Pourquoi les entreprises continuent de supprimer des emplois

Les licenciements dans le secteur technologique sont-ils à nouveau en hausse ?

Ces derniers mois, Google, Meta et Twitch ont procédé à de nouvelles vagues de suppressions d’emplois. Et au cours des trois premiers jours de novembre seulement, les sociétés Splunk et Faire de San Francisco ont licencié des centaines de travailleurs.

Après des mois de baisse, le nombre de licenciements a de nouveau augmenté en octobre, a déclaré Roger Lee, fondateur du suivi des licenciements Layoffs.fyi.

« Même si nous avons constaté une diminution progressive des licenciements tout au long de l’année, il s’agit toujours d’un nombre très élevé », a déclaré Lee au Standard. « Nous sommes toujours dans un environnement qui n’est pas favorable aux salariés. »

De janvier à août, plus de 10 000 employés ont été licenciés chaque mois, selon les données de Layoffs.fyi, janvier étant le mois le plus sévère. Au début de l’année, des géants comme Meta et Salesforce ont réduit massivement leurs effectifs.

Le nombre de suppressions d’emplois répertorié par Layoff.fyi est tombé à 4 707 en septembre avant de remonter à 7 381 en octobre.

Ces chiffres, a souligné Lee, sont encore bien supérieurs à ce qui était la norme en 2021 ou fin 2020.

De nombreuses entreprises ont procédé à plusieurs séries de réductions d’effectifs.

“De nombreuses entreprises se rendent compte que les licenciements qu’elles ont effectués l’année dernière n’étaient pas suffisants, et elles reviennent en arrière et coupent davantage”, a déclaré Lee.

Même si les chiffres eux-mêmes ne sont pas à trois ou quatre chiffres – ces dernières semaines, par exemple, Google a licencié des dizaines de personnes dans sa branche information et dans son équipe d’assistants vocaux – la poursuite des réductions reste inquiétante pour les employés.

« Ils ne peuvent plus croire que s’ils ont survécu à un seul licenciement… ils sont en sécurité », a-t-il déclaré.

Quels emplois sont les plus susceptibles d’être supprimés ?

Megan Slabinski, présidente de district de la société de recrutement Robert Half qui couvre le nord de la Californie et le nord-ouest des États-Unis, voit ces réductions continues sous un jour différent. Elle considère les récents licenciements comme « davantage liés à la gestion des performances qu’à des licenciements massifs ».

Les fonctions de nature moins technique – recrutement, ressources humaines et ventes – sont actuellement davantage dans la ligne de mire, ont déclaré Slabinski et Lee, tandis que les emplois techniques ont été moins touchés. (Cependant, ce n’est pas toujours le cas : les licenciements provoqués par la Foire, par exemple, ont touché l’ensemble de l’entreprise, et pas seulement les travailleurs non techniques.)

La poursuite des licenciements peut être liée aux taux d’intérêt élevés, a déclaré Lee, qui exercent une pression accrue sur les entreprises, en particulier les entreprises technologiques, qui dépendent souvent des prêts de tiers. Les mauvais débuts en bourse des entreprises technologiques ont également conduit les investisseurs à être prudents quant à l’investissement de leurs ressources dans l’industrie technologique.

Mais certains éléments suggèrent que cette période difficile dans l’industrie technologique pourrait prendre fin.

Par exemple, les taux d’intérêt sont peut-être à leur plus haut niveau depuis 22 ans, mais la Réserve fédérale a choisi cette semaine de ne pas les augmenter davantage.

Dans le même temps, Slabinksi a souligné que le taux de démission dans le secteur technologique – ou le taux auquel les employés quittent leur emploi, une indication de la confiance des employés – est resté stable, tout comme la croissance des salaires. À San Francisco, le taux de chômage en septembre est passé de 3,6% à 3%.

La croissance persiste encore dans les secteurs animés du monde technologique, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, a noté Lee, un fait qui a été mis en évidence par l’expansion continue d’OpenAI et d’Anthropic à San Francisco.

Les entreprises locales en dehors de l’industrie technologique, a déclaré Slabinski, pourraient également bénéficier de l’afflux de talents dans le secteur technologique, en particulier dans les secteurs du gouvernement, des soins de santé et des services publics.