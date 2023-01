Pourquoi les entreprises technologiques ne peuvent pas arrêter de parler de durabilité

La durabilité était une priorité pour Travis Senter bien avant qu’elle ne devienne un mot à la mode dans l’industrie technologique.

Au cours des 60 dernières années, la famille de Senter a cultivé du maïs, du coton, du soja et du riz sur 20 000 acres dans le nord-est de l’Arkansas. Chaque année, dit-il, sa famille essaie de faire les choses un peu mieux avec un peu moins. L’accent est toujours mis sur l’amélioration de la terre et sur la garantie qu’elle peut continuer à produire pour les générations à venir.

“Tout le monde parle de durabilité comme si c’était une nouveauté”, a déclaré Senter dans une interview au CES. “Nous le faisons depuis toujours. Partout, les agriculteurs font ce que nous faisons. Si vous ne le faites pas, vous ne survivez pas.”

La durabilité était définitivement un mot à la mode au CES cette année, avec tout le monde, des plus grands géants de la technologie aux plus petites startups, vantant les avantages associés de leurs produits. La fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes – des inondations au Pakistan aux incendies de forêt en Californie – a fait prendre conscience des effets de la crise climatique. En conséquence, les entreprises tout au long du salon ont adopté la durabilité, qu’il s’agisse de laisser tomber une ligne dans un discours sur l’utilisation de plastique recyclé ou de montrer des systèmes destinés à rendre votre maison plus efficace.

En marche vers la durabilité

Les entreprises n’ont pas tardé à souligner leurs efforts. Samsung et Patagonia, qui se sont déjà associés pour des efforts environnementaux, ont annoncé la création d’une machine à laver qui filtre les microplastiques des shampooings et autres produits de consommation.

Pendant ce temps, Schneider Electric a lancé son écosystème complet d’énergie pour la maison intelligente, recevant un Prix ​​de l’innovation CES 2023 pour l’application qui rassemble tout. Le système est conçu pour permettre aux consommateurs d’économiser de l’argent sur l’énergie et de maximiser l’efficacité de leur maison.

Bree Fowler / Crumpe



Des entreprises moins connues, comme le fabricant de batteries portables Jackery, se sont battues pour attirer l’attention lors des événements de presse du soir du CES. Cette entreprise, qui a remporté quatre des prix de l’innovation du salon, a montré son générateurs solaires et éoliens.

Le ministère de l’Énergie avait un stand CES pour la première fois, et la secrétaire Jennifer Granholm a parlé des objectifs de l’administration Biden d’atteindre 100% d’électricité propre sur le réseau national d’ici 2035 et une économie à zéro carbone net d’ici 2050.

Granholm a déclaré devant une salle comble que les objectifs sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique responsable des phénomènes météorologiques violents, qui ont causé près d’un milliard de dollars de dommages l’année dernière, ainsi que pour rendre l’approvisionnement énergétique des États-Unis indépendant des “dictateurs pétroliers” et autres. qui militariserait les ressources énergétiques.

“C’est une question de sécurité nationale”, a déclaré Granholm. “C’est une question de sécurité énergétique d’être propre et indépendant sur le plan énergétique en tant que nation plus forte.”

Elle a également souligné les milliards de dollars d’opportunités économiques liées à l’énergie propre dont les entreprises américaines pourraient profiter, ainsi que le potentiel de nouveaux emplois qui pourraient aider d’innombrables Américains.

La technologie agricole passe au vert

John Deere, l’un des plus grands noms des machines agricoles, avait l’une des plus grandes présences au CES. Longtemps associée à l’équipement agricole traditionnel, l’entreprise s’est tournée vers la haute technologie ces dernières années dans le but d’améliorer l’efficacité des agriculteurs.

Présenté au CES était un pulvérisateur massif doté de la technologie See & Spray de la société. La technologie utilise un système de caméras et de reconnaissance d’image conçu pour déterminer la différence entre les cultures et les mauvaises herbes afin que la machine puisse pulvériser des herbicides uniquement sur les plantes dont elle veut se débarrasser, réduisant ainsi l’utilisation de produits chimiques.

La société a également présenté son nouveau système de plantation ExactShot, qui, selon elle, peut réduire l’utilisation d’engrais jusqu’à 60 %, ce qui permet aux agriculteurs d’économiser de l’argent et de réduire la quantité de produits chimiques en excès qui pénètrent dans le sol.

Ces améliorations pourraient avoir un impact énorme à la fois sur l’environnement et sur la rentabilité des agriculteurs, a déclaré le président-directeur général de John Deere, John May, dans une interview avec CNET.

“C’est une proposition de valeur vraiment gagnante pour nos clients et pour l’environnement”, a déclaré May, qui a également prononcé l’un des discours liminaires de la conférence.

Alors que des machines de haute technologie comme celle-ci peuvent représenter un investissement massif, Senter, qui a testé l’équipement de pré-lancement pour John Deere et a assisté au CES au nom de l’entreprise, a déclaré que son industrie avait évolué au point où les agriculteurs modernes ne pourraient tout simplement pas faire ce qu’ils font sans elle et d’autres types de technologie.

C’est particulièrement vrai en matière de durabilité, a-t-il déclaré.

“Nous aimons ce que nous faisons et nous aimons notre terre”, a déclaré Senter à propos de son exploitation agricole familiale. “Nous aimons la capacité d’améliorer les choses.”

Senter a ajouté que d’un point de vue pratique, les agriculteurs qui n’améliorent pas les choses et ne s’améliorent tout simplement pas ne gagneront pas d’argent.

“Donc”, a-t-il dit, “tu dois être capable de t’assurer que ce que tu fais maintenant sera durable sur la route.”