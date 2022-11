Pourquoi les élections de mi-mandat aux États-Unis sont susceptibles d’avoir un effet profond sur les droits des femmes en Amérique | Nouvelles américaines

Dans un parc un samedi après-midi dans la banlieue d’Atlanta, un groupe de jeunes femmes se rassemble, mangeant de la pizza et discutant.

Mais ce n’est pas un bavardage inutile, ils discutent de la future direction de ce pays, et plus précisément de ce que les élections de mi-mandat de mardi signifient pour leurs droits reproductifs.

La plupart d’entre eux sont des électeurs pour la première fois et ont été stimulés par la décision de la Cour suprême plus tôt cette année de révoquer le droit constitutionnel de choisir l’avortement, connu familièrement sous le nom de Roe contre Wade. Ils font du bénévolat auprès du fournisseur d’avortement Planned Parenthood et sollicitent des électeurs potentiels dans un quartier majoritairement noir.

“Je pense qu’il est important que les gens comprennent que vous avez une voix et un mot à dire sur la question”, a déclaré Brandy Nalyana, d’Atlanta.

“Avec le renversement de Roe v Wade, vous vous sentiez impuissant, vous étiez dans la rue et personne ne vous écoutait. Mais maintenant que nous avons des examens à mi-parcours, vous pouvez enfin utiliser votre voix.”

Image:

Brandy Nalyana, d’Atlanta



Ils font partie d’une stratégie déployée dans tout le pays pour utiliser le patchwork de plus en plus restrictif des droits à l’avortement pour conduire les électeurs aux urnes.

Chaque État décide désormais unilatéralement des droits à l’avortement qui sont appliqués et 13 États ont déjà interdit ou sévèrement restreint l’accès à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême.

Les démocrates espèrent motiver les femmes, en particulier, à voter bleu et protéger leur futur droit de choisir.

Nalah Lewis, responsable des politiques chez Reproductive Justice, fait du porte-à-porte, encourageant les gens à se rendre aux urnes mardi.

En tant que jeune femme, elle s’est fait avorter et veut que les autres aient le droit de choisir.

“Personnellement, je n’étais pas préparé mentalement à [having a child]. Je n’avais pas les moyens financiers pour cela et je voulais terminer mes études”, explique Nalah.

Image:

Nalah Lewis est responsable des politiques chez Reproductive Justice



“Les républicains font des heures supplémentaires pour nous priver de nos droits. Je ne peux pas imaginer devoir conduire à des centaines de kilomètres et m’inquiéter pour la garde des enfants et s’absenter du travail ou ne pas avoir les fonds pour pouvoir le faire. Je suis furieux et c’est pourquoi je demande aux gens de savoir que l’avortement est sur le bulletin de vote.”

Les partisans du choix pro craignent que si les deux chambres du Congrès se tournent vers les républicains, il pourrait y avoir un effort pour instituer une interdiction fédérale et nationale de l’avortement, privant les États de leur capacité à maintenir l’avortement légal.

En Géorgie, la course au Sénat très disputée oppose le révérend démocrate sortant Raphael Warnock au républicain Herschel Walker, une ancienne star du football américain soutenue par l’ancien président Donald Trump.

Image:

Le républicain Herschel Walker est une ancienne star du football américain soutenue par l’ancien président Donald Trump.



La paire est actuellement dans l’impasse et si Walker gagne, cela pourrait être décisif pour renverser l’équilibre des pouvoirs dans ce pays vers le Parti républicain.

Walker a mené sa campagne sur un message anti-avortement. En août, il a déclaré qu’il soutenait une interdiction totale de l’avortement même en cas de viol et d’inceste, bien qu’il ait depuis révisé cela pour dire qu’il soutenait le statut actuel de la Géorgie d’une interdiction de six semaines avec des exceptions.

Mais des histoires du propre passé de Walker ont émergé et ont été saisies par son adversaire.

Deux femmes ont affirmé que Walker avait eu des relations extraconjugales avec elles et les avait payées, voire forcées, à se faire avorter lorsqu’elles sont tombées enceintes.

Walker a nié ces affirmations, non pas que le scandale semble l’affecter dans les sondages ou parmi sa base de soutien, qui reste inébranlable.

Beaucoup d’entre eux étaient à manger et à boire samedi lors d’une fête à l’extérieur du stade de football Georgia Bulldogs, l’équipe pour laquelle Walker a joué.

“Je ne m’inquiète pas pour ça”, déclare Vanessa Brosnan, une électrice républicaine et fan de football d’Atlanta, “je ne m’inquiète pas pour lui parce que c’est un bon gars. Il a peut-être un passé, mais il vous fait savoir ce que son passé est. Il y a une chose qui s’appelle le pardon.

D’autres sont clairs sur la base de leur soutien à Walker. “Je voterais pour Herschel simplement parce qu’il nous a donné un super football”, a déclaré Phillip Jennings, un agriculteur et fan des Georgia Bulldogs de Soperton, en Géorgie.

Il dit qu’il était un démocrate conservateur mais que le parti s’est “égaré” et qu’il votera désormais républicain sur le ticket.

“La criminalité sévit partout”, dit-il. “S’ils ne les tuent pas avec une arme à feu, ils essaient de les tuer avec un marteau et l’inflation tue aussi des gens.

“Nous sommes dans une situation affreuse dans ce pays, tant les républicains que les démocrates, nous avons besoin de beaucoup de leadership. Nous devons commencer à regarder vers l’avenir, mettre ces petits problèmes derrière nous.”

Alors que de nombreux électeurs semblent plus animés par des questions telles que la criminalité, l’immigration et l’inflation, les démocrates se concentrent sur le droit à l’avortement.

Après la décision de la Cour suprême de mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement, ils ont connu une augmentation significative dans les sondages, mais cela a maintenant disparu.

Dans l’état actuel des choses, ils pourraient se diriger vers des défaites importantes le soir des élections et cela aura probablement un effet profond sur les droits des femmes en Amérique.