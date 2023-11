Pourquoi les enfants sont-ils si obsédés par les nuggets de poulet ?

Qu’elles soient secrètement mélangées à du chou-fleur et des pois chiches ou en forme de stégosaures, de Minions, de Mickey Mouse et de personnages Marvel, les nuggets de poulet d’aujourd’hui sont construits différemment. Mais alors que les rayons des congélateurs des épiceries se remplissent d’options à base de plantes et de retombées comme les « bâtonnets de poulet » et les « frites de poulet », une chose qui reste constante est l’emprise que ces galettes ont eu sur la cuisine des enfants – et le jugement porté sur les parents qui obligent.

Peut-être que rien n’a rendu cela plus évident que les réponses au récent rappel de 30 000 livres de « pépites amusantes » en forme de dinosaure de Tyson Foods à la suite de plaintes concernant la contamination par le métal : d’un côté, les parents déplorent la perte de leur aliment de base pour tout-petits et s’interrogent sur les remboursements, et de l’autre, les critiques qui leur donnent du fil à retordre pour servir leurs enfants, pour citer un intervenant, des « déchets traités ».

D’autres ont pris la parole pour défendre les parents. “Si quelqu’un a ça dans son réfrigérateur, c’est probablement parce qu’un enfant le veut”, peut-on lire un commentaire.

Mais pourquoi? Ce qui rend les nuggets de poulet si attrayants auprès des jeunes palais, dans la mesure où les supermarchés en proposent des dizaines de variétés (sans gluten, Congelé-inspirés, vous l’appelez) et vous ne rêveriez pas de voir un menu pour enfants aux États-Unis – des repas scolaires aux Happy Meals – sans eux ? Voici ce que disent les experts.

Pourquoi les enfants adorent les nuggets de poulet

Il est logique que les enfants soient attirés par des aliments en forme de dinosaures et de personnages Disney. Mais qu’est-ce qui les séduit spécifiquement dans les nuggets de poulet ?

“Les nuggets de poulet n’ont pas un profil gustatif prononcé et peuvent souvent être considérés comme” fades “”, explique Ali Bandier, diététiste et fondateur de Santé Senta. “Les aliments fades tels que les nuggets de poulet, les pâtes et le pain plaisent souvent aux enfants sensoriels, hésitants ou difficiles.”

Diététiste Diana Rice de Nutrition des petites graines et Enfants anti-régime souligne que les nuggets sont « plus faciles à mâcher que d’autres sources de protéines », comme un steak ou une poitrine de poulet grillée, ce qui est une considération importante pour les enfants qui maîtrisent encore les mécanismes de l’alimentation. Les nuggets, ajoute-t-elle, sont quelque chose que les enfants – qui pourraient se méfier des repas plus compliqués à plusieurs composants – peuvent « naviguer » en toute confiance. En plus, ils sont pratiques.

“Je spécule un peu, mais quand tu es un enfant et que tu y vas, y vas, y vas tout le temps, [nuggets do the trick]”, a déclaré Rice à Yahoo Life. “Je crois fermement que le corps des enfants obtiendra ce dont il a besoin lorsque les adultes feront leur travail consistant à fournir de la nourriture. C’est un moyen rapide d’y parvenir, ce qui est une bonne chose.”

Les nuggets peuvent également ressembler à un aliment réconfortant et sûr, car les enfants y sont habitués. En d’autres termes : qu’est-ce qui est venu en premier, la nugget de poulet ou le parent à court de temps ? Rice déclare : « Beaucoup d’entre nous, mamans, sont probablement devenues mères en disant : « Je ne vais pas servir de nuggets de poulet à mes enfants ». Mais ensuite, vous arrivez à la fin de cette journée bien remplie et vous vous dites : « Oh, ils vont le manger et ça marche vraiment, et, vous savez, il contient des protéines. Et donc je pense que les enfants s’y sont en quelque sorte habitués parce que nous commençons à le leur servir si jeunes. »

“Les enfants acceptent mieux les aliments qui leur sont proposés le plus fréquemment”, ajoute Bandier. “Les nuggets de poulet sont généralement proposés beaucoup plus souvent que les boulettes de viande, par exemple. Cette exposition répétée aux nuggets de poulet permet aux enfants de se sentir en sécurité.”

Un autre facteur est ce que Rice appelle la « fidélité sensorielle », qui explique pourquoi votre enfant ne mange qu’une seule marque spécifique de macaroni au fromage ou refuse les nuggets faits maison parce que la texture n’est pas tout à fait la même. « Avec les enfants, il y a… un peu de néophobie: Que va-t-il se passer si j’essaie cette nouvelle chose et que c’est une expérience en bouche que je n’apprécie pas ? », dit-elle. Les nuggets de poulet, en revanche, sont « prévisibles ».

Les parents devraient-ils se sentir coupables de servir des nuggets de poulet ?

En termes simples, non. Même si Rice concède que certains considèrent la consommation de nuggets de poulet comme une « mauvaise chose – comme si vous rendiez vos enfants accros ou autre », elle voit les choses différemment. “Je dirais que c’est une très bonne chose, car c’est un aliment très pratique qui répond aux besoins nutritionnels de nos enfants lorsque nous sommes à la fin d’une journée bien remplie et que nous avons juste besoin de nourrir nos enfants et c’est si facile et ils l’acceptent. “.

La valeur nutritionnelle des nuggets de poulet peut « varier considérablement », ajoute Bandier, qui encourage les parents à « faire des choix éclairés concernant la qualité et la fréquence de consommation ». Du point de vue d’un diététiste, le poulet, même sous forme de nuggets, peut donner aux enfants une sensation de satiété et de satiété tout en étant une bonne source non seulement de protéines mais aussi de zinc, niacine et l’acide aminé tryptophane, qui participe à la production de la sérotonine, l’hormone du bien-être. Les nuggets constituent également un repas « rapide et peu coûteux », note Bandier.

Cela dit, Bandier prévient que « toutes les nuggets de poulet ne sont pas égales ». Alors que certaines marques proposent des légumes ajoutés, une grande partie de ce que vous trouverez dans la section congélateur est ultra-transformée et remplie d’additifs et d’excès de sodium. Cela les rend mieux adaptés comme friandise occasionnelle plutôt que comme aliment de base quotidien, ajoute-t-elle, bien que les parents puissent également se tourner vers des options frites ou cuites au four à base de viande de poitrine de poulet maigre.

Rice, quant à elle, se méfie des « alarmistes » et de « l’élitisme » entourant les aliments ultra-transformés comme les nuggets, dans lesquels les parents à faible revenu sont souvent vilipendés pour avoir donné de la « cochonnerie » à leurs enfants sans aucune reconnaissance des problèmes systémiques (faibles revenus). salaires, manque de soins de santé et autres soutiens, etc.) en jeu.

“Je pense que les nuggets de poulet sont excellents car ils contiennent des protéines, des glucides et des graisses dans un seul aliment”, explique Rice. “Ce sont les principales choses dont les enfants ont vraiment besoin pour grandir et s’épanouir. Par exemple, nous pouvons parler des micronutriments, mais nous devons d’abord aborder les macronutriments. Et c’est comme si nous étions obsédés par les ingrédients de ce produit alors que nous pourrions l’être. obsédé par [things like] Pouvons-nous offrir davantage d’aide aux mères pour la garde d’enfants et pouvons-nous modifier le système alimentaire pour fournir davantage de fruits et de légumes aux quartiers à faible revenu ? Je pense que c’est une grande diversion.”

Selon Rice, les parents ne devraient vraiment s’inquiéter que si leur enfant est seulement manger des nuggets de poulet, car cela pourrait indiquer un trouble de la prise alimentaire restrictive ou un autre problème d’alimentation. “Je ne m’inquiéterais pas du fait que la nourriture elle-même soit constituée de nuggets de poulet, sauf qu’en fin de compte, tout être humain aura besoin d’une alimentation plus diversifiée pour répondre à ses besoins nutritionnels”, dit-elle.

Y a-t-il une vie au-delà des nuggets de poulet ?

Si votre enfant se nourrit principalement de McNuggets ces jours-ci, rassurez-vous : les choses vont probablement changer. Bandier recommande aux parents d’adopter une approche proactive en optant pour des versions de pépites plus saines ou même en expérimentant des versions faites maison, en utilisant de la farine d’amande, de la chapelure de blé entier ou des céréales à grains entiers broyées comme panure. Si cela ne suffit pas, elle suggère aux parents de faire attention à la taille des portions et de proposer de la variété dans le reste de l’assiette. “Consommer une portion appropriée de nuggets de poulet avec d’autres aliments nutritifs peut aider à maintenir l’équilibre alimentaire de votre enfant”, explique Bandier.

Il existe également une possibilité de « chaîne alimentaire », qui, explique Rice, consiste à apporter de petits changements à un aliment familier. Un exemple serait la suggestion de Bandier de servir des nuggets avec une sauce maison ou une trempette à base de yaourt au lieu du ketchup sucré, ou de servir des bouchées de poitrine de poulet grillée. Pour un amateur de fromage grillé, enchaîner les aliments peut signifier changer la façon dont le sandwich est coupé, puis passer du pain blanc au pain de blé, puis expérimenter différents fromages ou y glisser une tranche de charcuterie.

Bien sûr, il y a des adultes qui sont toujours accros à leurs nuggets – et ce n’est pas grave aussi, dit Rice, qui a vu des clients adultes s’épanouir simplement en ajoutant des nuggets, par exemple, à une salade en sachet lorsqu’ils sont trop débordés ou fatigués. cuisiner. Les filets de poulet – agrémentés de salade ou d’autres légumes – sont également un repas familial hebdomadaire préféré dans sa propre maison.

“Le travail est fait et je ne suis pas stressée à l’idée du dîner, ce qui est, je pense, tout aussi important pour ma santé que ce que je mets sur la table”, dit-elle.