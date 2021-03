Pourquoi les enfants sont ciblés

Deux filles de Humaira Mustapha ont été enlevées lorsque des hommes armés ont attaqué une école de filles dans l’État de Zamfara

Depuis décembre, plus de 600 élèves ont été enlevés dans des écoles du nord-ouest du Nigéria, soulignant une évolution inquiétante de la crise des enlèvements contre rançon dans le pays.

L’enlèvement de vendredi de près de 300 élèves de l’école secondaire des sciences pour filles du gouvernement à Jangebe, dans l’État de Zamfara, qui a pris fin avec leur libération, était le deuxième enlèvement de masse dans les écoles en moins de 10 jours. Vingt-sept garçons et leurs enseignants qui ont été emmenés dans une école de Kagara, dans l’État du Niger, le 17 février, ont été libérés samedi.

Les autorités affirment que de récentes attaques contre des écoles dans le nord-ouest ont été menées par des « bandits », un terme vague pour désigner des ravisseurs, des voleurs armés, des voleurs de bétail, des bergers peuls et d’autres milices armées opérant dans la région, largement motivées par l’argent.

Beaucoup ici pensent qu’une infrastructure de sécurité faible et des gouverneurs qui ont peu de contrôle sur la sécurité dans leurs États – la police et l’armée sont contrôlées par le gouvernement fédéral – et ont eu recours au paiement de rançons, ont fait des enlèvements massifs une source de revenus lucrative.

C’est une accusation que les gouverneurs nient. Le gouverneur de Zamfara, Bello Matawalle, qui dans le passé a promis des bandits « repentants » avec des maisons, de l’argent et des voitures, a déclaré que les gens n’étaient « pas à l’aise » [with his] initiative de paix « sabotaient ses efforts pour mettre fin à la crise.

Jusqu’à présent, les victimes d’enlèvements étaient généralement des voyageurs de la route dans le nord-ouest du Nigéria, qui paient entre 20 et 200000 dollars pour leur liberté, mais depuis l’enlèvement bien médiatisé en 2014 de 276 écolières du lycée de Chibok par des militants islamistes de Boko Haram dans l’État de Borno. , davantage de groupes armés ont eu recours à des enlèvements massifs d’étudiants.

Des ravisseurs récompensés par des voitures et de l’argent

L’enlèvement de centaines d’étudiants plutôt que de voyageurs de la route garantit la publicité et l’implication du gouvernement dans les négociations, ce qui pourrait signifier des millions de dollars en rançon.

L’expert en sécurité Kemi Okenyodo estime que cela a rendu les enlèvements lucratifs pour les gangs criminels.

L’histoire continue

« La décision de paiement de la rançon doit être revue. Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour empêcher les enlèvements afin d’éviter le paiement d’une rançon? » elle a demandé.

Le président Muhammadu Buhari a également insinué que les gouverneurs des États alimentaient la crise.

« Les gouvernements des États doivent revoir leur politique de récompense des bandits avec de l’argent et des véhicules. Une telle politique a le potentiel de se retourner contre nous avec des conséquences désastreuses », a-t-il déclaré.

Les gouvernements des États doivent revoir leur politique de récompense des bandits avec de l’argent et des véhicules. Une telle politique risque de se retourner contre nous avec des conséquences désastreuses. Les États et les gouvernements locaux doivent également jouer leur rôle en étant proactifs dans l’amélioration de la sécurité dans et autour des écoles. – Muhammadu Buhari (@MBuhari) 26 février 2021

Le cerveau de l’enlèvement de plus de 300 étudiants dans l’État de Katsina en décembre a récemment été gracié dans l’État voisin de Zamfara après s’être «repenti» et avoir remis ses armes au gouvernement.

Auwalu Daudawa et sa bande se sont vu promettre un logement dans la ville par le gouverneur Matawalle, ainsi qu’une aide pour améliorer leurs moyens de subsistance.

En juillet de l’année dernière, M. Matawalle a promis aux bandits deux vaches pour chaque arme AK-47 qu’ils rendaient.

Le cerveau de l’enlèvement de 300 écoliers à Kankara, Auwalu Daudawa (avec micro) et d’autres membres de son gang ont été accueillis au siège du gouvernement de l’État de Zamfara.

Contrairement à son prédécesseur qui a été sévèrement critiqué pour sa gestion de l’enlèvement des filles de Chibok, M. Buhari n’est pas venu pour d’énormes quantités de condamnation publique sur la crise des enlèvements, en grande partie en raison de la bonne volonté gagnée en négociant la libération de certaines des filles de Chibok dans son Premiers jours.

Ses partisans affirment également que son gouvernement a été plus réactif pour obtenir la libération des étudiants enlevés, bien que des dizaines, dont Leah Sharibu, une chrétienne kidnappée lorsque Boko Haram a attaqué leur école à Dapchi en 2018, restent en captivité.

Mais la sécurité au Nigéria s’est détériorée sous M. Buhari – il y a eu quatre enlèvements massifs d’étudiants sous sa direction. Le fait que trois de ces événements se soient produits dans le nord-ouest met en évidence l’aggravation de l’insécurité dans cette partie du pays, tandis que l’attention internationale se concentre sur l’insurrection de Boko Haram à des centaines de kilomètres dans le nord-est.

Carte: Nigéria

Bien que l’armée mène actuellement une opération contre les bandits dans la région, des communautés ont été pillées et la plupart des réserves forestières de la région sont sous le contrôle de criminels.

Qu’est-ce qui a été fait pour sécuriser les écoles?

Une «Initiative pour une école sûre» a été lancée après l’enlèvement des filles de Chibok pour renforcer la sécurité dans les écoles du nord-est du Nigéria en construisant des clôtures autour d’elles.

Au moins 20 millions de dollars (14 millions de dollars) ont été promis pour le projet de trois ans, qui a été soutenu par l’Envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale, Gordon Brown, l’ancien Premier ministre britannique.

De nombreuses écoles de conteneurs ont été construites en tant qu’espaces d’apprentissage temporaires dans le cadre du programme, mais on ne sait pas si des clôtures ont été construites dans les communautés touchées.

Les filles de Zamfara ont été arrachées de leurs dortoirs au milieu de la nuit

Bien que la plupart des récents enlèvements se soient produits dans le nord-ouest, qui n’étaient pas couverts par l’Initiative pour la sécurité dans les écoles, l’enlèvement en 2018 de 110 écolières de Dapchi, dans le nord-est de l’État de Yobe, a soulevé des questions sur le succès de l’initiative.

L’armée nigériane a construit des postes à proximité de certaines écoles, mais le nombre d’écoles dans le nord signifie que beaucoup sont laissées sans protection.

Certaines écoles ont employé des vigiles locaux armés d’armes locales, mais cela s’est souvent avéré inefficace contre les bandits lourdement armés.

Vous pourriez également être intéressé par:

Comment les Nigérians ont-ils réagi?

Contrairement à l’enlèvement des filles Chibok qui a attiré l’attention du monde entier, il n’y a pas eu beaucoup de réaction aux enlèvements ultérieurs.

Il n’y a pas eu de hashtags comme #BringBackOurGirls qui ont attiré un soutien mondial à l’époque et ont aidé à faire pression sur le président Jonathan pour qu’il agisse, ni de manifestations de rue au Nigéria.

Bukky Shonibare, co-fondateur du groupe Bring Back Our Girls, qui était impliqué dans les manifestations à Abuja lors de l’incident de Chibok, a déclaré que les Nigérians étaient épuisés par la fréquence des enlèvements massifs.

« Il n’y a qu’une limite à ce que le cœur peut supporter, les Nigérians ont beaucoup souffert après l’enlèvement des filles de Chibok … les gens sont vraiment fatigués », a-t-elle déclaré à la BBC.

Elle a déclaré que malgré l’absence de manifestations de rue lors des enlèvements ultérieurs, son groupe a travaillé dans les coulisses pour faire pression.

Les Nigérians sur les réseaux sociaux se sont moqués de la gestion par le président de la crise des enlèvements en utilisant le hashtag #ThingsMustChange employé par M. Buhari lors de sa campagne électorale en 2015.

Ce tweet de 2015, quand il disait: « Comment 219 filles peuvent-elles être portées disparues dans notre pays, et notre leader semble incapable d’agir? #ThingsMustChange », a été saisi par les tweeters.

Comment l’éducation dans la région a-t-elle été affectée?

Les autorités des États de Kano et Yobe ont ordonné la fermeture de plus de 20 écoles ce week-end en raison de l’insécurité.

Certaines écoles ont également été récemment fermées dans les États de Zamfara et du Niger.

Dans les États de Borno, Yobe et Adamawa, des dizaines d’écoles ont été fermées pendant des années en raison de l’insurrection de Boko Haram.

Pour une région avec un taux élevé d’enfants non scolarisés, il s’agit d’une perturbation massive des gains enregistrés ces dernières années, aggravée par les restrictions de l’année dernière imposées en raison de Covid..

Selon l’Unicef, il y a un taux net de fréquentation de 53% seulement dans les écoles primaires du nord du Nigéria, bien que l’enseignement à ce niveau soit gratuit et obligatoire. Le niveau des filles est encore plus bas en raison des normes et pratiques socioculturelles qui découragent la fréquentation de l’éducation formelle, a-t-il déclaré.

« L’implication de ces [abductions] Les parents ou tuteurs ont-ils peur de permettre à leurs pupilles d’aller à l’école », a déclaré Mme Shonibare.

« Cela nous ramène littéralement sur les gains que nous avons réalisés [especially] en ce qui concerne l’éducation des filles », a-t-elle déclaré.

La vague d’attaques contre des écoles dans le nord-ouest signale un double assaut contre l’éducation dans la région.

Les bandits, motivés par l’argent, pourraient être idéologiquement différents de groupes comme Boko Haram dans le nord-est, qui sont contre l’éducation laïque, mais ensemble, ils ont un effet dévastateur sur l’éducation dans le nord du Nigéria.