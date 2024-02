Pourquoi les enfants de Kate Middleton ne lui ont pas rendu visite à l’hôpital

Comme Kate Middleton continue de se rétablir à la maison après une chirurgie abdominale planifiée qu’elle a subie à la mi-janvier, ET a appris la raison pour laquelle ses enfants ne lui ont pas rendu visite pendant qu’elle était à l’hôpital.

Une source confirme que les trois enfants de la princesse de Galles avec son mari Prince William — Prince Georgedix, Princesse Charlotte8, et Prince Louis5 ans – ne sont pas allés à la London Clinic pendant le séjour de leur mère à l’hôpital car il était important pour le couple que la routine des enfants ne soit pas perturbée.

La source ajoute que le prince William, 41 ans, et la princesse Kate, 42 ans, voulaient protéger leurs enfants et maintenir un sentiment de normalité. Ils affirment également que des efforts ont été déployés pour éviter les inquiétudes.

La mise à jour intervient quelques jours seulement après que Kate soit sortie de l’hôpital et soit retournée chez elle à Windsor, en Angleterre. Le lundi, une source a déclaré à ET que le prince de Galles “s’est temporairement retiré de ses fonctions royales afin de prendre soin de sa femme et il n’est pas prévu qu’il reprenne ses engagements immédiatement”.

Selon la source, Kate et leurs trois enfants sont “la première priorité de William et il ne reviendra pas à des engagements publics tant que la princesse Kate ne sera pas installée”.

Chris Jackson/Getty Images

Plus tôt ce mois-ci, le palais de Kensington a publié une déclaration à ETpartageant que l’opération de la princesse de Galles a été un succès et qu’elle serait en convalescence à la London Clinic pendant jusqu’à deux semaines.

“L’opération a réussi et elle devrait rester à l’hôpital pendant 10 à 14 jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence”, indique le communiqué. “Sur la base des avis médicaux actuels, il est peu probable qu’elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques.”

Le palais a ajouté que Kate “apprécie l’intérêt” que cette nouvelle suscitera, mais a ajouté : “Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants ; et son souhait que son examen médical personnel les informations restent privées.

Mark Cuthbert/Presse britannique via Getty Images

Kate a des antécédents d’hospitalisations car elle a souffert d’hyperemesis gravidarum pendant ses grossesses avec ses trois enfants. La maladie provoque de graves vomissements et des nausées. On ne sait pas si cette condition a quelque chose à voir avec la chirurgie abdominale que Kate a récemment subie.

Sa dernière apparition publique a eu lieu lorsqu’elle a rejoint la famille royale, dont le roi Charles III et la reine Camilla, lors du service du jour de Noël à l’église de Sandringham. Plus tôt ce mois-ci, Kate a fêté ses 42 ansrecevant les vœux en ligne des membres de la famille royale.

