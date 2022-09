Pourquoi les entreprises, et même Joe Biden, publient-elles des tweets d’un seul mot ? | Actualités scientifiques et techniques

Si vous avez parcouru Twitter aujourd’hui, vous avez peut-être été déconcerté de voir plusieurs entreprises publier des tweets d’un mot apparemment cryptés.

Tout a commencé lorsque la compagnie ferroviaire américaine Amtrak a accidentellement tweeté le mot “trains” jeudi soir.

Le tweet avait gagné plus de 153 000 likes et 23 000 retweets à midi, heure du Royaume-Uni, vendredi, après que des utilisateurs espiègles de Twitter aient repéré l’incident apparent.

Ne voulant pas manquer une opportunité d’auto-promotion, un certain nombre d’entreprises ont pris le train en marche et ont publié des tweets similaires, déclenchant une tendance virale.

Ils ont été rejoints par un leader mondial, une icône du sport et même un super-héros Marvel alors que la tendance s’est accélérée.

Le président américain Joe Biden a fait une pause dans son emploi du temps chargé en tant que leader du monde libre pour tweeter le mot “démocratie” – quelque chose qu’il craint est menacé aux États-Unis à cause de “l’idéologie extrême” de Donald Trump et de ses partisans.

Certains utilisateurs de Twitter auraient été perplexes lorsque la légende du cricket Sachin Tendulkar s’est jointe à la fête en tweetant simplement le nom de son sport préféré.

Les fans de super-héros auraient été émerveillés par le récit de Deadpool lorsque le combattant du crime fictif a tweeté son nom dans le cadre de la tendance virale.

Le Washington Post, l’un des organes d’information américains les plus respectés, a montré son côté plus léger, peut-être plus drôle, lorsqu’il a tweeté le mot “news”.

L’équipe des médias sociaux de la NASA a publié quelque chose d’extraordinaire lorsqu’elle a envoyé le mot “univers” à ses plus de 61 millions de followers.

Le compte Twitter du programme de fidélité de la société hôtelière Marriott s’en est mêlé en tweetant “hôtels”.

La société de marketing en ligne Mailchimp faisait clairement le singe lorsqu’elle a tweeté le mot “e-mails”.

Le site Web américain d’actualités technologiques CNET n’a pas pu résister à se moquer d’Amtrak lorsqu’il a tweeté le mot “tech”.

La National Public Radio aux États-Unis a simplement tweeté le mot « radio ».

Ce ne seront pas les seules entreprises, ni peut-être même les leaders mondiaux, à participer à la tendance – alors amusez-vous à les repérer !