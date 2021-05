Pourquoi les entrepreneurs et les professionnels adorent ça – Samsung Global Newsroom

Que vous dirigiez une start-up ou que vous proposiez simplement votre prochaine grande idée d’entreprise, la vie d’un entrepreneur n’est pas facile. Les journées de travail sont un flux constant de réponses aux e-mails urgents, aux réunions d’investisseurs, aux présentations des clients et à l’extinction des incendies.

Pour ceux qui vivent une vie d’entrepreneur au rythme effréné, le Galaxy Z Fold2 est l’appareil idéal pour vous aider à booster votre productivité afin que vous puissiez suivre le travail de partout. Avec son superbe écran principal de 7,6 pouces et des fonctionnalités logicielles telles que la fenêtre multi-active et le mode Flex, le Galaxy Z Fold2 est conçu pour vous aider à traverser facilement vos journées les plus chargées.

07H00

Organisez votre journée

Lorsque votre liste de choses à faire est longue d’un kilomètre, prendre une longueur d’avance sur la journée peut vous aider à rester organisé et à vous préparer à toute surprise soudaine.

Pendant le petit-déjeuner, utilisez simplement l’écran de couverture du Galaxy Z Fold2 pour vous tenir au courant des nouvelles et des notifications et voir ce que vous avez manqué pendant votre sommeil. Pour avoir une vue plus grande, dépliez simplement l’appareil; Le superbe écran principal Dynamic AMOLED 2x de 7,6 pouces est parfait pour tout, de la lecture des e-mails à la lecture des nouvelles du matin.

10:00 DU MATIN

Connectez-vous avec l’équipe

Avec le Galaxy Z Fold2, même les dirigeants les plus occupés peuvent facilement participer à des visioconférences avec leurs équipes. Bien que vous n’ayez peut-être pas le temps pour de longues réunions dans une salle de conférence exiguë, vous pouvez facilement utiliser votre Galaxy Z Fold2 pour vous connecter avec votre équipe, où que vous soyez.

Besoin de vous enregistrer avec vos collègues dans un autre bureau régional? La charnière Hideaway du Galaxy Z Fold2 facilite les conférences téléphoniques mains libres avec le mode Flex. Dépliez simplement votre téléphone à l’angle souhaité, placez-le sur votre bureau et vous pourrez parler avec des collègues tout en prenant des notes. Avec sa caméra frontale de 10 MP, vous serez toujours clair à l’autre bout de l’appel.

13H00

Entrez dans la zone

Le Galaxy Z Fold2 permet d’effectuer facilement plusieurs tâches à la fois. Disons que vous avez un rapport important à livrer. Avec votre Galaxy Z Fold2, vous pouvez effectuer plusieurs tâches en toute transparence, même en déplacement.

La fenêtre multi-active sur le Galaxy Z Fold2 vous permet de répondre aux e-mails, de consulter des documents et de régler les détails avec votre équipe via le chat, le tout à partir d’un seul écran. Capable d’exécuter trois applications en même temps, Multi-Active Window vous permet de choisir la disposition la plus pratique pour vos applications afin de rendre le multitâche aussi transparent que possible.

15:00

Présentations dans la paume de votre main

Oubliez de transporter un ordinateur portable lourd et des câbles pour les présentations. Avec le Galaxy Z Fold2, vous pouvez tout faire de la paume de votre main.

À l’aide de Samsung DeX, vous pouvez vous connecter sans fil à un téléviseur intelligent pour afficher votre présentation tout en contrôlant vos diapositives depuis votre Galaxy Z Fold2.1 Vous pouvez également lire les notes de l’appareil tout en feuilletant les diapositives, afin de ne jamais oublier les informations importantes.

18h00

Détente faite à votre façon

Il n’y a rien de mieux que de pouvoir quitter le mode travail à la fin d’une longue journée en s’asseyant et en se détendant avec vos médias préférés.

Le Galaxy Z Fold2 améliore votre expérience visuelle en vous permettant de configurer votre appareil pour qu’il soit mains libres à l’aide du mode Flex afin que vous puissiez vous détendre au maximum tout en profitant d’une vidéo. Placez simplement votre appareil devant vous, cliquez sur play et vous sentirez le stress de la journée vous quitter en un rien de temps.

1 La connexion sans fil Samsung DeX est disponible sur les téléviseurs intelligents qui prennent uniquement en charge la mise en miroir de l’écran du téléphone. (Pour une expérience optimale, utilisez les téléviseurs intelligents Samsung lancés en 2019 ou version ultérieure.)