnole qui manquait de 15 joueurs clés en raison d’une bagarre avec leur fédération, soit dit en passant, et la performance de l’USWNT a été simplement exprimée : caca négligent. En plus de cela, ajoutez cette statistique : la dernière fois que les femmes américaines avaient perdu deux matchs de suite avec l’adversaire marquant plusieurs buts, c’était en 2001. Alors? Welp, c’est carrément déprimant.

Cela vous donne cependant un aperçu de la remarquable domination américaine dans le football féminin au cours des dernières décennies. Cette double défaite n’était que la troisième fois que l’USWNT perdait des matchs consécutifs au cours des 20 dernières années. Et bien que je déteste le dire aux purs et durs américains, cette domination reposait sur un écosystème mondial du football qui ne se souciait pas beaucoup du football féminin alors que des millions de filles ici aux États-Unis avaient la possibilité de jouer — merci Titre IX.

Nous savions qu’une fois que le monde comprendrait à quel point le football féminin est génial (et rentable), l’avenir de l’équipe américaine serait compliqué (lire : défié). Ce que nous voyons en Europe avec le football féminin est en fait attendu depuis longtemps – les ligues et les clubs européens investissent dans les femmes et leurs équipes. Ils arrosent enfin ce jardin dont nous avons toujours su qu’il fleurirait.

De gauche à droite : Trinity Rodman, Rose Lavelle, Lindsey Horan et Sophia Smith parlent pendant le match de l’USWNT contre l’Angleterre à Londres. L’USWNT a perdu 2-1. Richard Sellers/Soccrates/Getty Images

Levez la main si vous êtes surpris que, lorsqu’un investissement réfléchi a été mis dans le football professionnel féminin, ces joueuses ont pu jouer toute l’année, ce qui signifie qu’elles sont devenues plus en forme/plus rapides/meilleures, et que les équipes ont commencé à gagner, et que les gens ont commencé à montrer jusqu’aux jeux, et les sponsors ont commencé à aimer ce qu’ils voyaient dans cette base de fans passionnés et engagés, et les réseaux de télévision ont commencé à diffuser les jeux à la télévision – et non au milieu de la nuit. (Aucun ancien joueur ou femme ne lève la main, soit dit en passant.) Et donc, plus de gens ont commencé à regarder, et les notes ont commencé à augmenter, et plus de sponsors ont voulu s’impliquer, et plus de filles ont commencé à jouer et à s’améliorer, et puis la FIFA s’est dit : “Eh bien, pourquoi n’avons-nous pas soutenu les femmes tout ce temps ?” Je plaisante à propos de cette dernière partie – la FIFA n’a jamais pensé cela.

Ces joueurs sont devenus si bons qu’une équipe espagnole B – manquant 15 de ses meilleurs joueurs – n’a eu aucun problème à démanteler les champions en titre de la Coupe du monde. La professionnalisation du football féminin en Europe a créé des équipes nationales qui sont devenues un véritable défi pour les États-Unis. C’est la nouvelle réalité, et ils ne feront que s’améliorer. LES FAITS (comme disent mes enfants).

Bien sûr, il y a beaucoup d’excuses que nous pouvons citer concernant les mauvaises performances de l’équipe américaine lors des défaites contre l’Angleterre et l’Espagne : La fin d’une longue saison professionnelle ; les nombreux joueurs clés manquants du côté américain (plus difficile à discuter lorsque l’Espagne manque 15 de ses stars) ; le bilan émotionnel, mental et physique du rapport Sally Yates ; la transition continue de l’équipe américaine vers une jeune génération de joueurs…

Mais, en grande partie, je pense que nous commençons simplement à voir à quel point c’est bon L’Europe est devenue. Honnêtement, je pensais que cela arriverait beaucoup plus rapidement, mais je suis reconnaissant que nous soyons enfin là. Et non seulement les équipes européennes se sont améliorées, mais elles n’ont pas peur des puissants États-Unis – c’est clair. (Attendez simplement que le Brésil et l’Amérique du Sud comprennent – certes, cela prend beaucoup trop de temps, mais faites attention quand cela se produit).

Et à cause de cela, l’équipe américaine va regarder ces statistiques et ces performances et savoir qu’elle doit absolument être meilleure. Voici ce qui m’a marqué :

• Contre l’Angleterre, l’USWNT avait sa possession la plus basse depuis 2016, à seulement 31 %, et j’ai vu une statistique qui m’a époustouflé : l’Angleterre a dominé la bataille du milieu de terrain en complétant 616 passes contre 260 pour l’USWNT.

• Nos statistiques et informations ESPN ont également rapporté qu’après le match contre l’Espagne, “l’USWNT n’a pas terminé un ballon en profondeur pour le troisième match consécutif.” (Oui, j’ai revérifié celui-là avec l’équipe des statistiques).

• L’équipe américaine n’a également complété que 57% de ses passes dans le dernier tiers contre l’Espagne, son pourcentage le plus bas de toute l’année, selon ESPN SIG.

Dans les deux matchs, les États-Unis n’avaient deux tirs au but. Et au-delà des mauvaises statistiques, ils ne créaient tout simplement pas d’occasions, semblaient léthargiques, et le plus préoccupant pour moi, jouait sans joie. Oserais-je le dire ? Cela m’a rappelé les Jeux olympiques. (Un coup d’œil à quelques statistiques supplémentaires permet de comprendre pourquoi : contre l’Espagne, l’USWNT a connu sa première mi-temps sans tir cadré depuis sa défaite contre le Canada en demi-finale des Jeux olympiques l’an dernier.)

Megan Rapinoe réagit après que l’Espagne ait marqué le premier but dans ce qui serait une défaite 2-0 pour l’USWNT à Pampelune, en Espagne. Getty Images

Non, je ne panique pas, mais il ne reste que neuf mois avant que la Coupe du Monde Féminine ne soit chaude. Le jeu de l’USWNT n’est tout simplement pas assez pointu, ni assez agressif, ni assez confiant, ni assez impertinent. Je ne pense pas que l’entraîneur américain Vlatko Andonovski ait le temps de regarder beaucoup plus de joueurs, et il doit commencer à se mettre d’accord sur une composition (s’ils peuvent rester en assez bonne santé pour le faire).

Alors, qu’en est-il d’un changement de formation pour aider Andi Sullivan défensivement ? Peut-être est-ce Lindsey Horan plus profond aux côtés de Sullivan pour donner aux États-Unis un double pivot pour se développer offensivement et offrir une couverture défensive. Peut-être que c’est le milieu de terrain qui joue dans un losange ou une boîte pincé et qui va avec un 4-4-2. Vous avez toujours cet espace de flanc pour que les arrières extérieurs puissent avancer, mais plus de soutien au centre pour construire et contrôler la possession contre de meilleures équipes. Peut-être s’agit-il d’un défenseur à cinq avec des arrières latéraux qui volent vers l’avant, alors que l’équipe espagnole s’est déployée avec tant de succès contre les Américains.

Il est maintenant temps d’essayer des changements dans les formations. Il est maintenant temps de retrouver cette fanfaronnade et cette joie américaines, et de faire de cette équipe la meilleure du monde – parce que cette équipe a en elle le mérite d’être la meilleure du monde. Mais il ne suffit pas de dire que les États-Unis n’avaient tout simplement pas les joueurs disponibles. Il ne suffit pas de dire que les États-Unis étaient juste un peu plats.

Ces deux matchs ont été un cadeau car ils ont révélé la nécessité de faire quelques changements dans la formation et la mentalité. Et peut-être qu’un jour l’équipe sera reconnaissante (enfin, au moins reconnaissante) de ce swing de deux matchs en Europe. Parce que parfois une bonne gifle est le moyen le plus rapide de se relever.