Pourquoi les élections au Brésil pourraient avoir un impact sur Neymar, Tite, la Coupe du monde

Tite, à gauche, et Neymar, à droite, ont des points de vue opposés sur la manière dont la politique et le sport devraient interagir. Cette déconnexion condamnera-t-elle l’équipe nationale ? CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images

Dans moins de trois semaines, le Brésil – l’équipe de football – se rendra à la Coupe du monde 2022 au Qatar parmi les favoris pour tout gagner. Non seulement ils sont en tête du classement de la FIFA avant le tournoi, mais ils n’ont perdu que deux matchs de compétition au cours des six dernières années et ils disposent d’un mélange établi de vétérans et de jeunes, dirigé par un entraîneur, Tite, qui est un héros national. et une superstar, Neymar, qui battra probablement le record de Pelé en tant que meilleur buteur international du pays au Qatar ou peu de temps après.

Dimanche, le Brésil – la nation – se rend aux urnes lors d’un second tour âprement disputé opposant l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, connu sous le nom de Lula, au président sortant, Jair Bolsonaro. Même selon les normes généralement polarisées de la politique brésilienne, cela a été une compétition acrimonieuse et parfois vicieuse qui a divisé la nation.

C’est une juxtaposition assez remarquable d’événements majeurs de la vie brésilienne. Neymar a montré son soutien à Bolsonaro en apparaissant sur un livestream sur la chaîne YouTube du président et publier des vidéos sur les réseaux sociaux – l’attaquant du Paris Saint-Germain compte plus de 180 millions de followers sur Instagram uniquement – ​​soutenant le président sortant. Bien qu’il ne soit pas le seul membre de la Seleçao brésilienne à le soutenir, peu l’ont fait publiquement, et aucun ne peut égaler sa portée et sa popularité. Cela a même incité le challenger de Bolsonaro, Lula, suggérer que l’actuel président avait conclu un accord avec Neymar et son père pour pardonner une partie de sa dette fiscale en échange de son approbation.

2 Connexe

Nous sommes ici en territoire inconnu : l’un des deux candidats à la présidentielle accuse la plus grande star du pays d’avoir effectivement vendu son soutien politique à son rival à la veille d’une Coupe du monde. Mais cela ne s’arrête pas là.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

L’entraîneur du Brésil, Tite, sans mentionner le nom de Neymar, a déploré la “politisation” de l’équipe nationale. La référence oblique aux supporters de Bolsonaro, dont beaucoup se présentent aux rassemblements dans les célèbres maillots vert et or, était difficile à manquer. Il a également réaffirmé que il n’allait pas rencontrer Bolsonaroni pour l’envoi du Brésil avant la Coupe du monde, ni après, même s’il revient victorieux du Qatar.

Si le Brésil devient champion du monde et que Tite, en tant qu’entraîneur, ne se rend pas dans la capitale Brasilia pour rencontrer le président, il briserait une tradition qui remonte à 1958, lorsqu’ils ont remporté la première de leurs cinq Coupes du monde. C’est l’équivalent d’un vainqueur du Super Bowl déclinant une invitation à la Maison Blanche, avec la particularité supplémentaire qu’un vainqueur du Super Bowl est l’une des 32 franchises ; la Selecao est l’incarnation footballistique de 214 millions de Brésiliens, et Bolsonaro sera président même s’il perd le second tour puisque son mandat ne se termine que le 31 décembre, deux semaines après la finale de la Coupe du monde.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Il y a une histoire de tension entre Tite et Bolsonaro. En 2019, lorsque le Brésil a remporté la Copa America et que Bolsonaro a remis des médailles aux joueurs et au personnel, Tite n’a donné au président qu’une poignée de main superficielle avant de s’éloigner rapidement. Deux ans plus tard, il a critiqué Bolsonaro pour avoir insisté pour que le Brésil accueille à nouveau la compétition, dans un court délai et au milieu de la pandémie de COVID-19. Pourtant, Tite insiste sur le fait que c’est une question de principe, affirmant qu’il ne fêterait pas non plus une victoire en Coupe du monde avec Lula.

“Mon point de vue n’a pas changé”, a-t-il déclaré. “Je vois l’équipe nationale brésilienne comme faisant partie de notre patrimoine culturel et sportif collectif… C’est une si belle chose, elle transcende tout… C’est notre voix en tant que Brésiliens.”

Les chances du Brésil pour la Coupe du monde semblent solides, surtout avec les bonnes vibrations autour de cette équipe. Mais on craint que le résultat des élections et les positions des joueurs vedettes sur qui devrait être président ne rompent considérablement les choses. Photo de Buda Mendes/Getty Images

Nous nous sommes habitués à ce que les athlètes prennent position sur des questions sociales, mais les approbations politiques pures comme celle que Neymar a donnée à Bolsonaro restent rares, du moins parmi ceux qui sont encore actifs. Une partie de cela pourrait être liée à la citation apocryphe de Michael Jordan selon laquelle “les républicains achètent aussi des baskets”. Une partie de cela pourrait être une véritable compréhension que si vous représentez une équipe ou une région (et encore moins un pays entier), il est faux d’aliéner potentiellement une partie de cette ville/région/pays. Quoi qu’il en soit, le Brésil en tant que nation entrera dans sa plus grande manifestation sportive quadriennale portant encore les cicatrices d’une course présidentielle acrimonieuse. Et, dans une certaine mesure – compte tenu des positions publiques prises par Tite et Neymar – il y a une crainte légitime qu’ils s’étendent à une équipe nationale qui, jusqu’à présent, a non seulement réussi, mais également un phare d’unité et de patriotisme. .

L’ironie est qu’au cours de ses plus de six ans à la tête, Tite a fait un travail magistral avec le Brésil, s’assurant que les ego sont vérifiés à l’entrée du vestiaire et que la Selecao est une véritable unité jouant avec l’esprit d’une équipe de club, plutôt que simplement comme une collection des meilleurs footballeurs du pays. Bien sûr, il est plus facile de maintenir l’unité lorsque vous réussissez, mais même lors des rares revers du Brésil – ils ont été éliminés de la Coupe du monde 2018 en quart de finale et ont perdu la finale de la Copa America 2021 – ils ont largement réussi à éviter les récriminations. , la division et les accusations qui succèdent si souvent aux déceptions nationales.

Maintenant, la question est de savoir si la politique a en quelque sorte brisé les liens et perturbé l’équilibre qui a fait du Brésil sous Tite une telle puissance. Que la superstar (Neymar) et l’entraîneur (Tite) aient des points de vue différents sur Bolsonaro gâche en quelque sorte ce qui sera très probablement la dernière Coupe du monde pour les deux hommes.

Deux cent quatorze millions de Brésiliens espèrent que ce ne sera pas le cas, priant pour que les différences soient purement superficielles ou soient mises de côté au Qatar. On ne peut pas permettre à la politique d’empiéter et de faire dérailler la quête nationale d’une sixième Coupe du monde.