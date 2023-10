Pourquoi les épaulards de la Colombie-Britannique tuent-ils les marsouins sans les manger ?

Un groupe d’orques qui habitent les eaux canadiennes est connu pour harceler et tuer les marsouins sans les manger. Connue sous le nom d’épaulards résidents du sud, cette communauté qui se nourrit principalement de saumon passe la majeure partie de son temps au large des côtes de la Colombie-Britannique.

« Les épaulards piscivores ont une écologie et une culture complètement différentes de celles des orques qui se nourrissent de mammifères marins, même si les deux populations vivent dans les mêmes eaux », a déclaré Deborah Giles, directrice de recherche de l’organisation à but non lucratif Wild Orca, dans un communiqué. libérer. « Nous devons donc conclure que leurs interactions avec les marsouins servent un objectif différent, mais cet objectif n’était jusqu’à présent que spéculation. »

Dans une nouvelle étude, Giles et d’autres chercheurs tentent d’expliquer ce comportement qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. En analysant 78 cas documentés de harcèlement de marsouins entre 1962 et 2020, ils proposent trois explications plausibles : le jeu social, la pratique de la chasse et le comportement dit de « mal-maternage ».

« Il a été régulièrement observé que des épaulards résidents du sud harcelaient ou tuaient des marsouins au cours des 45 dernières années, et ce comportement semble à la fois augmenter en fréquence et se propager au sein de la population », indique l’étude. « Même si cette population en voie de disparition est limitée en proies, la consommation de marsouins n’a jamais été observée. »

Alors que d’autres groupes d’orques chassent et mangent des marsouins, les résidents du sud se nourrissent exclusivement de poisson. Population en voie de disparition de seulement 75 animaux, leur survie est étroitement liée à une autre espèce en voie de disparition, le saumon chinook, qui constitue l’essentiel de leur alimentation. Voyageant entre la Californie et l’Alaska au cours de l’année, les baleines peuvent généralement être trouvées dans les eaux abritées de la mer des Salish en Colombie-Britannique et dans l’État de Washington, du printemps à l’automne.

Comme de nombreuses espèces intelligentes, les orques peuvent se livrer à des activités ludiques pour communiquer, créer des liens ou simplement s’amuser, émettent l’hypothèse des chercheurs. Le harcèlement des marsouins pourrait également aider les orques à perfectionner leurs compétences en matière de chasse au saumon.

« Il n’est pas toujours possible de différencier la pratique de la chasse aux épaulards du jeu, et les deux sont probablement liés », explique l’étude. « Pour (les épaulards résidents du sud), le comportement de harcèlement des marsouins pourrait fournir à la fois une pratique pratique de la chasse au saumon et un jeu bénéfique à la cohésion, à la coordination et aux liens du groupe. »

Un mauvais maternage pourrait signifier que les baleines essaient de s’occuper de marsouins perçus comme faibles ou malades. On a vu des femelles de la communauté maintenir à flot leurs veaux décédés, de la même manière qu’elles transportent des marsouins.

« Le comportement de maternage – également connu sous le nom de » comportement épimélétique déplacé « pour les scientifiques – pourrait être dû à leurs possibilités limitées de s’occuper des jeunes », a déclaré Giles. « Nos recherches ont montré qu’en raison de la malnutrition, près de 70 pour cent des grossesses d’épaulards résidents du Sud ont abouti à des fausses couches ou à des veaux qui sont morts immédiatement après la naissance. »

Les orques résidentes du sud ont fait la une des journaux en 2018, lorsqu’un membre du J35 a tragiquement porté son petit mort pendant 17 jours et 1 600 km. Une population distincte au large des côtes espagnoles et portugaises a également fait la une des journaux en attaquant et même en coulant des bateaux.

L’étude a été codirigée par Sarah Teman de la SeaDoc Society, un programme de l’École de médecine vétérinaire Davis de l’Université de Californie, et comprenait un financement en partie de Pêches et Océans Canada. Il a été publié jeudi dans la revue à comité de lecture Marine Mammal Science.

« Nous avons constaté que le comportement de harcèlement des marsouins s’est transmis de génération en génération et de groupe social. C’est un exemple étonnant de culture des épaulards », a déclaré Teman dans le communiqué de presse. « Pourtant, nous ne nous attendons pas à ce que les épaulards résidents du Sud commencent à manger des marsouins. La culture de la consommation de saumon est profondément ancrée dans la société des résidents du Sud. Ces baleines ont besoin de populations de saumons saines pour survivre. »