Pourquoi les employeurs doivent-ils reconnaître ces problèmes en temps de pandémie?

La pandémie COVID-19 a changé le tissu même des espaces de travail en un an seulement. Elle contraint les entreprises à fonctionner dans un cadre incertain, complexe et ambigu. Dans de telles circonstances, il y a un besoin désespéré de pratiques conventionnelles telles que le commandement et le contrôle cèdent la place à des méthodes plus empathiques, de sorte que les employés qui font face à l’épuisement professionnel, à la solitude ou au deuil, comme beaucoup sont dus à la pandémie, ne le font pas. se sentir non soutenu, dit l’auteur Ruchira Chaudhary, dans son livre, Coaching: le code secret d’un leadership hors du commun.

Dans le livre, Chaudhary, qui est coach exécutif et ancien élève de la Booth School of Business de l’Université de Chicago, écrit: «Des sujets comme le deuil sont rarement abordés au travail. En fait, le plus souvent, nous ne savons même pas si nous devrions discuter de tels sujets. Les leaders, les experts en santé mentale et les entraîneurs nous disent tous qu’il n’y a rien de mal à dire que vous n’êtes pas bien. Les sentiments de chagrin, de solitude et de déconnexion sont réels. Il est normal de répondre en disant: «En fait, je deviens complètement fou de travail, de tâches ménagères, d’un jeune enfant et de soins aux personnes âgées.

L’aspect le plus troublant de cette pandémie est peut-être son caractère ouvert. S’il s’agissait d’un état temporaire, nous pourrions dire à haute voix: «Cela aussi passera, accrochez-vous. Si nous savions qu’il y avait de la lumière au bout du tunnel, et que nous sortirions finalement du long tunnel sombre et qu’il y aurait bientôt un soleil radieux, les choses auraient été très différentes.

En tant que leader, c’est une période de test pour vous. Il s’agit de maintenir le bon équilibre et de rester concentré sur le progrès dans un climat d’incertitude déstabilisante. Cela signifie aider vos employés à gérer des émotions complexes – chagrin, stress, solitude – auxquelles la plupart d’entre nous ne sont tout simplement pas habitués sur le lieu de travail, du moins à l’échelle que nous vivons actuellement.

Un article, publié dans Harvard Business Review, analyse en détail le processus de deuil.

«Comprendre les étapes du deuil est un début. Mais chaque fois que je parle des étapes du deuil, je dois rappeler aux gens que les étapes ne sont pas linéaires et peuvent ne pas se produire dans cet ordre. Ce n’est pas une carte mais elle fournit des échafaudages pour ce monde inconnu. Il y a un déni, ce que nous disons souvent au début: ce virus ne nous affectera pas. Il y a de la colère: vous me faites rester à la maison et vous enlevez mes activités. Il y a des négociations: d’accord, si je m’éloigne socialement pendant deux semaines, tout ira mieux, non? Il y a de la tristesse: je ne sais pas quand cela se terminera. Et enfin il y a l’acceptation. Cela se produit; Je dois comprendre comment procéder. L’acceptation, comme vous pouvez l’imaginer, est là où réside le pouvoir. Nous trouvons le contrôle dans l’acceptation. Je peux me laver les mains. Je peux garder une distance de sécurité. Je peux apprendre à travailler virtuellement. »

En tant que dirigeants, pouvons-nous faire notre part pour amener notre peuple à ce stade, au stade de l’acceptation? Les dirigeants devraient aider leur peuple à accepter la réalité et à trouver un sens à sa vie, en acceptant cette réalité. »

Le livre de Chaudhary explore certains des ingrédients clés d’un leadership percutant soutenu par des recherches et des idées incisives. Elle écrit,

«Premièrement, les dirigeants doivent renforcer leur résilience et celle de leurs équipes en prenant en charge la manière dont ils envisagent le malheur, la crise et l’adversité. Définie comme la capacité de se remettre rapidement des difficultés, ou la capacité de faire face à une situation de crise ou d’atteindre rapidement le statut d’avant la crise, la résilience est peut-être l’ingrédient le plus essentiel de ce mix de leadership aujourd’hui.

Les gestionnaires résilients doivent être agiles et faire preuve de rapidité dans la prise de décisions (même lorsqu’ils ne connaissent pas les réponses) et passer de l’analyse à un plan d’action (et de réaction). Il s’agit de changer votre façon de penser de ce qui a causé cette crise à la façon dont nous la résolvons. Essentiellement, il s’agit de passer d’une réflexion axée sur la cause à une réflexion axée sur la réponse où l’accent est strictement tourné vers l’avenir.

Définir d’abord l’objectif final ou la destination et travailler à rebours pour exécuter le plan aidera les employés à envisager l’avenir et se stabilise émotionnellement, suggère Punit Renjen, directeur général mondial de Deloitte. Il ajoute: «Tout au long de la pandémie, les organisations du monde entier ont fait preuve d’une agilité remarquable, changeant littéralement les modèles commerciaux du jour au lendemain: mise en place de dispositifs de travail à distance; délocaliser des processus commerciaux entiers vers des zones géographiques moins touchées; initier une coopération multi-entreprises pour redéployer les employés licenciés dans tous les secteurs. Dans chaque situation, l’urgence des résultats a prévalu sur les réponses bureaucratiques traditionnelles. Ces organisations ont réussi à le faire grâce à la résilience de leurs dirigeants. »

Choudhary dit qu’il est également important que la haute direction fasse confiance à ses employés, s’ils veulent de meilleurs résultats. Elle utilise la recherche pour démontrer que la confiance produit de réels résultats en termes de croissance économique, de valeur actionnariale accrue et d’innovation, de stabilité communautaire accrue et de meilleurs résultats en matière de santé. Elle écrit,

«’Du point de vue des employés, considérez que plus de 60 pour cent des travailleurs estiment que la confiance entre la direction et les employés est primordiale pour leur satisfaction. C’est parce que les environnements de haute confiance permettent aux gens d’être eux-mêmes, et lorsque les gens peuvent se mettre au travail tout entier, ils sont non seulement plus créatifs, mais aussi plus productifs.

De nombreux dirigeants ont fait un travail phénoménal pour gagner cette confiance en naviguant habilement dans la pandémie, malgré le chaos, les variables inconnues et les conseils contradictoires au début de l’épidémie. Ils peuvent continuer à gagner cette confiance en réfléchissant à la façon dont ils peuvent reconstruire un espace sûr pour leurs employés lorsqu’ils retournent au travail (littéralement et métaphoriquement), à la façon dont ils s’étirent pour trouver le temps de coacher et de guider en ces temps incertains, et comment ils font de leur mieux pour préserver les emplois plutôt que de réduire les coûts d’organisation face à des pertes imminentes.

Par conséquent, la confiance est aussi importante dans une relation professionnelle que dans une relation personnelle. Lorsque les dirigeants, malgré leurs horaires fous, trouvent le temps de se renseigner sur leurs collaborateurs, ils créent avec eux une équation personnelle, basée sur la confiance. »

(Les extraits ci-dessus ont été utilisés avec la permission de Penguin Publishers.)