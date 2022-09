PRINCE EDWARD, comte de Wessex et Sophie, comtesse de Wessex ont eu deux enfants ensemble, Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

Les petits-enfants de la défunte reine n’ont pas hérité de titres royaux à leurs noms et en voici la raison.

Qui sont les enfants du prince Edward ?

Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor – née le 8 novembre 2003 – et James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor – né le 17 décembre 2007 – sont les enfants de Prince Edward et de Sophie Rhys-Jones.

Les frères et sœurs – tous deux nés à l’hôpital Frimley Park à Surrey – sont les plus jeunes petits-enfants de la reine.

Louise a été la dernière enfant à porter la robe de baptême royale d’origine lorsqu’elle a été baptisée en 2004.

Ses parrains et marraines sont Lady Sarah Chatto, Lord Ivar Mountbatten, Lady Alexandra Etherington, Francesca Schwarzenbach et Rupert Elliott.

Le prince Edward et sa femme Sophie ont décidé que leurs enfants n’hériteraient pas des titres royaux Crédit : PA

Elle a fréquenté la St George’s School du château de Windsor avant de déménager à la St Mary’s School d’Ascot en 2017.

James a été baptisé en 2008 dans la chapelle privée du château de Windsor et ses parrains et marraines sont Alastair Bruce de Crionaich, Duncan Bullivant, Thomas Hill, Denise Poulton et Jeanye Irwin.

Le jeune fréquente actuellement Eagle House School, une école préparatoire près de Sandhurst dans le Berkshire.

Louise et James ont pris part à leur premier engagement à l’étranger en avril 2015 lorsqu’ils ont accompagné leurs parents lors d’un voyage en Afrique du Sud.

Et en 2011, à 7 ans, Louise était demoiselle d’honneur au mariage du prince William et de Kate.

Les enfants vivent avec leurs parents à Bagshot Park dans le Surrey, mais la résidence officielle de la famille à Londres est basée à Buckingham Palace.

Pourquoi les enfants du prince Edward n’ont-ils pas de titres officiels de prince et de princesse ?

La reine et le duc d’Édimbourg avaient huit petits-enfants, dont Louise et James, Peter et Zara Phillips, les princesses Beatrice et Eugénie et les princes William et Harry.

Pourtant, tous n’ont pas reçu de titres héréditaires.

Lors de son mariage avec Sophie Rhys-Jones, le prince Edward a convenu avec la reine que leurs enfants seraient considérés comme les enfants d’un comte, au lieu d’être appelés Son Altesse Royale.

Les enfants de la princesse Anne, Zara et Peter, n’ont pas non plus de titres royaux, mais Louise et James sont les premiers descendants masculins de la reine à ne pas en avoir.

Les enfants sont également les premiers à être autorisés à utiliser correctement le nom de famille Mountbatten-Windsor.

Par conséquent, la fille du prince Edward est Lady Louise Mountbatten-Windsor, au lieu de SAR la princesse Louise de Wessex.

Leur fils est James, vicomte Severn, qui utilise le titre subsidiaire de son père par courtoisie et n’est pas SAR le prince James de Wessex.

On pense que le changement dans la famille royale est intervenu après que le roi Charles a décidé que la famille devrait avoir un plus petit nombre de membres pour s’acquitter de ses fonctions royales.

En 2020, Sophie, qui a épousé le prince Edward en 1999, a déclaré que ses enfants ne travailleraient pas à titre officiel pour la famille royale à l’âge de 18 ans.

Elle a déclaré au Sunday Times : “Nous essayons de les élever en sachant qu’ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie.

“Nous avons donc pris la décision de ne pas utiliser les titres HRH. Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais c’est très peu probable.”

Les enfants du prince Edward sont-ils alignés sur le trône ?

Louise est 15e dans l’ordre de succession au trône britannique, tandis que James est 14e dans l’ordre de succession au trône.

Leur père, le comte de Wessex, qui est le plus jeune enfant de la reine, est actuellement 13e en ligne.

Le trône passera au prince Willaim si le roi abdique, se retire ou meurt.

Les règles de la succession royale ont considérablement changé ces dernières années.

Les dirigeants de 16 pays du Commonwealth britannique (dont l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Jamaïque) ont voté en 2011 pour modifier la tradition séculaire afin d’inclure les filles ainsi que les fils.

Auparavant, les filles ne pouvaient hériter du trône que s’il n’y avait pas de fils vivants.

Ce changement dans la succession royale signifie que la princesse Charlotte, en tant que fille de William et Kate, est en avance sur son jeune frère.

Auparavant, si le troisième enfant était un garçon, il sautait la princesse dans la ligne de succession.

Cette nouvelle règle ne prend en compte que les enfants nés après 2011, ce qui signifie que James, né en 2007, devance sa sœur aînée, Louise, née en 2003.