Pendant la pandémie, les entreprises technologiques étaient désireuses d’acquérir des revenus. Ils ont été motivés par le fait que les gens commandaient plus de choses en ligne que jamais auparavant et, par conséquent, devaient retourner plus de choses que jamais. Mais aujourd’hui, bon nombre de ces mêmes sociétés repensent certaines des acquisitions qu’elles ont réalisées il y a quelques années à peine.

La semaine dernière, PayPal déchargé sa société américaine de logiciels et de logistique inverse Happy Returns au géant de la livraison UPS. Les conditions de l’acquisition n’ont pas été divulguées. PayPal a acquis Happy Returns en mai 2021 pour un montant non divulgué. L’accord devrait être conclu au quatrième trimestre 2023. « Ce nouveau chapitre est une prochaine étape naturelle pour Happy Returns et nous permet d’exploiter la puissance du réseau UPS pour transformer le secteur des retours. » Le PDG et co-fondateur de Happy Returns, David Sobie, qui continuera à diriger les activités d’UPS, a écrit dans un communiqué de presse.

Séparément, cet été, achetez maintenant, payez plus tard, société Affirm fermé son unité Returnly, une plateforme de paiement des retours qu’elle a acquise il y a deux ans pour 300 millions de dollars. En juillet, Wayne Pommen, directeur des revenus d’Affirm, a écrit : « Nous avons pris la décision de céder notre activité Returnly et entrons également dans un nouveau partenariat stratégique avec Loop Returns ». Loop Returns est une solution de gestion des retours qui est le fournisseur de retours préféré des commerçants utilisant Returnly. Et le géant canadien de la technologie Shopify a cédé en mai Deliverr et 6 River Systems, deux startups de logistique qu’il a acquises au cours des dernières années, respectivement au fournisseur de services de fret Flexport et à la société de livraison d’épicerie basée au Royaume-Uni, Ocado Group.

Dans l’ensemble, cela montre que la ruée vers l’or induite par la pandémie, des entreprises technologiques se lançant dans la logistique, n’a pas abouti. Les experts ont déclaré à Modern Retail que ces accords semblaient nouveaux au plus fort de la pandémie, offrant aux entreprises de logiciels une nouvelle façon d’investir dans l’avenir du commerce électronique. Mais ces accords ne convenaient pas naturellement aux entreprises technologiques en raison de lacunes dans leur compréhension du monde physique de la logistique et du transport maritime.

“Cela ressemble beaucoup à Shopify-Deliverr à Flexport-Deliverr, où c’est un peu comme un jeu de patate chaude et chaque fois que quelqu’un l’attrape ou le touche, il est écrit de 90 à 100 % supplémentaires”, a déclaré Matthew. Hertz, fondateur du cabinet de conseil en logistique Second Marathon.

Ces sociétés ont été, pour la plupart, acquises au plus fort du boom du e-commerce lié au Covid, alors que tout le monde pensait que le e-commerce allait conquérir le monde. « Je pense que toutes ces entreprises essayaient de rester pertinentes et de trouver un moyen d’investir dans l’avenir du commerce, c’est-à-dire le commerce électronique, les retours sur investissement et toutes ces nouvelles expériences. Cela semblait génial à l’époque, mais maintenant ils se rendent compte que peut-être qu’une expérience de retour de colis en ligne ne correspond pas nécessairement à une plate-forme de paiement numérique », a déclaré Hertz.

Selon Jason Goldberg, directeur de la stratégie commerciale chez Publicis, la logistique inverse est à la fois « difficile » et très compliquée : elle « doit avoir des synergies avec le reste de votre entreprise », a-t-il déclaré.

« Il ne s’agit pas simplement d’une start-up de logiciels SaaS qui va lancer et résoudre la logistique inverse et devenir extrêmement précieuse. Ces entreprises ont investi dans ces startups, pensant qu’il s’agissait d’une solution ponctuelle autonome qui décollerait de façon spectaculaire d’elle-même, ce qui est totalement irréaliste », a déclaré Goldberg.

Les ambitions de PayPal pour Happy Returns étaient de l’aider à étendre sa plateforme numérique au-delà de la découverte et des paiements, afin de capturer également une partie de l’expérience post-achat. “Happy Returns générera une valeur supplémentaire à la fois pour les consommateurs et les commerçants après une transaction de vente”, a déclaré le président et chef de la direction de PayPal, Dan Schulman, lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre en 2021. Dans le cas d’Affirm, la plateforme avait déclaré que Returnly avait aidé l’entreprise à acquérir les deux nouveaux clients et nouveaux commerçants.

Mais il semble que ces avantages commerciaux potentiels ne se soient pas produits comme prévu. Une des raisons pourrait être le leadership. Hertz a souligné que les personnes qui créent les solutions et la feuille de route des produits dans les entreprises technologiques manquent d’expérience avec les problèmes du monde physique liés à la logistique. « La logistique est une activité à forte intensité humaine. C’est une affaire d’actifs : il y a des choses, il y a des gens, des entrepôts et il y a des camions et des horaires », a-t-il déclaré.

Pourtant, Goldberg a fait valoir que la logistique inverse reste au premier plan et constitue un obstacle très sérieux au commerce numérique. « Il y a beaucoup d’argent à gagner en améliorant la logistique inverse et cela va devenir de plus en plus une nouvelle dimension de concurrence pour les acteurs du commerce. Et donc, je pense que c’est pourquoi UPS s’est intéressé à Happy Returns », a-t-il déclaré.